https://ria.ru/20230209/sudan-1850695607.html

Лавров прибыл с визитом в Судан

Лавров прибыл с визитом в Судан - РИА Новости, 09.02.2023

Лавров прибыл с визитом в Судан

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Судан, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T00:48

2023-02-09T00:48

2023-02-09T13:26

в мире

судан

москва

сергей лавров

цены на нефть

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ХАРТУМ, 9 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Судан, передаёт корреспондент РИА Новости. В четверг Лавров проведет переговоры с главой МИД Судана Али Ас-Садеком, заместителем председателя Верховного Совета Судана генерал-полковником Мухаммедом Дагло и председателем Верховного Совета Судана генерал-полковником Абдельфаттахом Бурханом. Это первый визит российского министра в Судан. Как заявил РИА Новости посол страны в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа, визит Лаврова в Судан является важной вехой в развитии отношений двух стран, поскольку даст возможность обсудить активизацию двустороннего сотрудничества.

https://ria.ru/20230208/mavritaniya-1850605772.html

судан

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в мире, судан, москва, сергей лавров, цены на нефть