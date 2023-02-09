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Лавров прибыл с визитом в Судан - РИА Новости, 09.02.2023
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Лавров прибыл с визитом в Судан
Лавров прибыл с визитом в Судан - РИА Новости, 09.02.2023
Лавров прибыл с визитом в Судан
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Судан, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T00:48
2023-02-09T13:26
в мире
судан
москва
сергей лавров
цены на нефть
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ХАРТУМ, 9 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Судан, передаёт корреспондент РИА Новости. В четверг Лавров проведет переговоры с главой МИД Судана Али Ас-Садеком, заместителем председателя Верховного Совета Судана генерал-полковником Мухаммедом Дагло и председателем Верховного Совета Судана генерал-полковником Абдельфаттахом Бурханом. Это первый визит российского министра в Судан. Как заявил РИА Новости посол страны в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа, визит Лаврова в Судан является важной вехой в развитии отношений двух стран, поскольку даст возможность обсудить активизацию двустороннего сотрудничества.
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в мире, судан, москва, сергей лавров, цены на нефть
В мире, Судан, Москва, Сергей Лавров, Цены на нефть
00:48 09.02.2023 (обновлено: 13:26 09.02.2023)
 
Лавров прибыл с визитом в Судан

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Судан

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Судана Али Ас-Садек во время переговоров в Хартуме. 9 февраля 2023
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Судана Али Ас-Садек во время переговоров в Хартуме. 9 февраля 2023 - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Судана Али Ас-Садек во время переговоров в Хартуме. 9 февраля 2023
Читать ria.ru в
ХАРТУМ, 9 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Судан, передаёт корреспондент РИА Новости.
В четверг Лавров проведет переговоры с главой МИД Судана Али Ас-Садеком, заместителем председателя Верховного Совета Судана генерал-полковником Мухаммедом Дагло и председателем Верховного Совета Судана генерал-полковником Абдельфаттахом Бурханом.
Это первый визит российского министра в Судан.
Как заявил РИА Новости посол страны в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа, визит Лаврова в Судан является важной вехой в развитии отношений двух стран, поскольку даст возможность обсудить активизацию двустороннего сотрудничества.
Президент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Нуакшоте
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В миреСуданМоскваСергей ЛавровЦены на нефть
 
 
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