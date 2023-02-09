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Лавров прибыл с визитом в Судан
Лавров прибыл с визитом в Судан - РИА Новости, 09.02.2023
Лавров прибыл с визитом в Судан
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Судан, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T00:48
2023-02-09T00:48
2023-02-09T13:26
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ХАРТУМ, 9 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Судан, передаёт корреспондент РИА Новости. В четверг Лавров проведет переговоры с главой МИД Судана Али Ас-Садеком, заместителем председателя Верховного Совета Судана генерал-полковником Мухаммедом Дагло и председателем Верховного Совета Судана генерал-полковником Абдельфаттахом Бурханом. Это первый визит российского министра в Судан. Как заявил РИА Новости посол страны в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа, визит Лаврова в Судан является важной вехой в развитии отношений двух стран, поскольку даст возможность обсудить активизацию двустороннего сотрудничества.
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в мире, судан, москва, сергей лавров, цены на нефть
В мире, Судан, Москва, Сергей Лавров, Цены на нефть
00:48 09.02.2023 (обновлено: 13:26 09.02.2023)
Лавров прибыл с визитом в Судан
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Судан