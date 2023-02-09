https://ria.ru/20230209/sud-1850950164.html
Клишас призвал судить Зеленского после его слов о Минских соглашениях
Клишас призвал судить Зеленского после его слов о Минских соглашениях - РИА Новости, 09.02.2023
Клишас призвал судить Зеленского после его слов о Минских соглашениях
Владимира Зеленского нужно отдать под международный трибунал после признаниям им того, что именно им было принято решение не выполнять Минские соглашения,... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T18:39
2023-02-09T18:39
2023-02-09T18:39
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Владимира Зеленского нужно отдать под международный трибунал после признаниям им того, что именно им было принято решение не выполнять Минские соглашения, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Spiegel признался, что ранее сам заявил канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону о "невыполнимости" Минских соглашений и что он не планировал их выполнять. "Зеленского нужно отдать под международный трибунал после признания, что именно он отказался от выполнения Минских соглашений, утвержденных Совбезом ООН, а США и ЕС должны наложить на Украину санкции", - написал Клишас в своем телеграм-канале.
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в мире, украина, владимир зеленский, андрей клишас, совет федерации рф, минские соглашения, россия
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Андрей Клишас, Совет Федерации РФ, Минские соглашения, Россия
Клишас призвал судить Зеленского после его слов о Минских соглашениях
Клишас: Зеленского надо судить после признания отказа выполнять Минские соглашения