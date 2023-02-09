https://ria.ru/20230209/subsidirovanie-1850958207.html
Власти продолжат поддержку перелетов на Дальний Восток через субсидирование
Власти продолжат поддержку перелетов на Дальний Восток через субсидирование - РИА Новости, 09.02.2023
Власти продолжат поддержку перелетов на Дальний Восток через субсидирование
Власти РФ продолжат поддержку перелетов на Дальний Восток через субсидирование, на текущий момент 12,6 миллиарда предусмотрено на субсидирование перевозок на... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T19:13
2023-02-09T19:13
2023-02-09T19:13
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Власти РФ продолжат поддержку перелетов на Дальний Восток через субсидирование, на текущий момент 12,6 миллиарда предусмотрено на субсидирование перевозок на Дальний Восток, заявил президент России Владимир Путин."У нас, не помню, вот Виталий Генадьевич (Савельев, министр транспорта РФ - ред.) подскажет, по-моему, 12,6 миллиарда предусмотрено на субсидирование перевозок на Дальний Восток, причем этими билетами могут воспользоваться не только жители Дальнего Востока, но и жители других регионов, совершающие полёты на Дальний Восток. И мы, безусловно, будем это делать дальше", - сказал Путин на встрече с представителями авиационной отрасли.Президент также отметил, что невозможно поднимать тарифы на перевозку для людей, так как часто это неподъёмные вещи, а также "не можем компании опускать ниже плинтуса, разорять их, поэтому без поддержки государства здесь не обойтись". Путин добавил, что одним из принципиальных вопросов является и развитие региональной сети внутри Дальнего Востока.
https://ria.ru/20230209/samolety-1850951841.html
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россия, туризм, новости - туризм, дальний восток, экономика, владимир путин
Туризм, Россия, Туризм, Новости - Туризм, Дальний Восток, Экономика, Владимир Путин
Власти продолжат поддержку перелетов на Дальний Восток через субсидирование
Путин заявил о продолжении поддержки перелетов на Дальний Восток через субсидирование
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Власти РФ продолжат поддержку перелетов на Дальний Восток через субсидирование, на текущий момент 12,6 миллиарда предусмотрено на субсидирование перевозок на Дальний Восток, заявил президент России Владимир Путин.
"У нас, не помню, вот Виталий Генадьевич (Савельев, министр транспорта РФ - ред.) подскажет, по-моему, 12,6 миллиарда предусмотрено на субсидирование перевозок на Дальний Восток, причем этими билетами могут воспользоваться не только жители Дальнего Востока, но и жители других регионов, совершающие полёты на Дальний Восток. И мы, безусловно, будем это делать дальше", - сказал Путин на встрече с представителями авиационной отрасли.
Президент также отметил, что невозможно поднимать тарифы на перевозку для людей, так как часто это неподъёмные вещи, а также "не можем компании опускать ниже плинтуса, разорять их, поэтому без поддержки государства здесь не обойтись". Путин добавил, что одним из принципиальных вопросов является и развитие региональной сети внутри Дальнего Востока.