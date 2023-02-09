https://ria.ru/20230209/startapy-1850900904.html
Путин поручил заняться вопросом целевой поддержки стартаперов
Путин поручил заняться вопросом целевой поддержки стартаперов - РИА Новости, 09.02.2023
Путин поручил заняться вопросом целевой поддержки стартаперов
Президент РФ Владимир Путин поручил своему помощнику Максиму Орешкину проработать вопрос создания межрегиональной налоговой инспекции для обеспечения целевой... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T16:34
2023-02-09T16:34
2023-02-09T16:34
экономика
россия
максим орешкин
владимир путин
технологии
стартап
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил своему помощнику Максиму Орешкину проработать вопрос создания межрегиональной налоговой инспекции для обеспечения целевой поддержки для стартаперов на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Генеральный директор компании по производству роботизированных протезов "Моторика" Андрей Давидюк предложил Путину создать межрегиональную налоговую инспекцию, "которая бы учитывала стартапы" для обеспечения целевой поддержки для стартаперов. "Максим Станиславович, слышите наш диалог, да?", - обратился Путин к Орешкину. Тот пообещал отработать вопрос. Глава государства отметил, что в этом вопросе "тонкая настройка не помешает". Путин также попросил представить все предложения, касающиеся развития стартапов в России. Главе государства пообещали, что все будет подготовлено через 2-3 месяца. "Да ладно?" - удивился президент и убедил, что предложения нужно представить через 2-3 недели.
https://ria.ru/20230126/granty-1847497066.html
https://ria.ru/20230203/mishustin-1849427859.html
https://ria.ru/20230209/nauka-1850816368.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, максим орешкин, владимир путин, технологии, стартап
Экономика, Россия, Максим Орешкин, Владимир Путин, Технологии, стартап
Путин поручил заняться вопросом целевой поддержки стартаперов
Президент Путин поручил помощнику Орешкину заняться вопросом целевой поддержки стартаперов
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил своему помощнику Максиму Орешкину проработать вопрос создания межрегиональной налоговой инспекции для обеспечения целевой поддержки для стартаперов на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.
Генеральный директор компании по производству роботизированных протезов "Моторика" Андрей Давидюк предложил Путину создать межрегиональную налоговую инспекцию, "которая бы учитывала стартапы" для обеспечения целевой поддержки для стартаперов.
"Максим Станиславович, слышите наш диалог, да?", - обратился Путин к Орешкину.
Тот пообещал отработать вопрос.
Глава государства отметил, что в этом вопросе "тонкая настройка не помешает".
Путин также попросил представить все предложения, касающиеся развития стартапов в России. Главе государства пообещали, что все будет подготовлено через 2-3 месяца. "Да ладно?" - удивился президент и убедил, что предложения нужно представить через 2-3 недели.