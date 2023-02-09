https://ria.ru/20230209/startapy-1850900904.html

Путин поручил заняться вопросом целевой поддержки стартаперов

Путин поручил заняться вопросом целевой поддержки стартаперов - РИА Новости, 09.02.2023

Путин поручил заняться вопросом целевой поддержки стартаперов

Президент РФ Владимир Путин поручил своему помощнику Максиму Орешкину проработать вопрос создания межрегиональной налоговой инспекции для обеспечения целевой... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T16:34

2023-02-09T16:34

2023-02-09T16:34

экономика

россия

максим орешкин

владимир путин

технологии

стартап

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил своему помощнику Максиму Орешкину проработать вопрос создания межрегиональной налоговой инспекции для обеспечения целевой поддержки для стартаперов на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Генеральный директор компании по производству роботизированных протезов "Моторика" Андрей Давидюк предложил Путину создать межрегиональную налоговую инспекцию, "которая бы учитывала стартапы" для обеспечения целевой поддержки для стартаперов. "Максим Станиславович, слышите наш диалог, да?", - обратился Путин к Орешкину. Тот пообещал отработать вопрос. Глава государства отметил, что в этом вопросе "тонкая настройка не помешает". Путин также попросил представить все предложения, касающиеся развития стартапов в России. Главе государства пообещали, что все будет подготовлено через 2-3 месяца. "Да ладно?" - удивился президент и убедил, что предложения нужно представить через 2-3 недели.

https://ria.ru/20230126/granty-1847497066.html

https://ria.ru/20230203/mishustin-1849427859.html

https://ria.ru/20230209/nauka-1850816368.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, максим орешкин, владимир путин, технологии, стартап