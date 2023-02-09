https://ria.ru/20230209/starlink-1850709258.html

SpaceX ограничила применение сетей Starlink на Украине для беспилотников

SpaceX ограничила применение сетей Starlink на Украине для беспилотников - РИА Новости, 09.02.2023

SpaceX ограничила применение сетей Starlink на Украине для беспилотников

Американская SpaceX ограничила использование Украиной спутников Starlink в военных целях, сообщила президент компании Гвинн Шотвелл, сообщает агентство Reuters. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T06:48

2023-02-09T06:48

2023-02-09T11:03

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

германия

технологии

михаил федоров

spacex

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792622273_0:0:2420:1361_1920x0_80_0_0_9a4e049af8546784de1a9d0989df721b.jpg

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Американская SpaceX ограничила использование Украиной спутников Starlink в военных целях, сообщила президент компании Гвинн Шотвелл, сообщает агентство Reuters."(Интернет Starlink. — Прим. ред.) никогда не предназначался для превращения в оружие", — сказала она.Говоря об использовании сервисов Starlink украинцами, Шотвелл подчеркнула, что у компании есть способы, с помощью которых SpaceX может ограничить такое применение систем интернета. При этом она не объяснила, какие именно меры предприняли специалисты. Президент компании добавила, что использование сетей Starlink для украинских беспилотников в военных целях не попадало под соглашение между Киевом и американской стороной. В конце января Минобороны Украины заявило о формировании рот операторов ударных беспилотных летательных аппаратов. Новые подразделения планировалось обеспечить спутниковой связью Starlink, дронами и боеприпасами. В свою очередь, украинский министр цифровой информации Михаил Федоров рассказал, что Киев рассчитывает получить в феврале десять тысяч терминалов Starlink от Германии. Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Украине передано порядка 20 тысяч терминалов Starlink, эта спутниковая связь активно используется ВСУ.

https://ria.ru/20230207/mask-1850171152.html

https://ria.ru/20221122/spacex-1833506723.html

украина

киев

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, германия, технологии, михаил федоров, spacex