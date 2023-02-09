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SpaceX ограничила применение сетей Starlink на Украине для беспилотников - РИА Новости, 09.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230209/starlink-1850709258.html
SpaceX ограничила применение сетей Starlink на Украине для беспилотников
SpaceX ограничила применение сетей Starlink на Украине для беспилотников - РИА Новости, 09.02.2023
SpaceX ограничила применение сетей Starlink на Украине для беспилотников
Американская SpaceX ограничила использование Украиной спутников Starlink в военных целях, сообщила президент компании Гвинн Шотвелл, сообщает агентство Reuters. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T06:48
2023-02-09T11:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
германия
технологии
михаил федоров
spacex
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Американская SpaceX ограничила использование Украиной спутников Starlink в военных целях, сообщила президент компании Гвинн Шотвелл, сообщает агентство Reuters."(Интернет Starlink. — Прим. ред.) никогда не предназначался для превращения в оружие", — сказала она.Говоря об использовании сервисов Starlink украинцами, Шотвелл подчеркнула, что у компании есть способы, с помощью которых SpaceX может ограничить такое применение систем интернета. При этом она не объяснила, какие именно меры предприняли специалисты. Президент компании добавила, что использование сетей Starlink для украинских беспилотников в военных целях не попадало под соглашение между Киевом и американской стороной. В конце января Минобороны Украины заявило о формировании рот операторов ударных беспилотных летательных аппаратов. Новые подразделения планировалось обеспечить спутниковой связью Starlink, дронами и боеприпасами. В свою очередь, украинский министр цифровой информации Михаил Федоров рассказал, что Киев рассчитывает получить в феврале десять тысяч терминалов Starlink от Германии. Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Украине передано порядка 20 тысяч терминалов Starlink, эта спутниковая связь активно используется ВСУ.
https://ria.ru/20230207/mask-1850171152.html
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в мире, украина, киев, германия, технологии, михаил федоров, spacex
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Германия, Технологии, Михаил Федоров, SpaceX
06:48 09.02.2023 (обновлено: 11:03 09.02.2023)
 
SpaceX ограничила применение сетей Starlink на Украине для беспилотников

Шотвелл: SpaceX ограничила применение сетей Starlink на Украине для беспилотников

© Фото : Sgt. William BegleyАмериканский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-1C Gray Eagle
Американский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-1C Gray Eagle - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© Фото : Sgt. William Begley
Американский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-1C Gray Eagle. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Американская SpaceX ограничила использование Украиной спутников Starlink в военных целях, сообщила президент компании Гвинн Шотвелл, сообщает агентство Reuters.
"(Интернет Starlink. — Прим. ред.) никогда не предназначался для превращения в оружие", — сказала она.
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Говоря об использовании сервисов Starlink украинцами, Шотвелл подчеркнула, что у компании есть способы, с помощью которых SpaceX может ограничить такое применение систем интернета. При этом она не объяснила, какие именно меры предприняли специалисты.
Президент компании добавила, что использование сетей Starlink для украинских беспилотников в военных целях не попадало под соглашение между Киевом и американской стороной.
В конце января Минобороны Украины заявило о формировании рот операторов ударных беспилотных летательных аппаратов. Новые подразделения планировалось обеспечить спутниковой связью Starlink, дронами и боеприпасами.
В свою очередь, украинский министр цифровой информации Михаил Федоров рассказал, что Киев рассчитывает получить в феврале десять тысяч терминалов Starlink от Германии.
Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Украине передано порядка 20 тысяч терминалов Starlink, эта спутниковая связь активно используется ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевГерманияТехнологииМихаил ФедоровSpaceX
 
 
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