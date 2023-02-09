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Американский сенатор не исключил, что "Северные потоки" взорвали США - РИА Новости, 09.02.2023
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Американский сенатор не исключил, что "Северные потоки" взорвали США
Американский сенатор не исключил, что "Северные потоки" взорвали США - РИА Новости, 09.02.2023
Американский сенатор не исключил, что "Северные потоки" взорвали США
Если атака на "Северный поток" могла быть совершена властями США без согласования с конгрессом, то в этом есть повод для беспокойства, написал в своем личном... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T22:33
2023-02-09T23:50
в мире
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юта
джо байден
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министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Если атака на "Северный поток" могла быть совершена властями США без согласования с конгрессом, то в этом есть повод для беспокойства, написал в своем личном Twitter-аккаунте сенатор от штата Юта Майк Ли. "Меня беспокоит тот факт, что я не могу быстро исключить предположение о том, что США подорвали "Северный поток". Я поинтересовался у ряда коллег-сенаторов и никто из тех, с кем я говорил, не были проинформированы об этом когда-либо. Если это окажется правдой, у нас большие проблемы", - написал сенатор, пост не публиковался в официальном аккаунте законодателя. Ли с июля ведет личный аккаунт параллельно с государственным. Ранее в среду Ли опубликовал в своем аккаунте нашумевшее расследование американского журналиста Сеймура Херша, заявившего о причастности США к взрыву на газопроводе "Северный поток" с припиской "если окажется ложью, это клевета, если правда - война". Расследование Херша содержит информацию его источников о том, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. По его данным президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Пентагон заявил, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
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в мире, сша, юта, джо байден, нато, министерство обороны сша, северный поток
В мире, США, Юта, Джо Байден, НАТО, Министерство обороны США, Северный поток
22:33 09.02.2023 (обновлено: 23:50 09.02.2023)
 
Американский сенатор не исключил, что "Северные потоки" взорвали США

Сенатор Юта Майк Ли не смог исключить предположение, что "Северные потоки" подорвали США

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток 2". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Если атака на "Северный поток" могла быть совершена властями США без согласования с конгрессом, то в этом есть повод для беспокойства, написал в своем личном Twitter-аккаунте сенатор от штата Юта Майк Ли.
"Меня беспокоит тот факт, что я не могу быстро исключить предположение о том, что США подорвали "Северный поток". Я поинтересовался у ряда коллег-сенаторов и никто из тех, с кем я говорил, не были проинформированы об этом когда-либо. Если это окажется правдой, у нас большие проблемы", - написал сенатор, пост не публиковался в официальном аккаунте законодателя. Ли с июля ведет личный аккаунт параллельно с государственным.
Ранее в среду Ли опубликовал в своем аккаунте нашумевшее расследование американского журналиста Сеймура Херша, заявившего о причастности США к взрыву на газопроводе "Северный поток" с припиской "если окажется ложью, это клевета, если правда - война".
Расследование Херша содержит информацию его источников о том, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. По его данным президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Пентагон заявил, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
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В миреСШАЮтаДжо БайденНАТОМинистерство обороны СШАСеверный поток
 
 
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