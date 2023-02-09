https://ria.ru/20230209/ssha-1850809444.html

В США не впервые называют Китай главным вызовом, заявили в Кремле

В США не впервые называют Китай главным вызовом, заявили в Кремле - РИА Новости, 09.02.2023

В США не впервые называют Китай главным вызовом, заявили в Кремле

Президент США Джо Байден не первый представитель руководства США, который называет Китай главным внешнеполитическим вызовом для Вашингтона, заявил журналистам... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T12:47

2023-02-09T12:47

2023-02-09T12:47

в мире

сша

китай

джо байден

дмитрий песков

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден не первый представитель руководства США, который называет Китай главным внешнеполитическим вызовом для Вашингтона, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как Кремль отреагировал на соответствующее заявление Байдена. Президент США во вторник вечером в третий раз выступил с ежегодным посланием к конгрессу "О положении страны", большую часть которого традиционно посвятил внутренним проблемам. Не обошел Байден вниманием и вопросы мировой повестки, несколько раз упомянув в своей речи ситуацию вокруг Украины и соперничество с Китаем. "Надо отметить, что и в концептуальных, таких стратегических доктринальных документах это уже не первая расстановка приоритетов таким образом. Это уже не первый год происходит. И не только Байден, но и другие представители высшего руководства США именно так расставляли приоритеты", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230208/amerika-1850508300.html

сша

китай

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, китай, джо байден, дмитрий песков