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В США не впервые называют Китай главным вызовом, заявили в Кремле - РИА Новости, 09.02.2023
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В США не впервые называют Китай главным вызовом, заявили в Кремле
В США не впервые называют Китай главным вызовом, заявили в Кремле - РИА Новости, 09.02.2023
В США не впервые называют Китай главным вызовом, заявили в Кремле
Президент США Джо Байден не первый представитель руководства США, который называет Китай главным внешнеполитическим вызовом для Вашингтона, заявил журналистам... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T12:47
2023-02-09T12:47
в мире
сша
китай
джо байден
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден не первый представитель руководства США, который называет Китай главным внешнеполитическим вызовом для Вашингтона, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как Кремль отреагировал на соответствующее заявление Байдена. Президент США во вторник вечером в третий раз выступил с ежегодным посланием к конгрессу "О положении страны", большую часть которого традиционно посвятил внутренним проблемам. Не обошел Байден вниманием и вопросы мировой повестки, несколько раз упомянув в своей речи ситуацию вокруг Украины и соперничество с Китаем. "Надо отметить, что и в концептуальных, таких стратегических доктринальных документах это уже не первая расстановка приоритетов таким образом. Это уже не первый год происходит. И не только Байден, но и другие представители высшего руководства США именно так расставляли приоритеты", - сказал Песков.
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в мире, сша, китай, джо байден, дмитрий песков
В мире, США, Китай, Джо Байден, Дмитрий Песков
12:47 09.02.2023
 
В США не впервые называют Китай главным вызовом, заявили в Кремле

Пресс-секретарь Песков отметил, что в США не впервые называют Китай главным вызовом

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден во время ежегодного обращения к конгрессу
Президент США Джо Байден во время ежегодного обращения к конгрессу - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден во время ежегодного обращения к конгрессу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден не первый представитель руководства США, который называет Китай главным внешнеполитическим вызовом для Вашингтона, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как Кремль отреагировал на соответствующее заявление Байдена.
Президент США во вторник вечером в третий раз выступил с ежегодным посланием к конгрессу "О положении страны", большую часть которого традиционно посвятил внутренним проблемам. Не обошел Байден вниманием и вопросы мировой повестки, несколько раз упомянув в своей речи ситуацию вокруг Украины и соперничество с Китаем.
"Надо отметить, что и в концептуальных, таких стратегических доктринальных документах это уже не первая расстановка приоритетов таким образом. Это уже не первый год происходит. И не только Байден, но и другие представители высшего руководства США именно так расставляли приоритеты", - сказал Песков.
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