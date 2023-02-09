В США не впервые называют Китай главным вызовом, заявили в Кремле
Пресс-секретарь Песков отметил, что в США не впервые называют Китай главным вызовом
© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден во время ежегодного обращения к конгрессу
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден во время ежегодного обращения к конгрессу. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден не первый представитель руководства США, который называет Китай главным внешнеполитическим вызовом для Вашингтона, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как Кремль отреагировал на соответствующее заявление Байдена.
Президент США во вторник вечером в третий раз выступил с ежегодным посланием к конгрессу "О положении страны", большую часть которого традиционно посвятил внутренним проблемам. Не обошел Байден вниманием и вопросы мировой повестки, несколько раз упомянув в своей речи ситуацию вокруг Украины и соперничество с Китаем.
"Надо отметить, что и в концептуальных, таких стратегических доктринальных документах это уже не первая расстановка приоритетов таким образом. Это уже не первый год происходит. И не только Байден, но и другие представители высшего руководства США именно так расставляли приоритеты", - сказал Песков.