Рейтинг@Mail.ru
Появилось видео села Спорное в ДНР, откуда ушли украинские военные - РИА Новости, 09.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230209/spornoe-1850852809.html
Появилось видео села Спорное в ДНР, откуда ушли украинские военные
Появилось видео села Спорное в ДНР, откуда ушли украинские военные - РИА Новости, 09.02.2023
Появилось видео села Спорное в ДНР, откуда ушли украинские военные
Операторы дрона 14-го батальона территориальной обороны "Призрак" сняли пустое село Спорное в ДНР, откуда отступили украинские военные, перед тем как в него... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T14:27
2023-02-09T14:47
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850858834_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7b30c546ed2ef119351aefaa2f5b3f6e.jpg
ДОНЕЦК, 9 фев - РИА Новости. Операторы дрона 14-го батальона территориальной обороны "Призрак" сняли пустое село Спорное в ДНР, откуда отступили украинские военные, перед тем как в него зайдут бойцы "Призрака". Спорное находится в 111 километрах к северу от Донецка, на границе с ЛНР. Взятие Спорного позволит развивать наступление на Северск, который в свою очередь открывает дорогу к Славянску и Краматорску. Последние несколько недель за Спорное велись напряженные бои. Оператору дрона удалось снять панораму Спорного, на котором видно, что село сейчас пустое - украинские войска отступили на его окраину. Бойцы батальона "Призрак" пока не рискуют заходить в Спорное, так как оно находится под огневым контролем противника - те прекрасно знают координаты каждого дома в Спорном и смогут наносить точные удары. "Кроме того, дома могут быть заминированы, в них могут находиться засады, которые мы не видим с дронов", - пояснил оператор. На предоставленным "Призраком" видео видны брошенные позиции, сгоревшая военная техника, в частности БМП и танки, воронки от снарядов. Кроме того, на окраине села операторы беспилотника обнаружили позиции украинских военных, которые теоретически имеют возможность пойти в контратаку и попытаться вернуть контроль над Спорным.
https://ria.ru/20230208/udar-1850555045.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Село Спорное в ДНР, оставленное украинскими националистами
Операторы дрона 14-го батальона территориальной обороны "Призрак" сняли пустое село Спорное в ДНР, откуда отступили украинские военные, перед тем как в него зайдут бойцы "Призрака".
2023-02-09T14:27
true
PT1M40S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850858834_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_86bf5f986d271d39d7d18196424c5eb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
14:27 09.02.2023 (обновлено: 14:47 09.02.2023)
 
Появилось видео села Спорное в ДНР, откуда ушли украинские военные

Дроны "Призрака" сняли на видео пустое село Спорное в ДНР, брошенное украинскими войсками

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 фев - РИА Новости. Операторы дрона 14-го батальона территориальной обороны "Призрак" сняли пустое село Спорное в ДНР, откуда отступили украинские военные, перед тем как в него зайдут бойцы "Призрака".
Спорное находится в 111 километрах к северу от Донецка, на границе с ЛНР. Взятие Спорного позволит развивать наступление на Северск, который в свою очередь открывает дорогу к Славянску и Краматорску. Последние несколько недель за Спорное велись напряженные бои.
Боевая работа минометчиков батальона теробороны Призрак в районе села Спорное - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
Вчера, 14:24Специальная военная операция на Украине
"Призрак" с помощью дрона навел удар по украинским позициям в ДНР
Оператору дрона удалось снять панораму Спорного, на котором видно, что село сейчас пустое - украинские войска отступили на его окраину.
"В Спорном практически нет целых домов, украинским военным не за что зацепиться. Оставаться под нашим огнем они тоже не рискуют, поэтому отступили из села", - рассказал РИА Новости оператор дрона.
Бойцы батальона "Призрак" пока не рискуют заходить в Спорное, так как оно находится под огневым контролем противника - те прекрасно знают координаты каждого дома в Спорном и смогут наносить точные удары.
"Кроме того, дома могут быть заминированы, в них могут находиться засады, которые мы не видим с дронов", - пояснил оператор.
На предоставленным "Призраком" видео видны брошенные позиции, сгоревшая военная техника, в частности БМП и танки, воронки от снарядов. Кроме того, на окраине села операторы беспилотника обнаружили позиции украинских военных, которые теоретически имеют возможность пойти в контратаку и попытаться вернуть контроль над Спорным.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:22Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.02.2023
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала