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Появилось видео села Спорное в ДНР, откуда ушли украинские военные
Появилось видео села Спорное в ДНР, откуда ушли украинские военные - РИА Новости, 09.02.2023
Появилось видео села Спорное в ДНР, откуда ушли украинские военные
Операторы дрона 14-го батальона территориальной обороны "Призрак" сняли пустое село Спорное в ДНР, откуда отступили украинские военные, перед тем как в него... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T14:27
2023-02-09T14:27
2023-02-09T14:47
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безопасность
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ДОНЕЦК, 9 фев - РИА Новости. Операторы дрона 14-го батальона территориальной обороны "Призрак" сняли пустое село Спорное в ДНР, откуда отступили украинские военные, перед тем как в него зайдут бойцы "Призрака". Спорное находится в 111 километрах к северу от Донецка, на границе с ЛНР. Взятие Спорного позволит развивать наступление на Северск, который в свою очередь открывает дорогу к Славянску и Краматорску. Последние несколько недель за Спорное велись напряженные бои. Оператору дрона удалось снять панораму Спорного, на котором видно, что село сейчас пустое - украинские войска отступили на его окраину. Бойцы батальона "Призрак" пока не рискуют заходить в Спорное, так как оно находится под огневым контролем противника - те прекрасно знают координаты каждого дома в Спорном и смогут наносить точные удары. "Кроме того, дома могут быть заминированы, в них могут находиться засады, которые мы не видим с дронов", - пояснил оператор. На предоставленным "Призраком" видео видны брошенные позиции, сгоревшая военная техника, в частности БМП и танки, воронки от снарядов. Кроме того, на окраине села операторы беспилотника обнаружили позиции украинских военных, которые теоретически имеют возможность пойти в контратаку и попытаться вернуть контроль над Спорным.
https://ria.ru/20230208/udar-1850555045.html
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Село Спорное в ДНР, оставленное украинскими националистами
Операторы дрона 14-го батальона территориальной обороны "Призрак" сняли пустое село Спорное в ДНР, откуда отступили украинские военные, перед тем как в него зайдут бойцы "Призрака".
2023-02-09T14:27
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PT1M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
14:27 09.02.2023 (обновлено: 14:47 09.02.2023)
Появилось видео села Спорное в ДНР, откуда ушли украинские военные
Дроны "Призрака" сняли на видео пустое село Спорное в ДНР, брошенное украинскими войсками
ДОНЕЦК, 9 фев - РИА Новости. Операторы дрона 14-го батальона территориальной обороны "Призрак" сняли пустое село Спорное в ДНР, откуда отступили украинские военные, перед тем как в него зайдут бойцы "Призрака".
Спорное находится в 111 километрах к северу от Донецка, на границе с ЛНР. Взятие Спорного позволит развивать наступление на Северск, который в свою очередь открывает дорогу к Славянску и Краматорску. Последние несколько недель за Спорное велись напряженные бои.
Оператору дрона удалось снять панораму Спорного, на котором видно, что село сейчас пустое - украинские войска отступили на его окраину.
"В Спорном практически нет целых домов, украинским военным не за что зацепиться. Оставаться под нашим огнем они тоже не рискуют, поэтому отступили из села", - рассказал РИА Новости оператор дрона.
Бойцы батальона "Призрак" пока не рискуют заходить в Спорное, так как оно находится под огневым контролем противника - те прекрасно знают координаты каждого дома в Спорном и смогут наносить точные удары.
"Кроме того, дома могут быть заминированы, в них могут находиться засады, которые мы не видим с дронов", - пояснил оператор.
На предоставленным "Призраком" видео видны брошенные позиции, сгоревшая военная техника, в частности БМП и танки, воронки от снарядов. Кроме того, на окраине села операторы беспилотника обнаружили позиции украинских военных, которые теоретически имеют возможность пойти в контратаку и попытаться вернуть контроль над Спорным.