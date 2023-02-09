https://ria.ru/20230209/spornoe-1850852809.html

Появилось видео села Спорное в ДНР, откуда ушли украинские военные

Появилось видео села Спорное в ДНР, откуда ушли украинские военные - РИА Новости, 09.02.2023

Появилось видео села Спорное в ДНР, откуда ушли украинские военные

Операторы дрона 14-го батальона территориальной обороны "Призрак" сняли пустое село Спорное в ДНР, откуда отступили украинские военные, перед тем как в него... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T14:27

2023-02-09T14:27

2023-02-09T14:47

специальная военная операция на украине

безопасность

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вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 9 фев - РИА Новости. Операторы дрона 14-го батальона территориальной обороны "Призрак" сняли пустое село Спорное в ДНР, откуда отступили украинские военные, перед тем как в него зайдут бойцы "Призрака". Спорное находится в 111 километрах к северу от Донецка, на границе с ЛНР. Взятие Спорного позволит развивать наступление на Северск, который в свою очередь открывает дорогу к Славянску и Краматорску. Последние несколько недель за Спорное велись напряженные бои. Оператору дрона удалось снять панораму Спорного, на котором видно, что село сейчас пустое - украинские войска отступили на его окраину. Бойцы батальона "Призрак" пока не рискуют заходить в Спорное, так как оно находится под огневым контролем противника - те прекрасно знают координаты каждого дома в Спорном и смогут наносить точные удары. "Кроме того, дома могут быть заминированы, в них могут находиться засады, которые мы не видим с дронов", - пояснил оператор. На предоставленным "Призраком" видео видны брошенные позиции, сгоревшая военная техника, в частности БМП и танки, воронки от снарядов. Кроме того, на окраине села операторы беспилотника обнаружили позиции украинских военных, которые теоретически имеют возможность пойти в контратаку и попытаться вернуть контроль над Спорным.

https://ria.ru/20230208/udar-1850555045.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Ольга Фомченкова

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Село Спорное в ДНР, оставленное украинскими националистами Операторы дрона 14-го батальона территориальной обороны "Призрак" сняли пустое село Спорное в ДНР, откуда отступили украинские военные, перед тем как в него зайдут бойцы "Призрака". 2023-02-09T14:27 true PT1M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины