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Авиация и артиллерия поразили живую силу украинских войск в 116 районах
Авиация и артиллерия поразили живую силу украинских войск в 116 районах - РИА Новости, 09.02.2023
Авиация и артиллерия поразили живую силу украинских войск в 116 районах
Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике украинских войск в 116-ти районах, сообщили в... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T14:37
2023-02-09T14:37
2023-02-09T14:43
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике украинских войск в 116-ти районах, сообщили в Минобороны РФ в четверг. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 83-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 116-ти районах", - говорится в сводке министерства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
14:37 09.02.2023 (обновлено: 14:43 09.02.2023)
Авиация и артиллерия поразили живую силу украинских войск в 116 районах
Минобороны России: авиация и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ в 116 районах