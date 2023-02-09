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Авиация и артиллерия поразили живую силу украинских войск в 116 районах

Авиация и артиллерия поразили живую силу украинских войск в 116 районах - РИА Новости, 09.02.2023

Авиация и артиллерия поразили живую силу украинских войск в 116 районах

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике украинских войск в 116-ти районах, сообщили в... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T14:37

2023-02-09T14:37

2023-02-09T14:43

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике украинских войск в 116-ти районах, сообщили в Минобороны РФ в четверг. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 83-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 116-ти районах", - говорится в сводке министерства.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина