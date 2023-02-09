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На Донецком направлении Киев за сутки потерял до 90 военных

На Донецком направлении Киев за сутки потерял до 90 военных - РИА Новости, 09.02.2023

На Донецком направлении Киев за сутки потерял до 90 военных

"Южная" группировка ВС РФ в ходе наступления на Донецком направлении за сутки уничтожила до 90 украинских военных, 10 единиц техники, а также четыре склада... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T14:31

2023-02-09T14:31

2023-02-09T14:44

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

донбасс

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. "Южная" группировка ВС РФ в ходе наступления на Донецком направлении за сутки уничтожила до 90 украинских военных, 10 единиц техники, а также четыре склада боеприпасов в ДНР, сообщили в четверг в Минобороны России."На Донецком направлении в ходе наступательных действий "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, артиллерийская система М109 Paladin производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сказано в сводке.Кроме того, в районе Славянска, Авдеевки и Малиновки в ДНР уничтожены четыре склада артиллерийских боеприпасов.

донбасс

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф)