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На Донецком направлении Киев за сутки потерял до 90 военных
На Донецком направлении Киев за сутки потерял до 90 военных - РИА Новости, 09.02.2023
На Донецком направлении Киев за сутки потерял до 90 военных
"Южная" группировка ВС РФ в ходе наступления на Донецком направлении за сутки уничтожила до 90 украинских военных, 10 единиц техники, а также четыре склада... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T14:31
2023-02-09T14:31
2023-02-09T14:44
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
донбасс
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. "Южная" группировка ВС РФ в ходе наступления на Донецком направлении за сутки уничтожила до 90 украинских военных, 10 единиц техники, а также четыре склада боеприпасов в ДНР, сообщили в четверг в Минобороны России."На Донецком направлении в ходе наступательных действий "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, артиллерийская система М109 Paladin производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сказано в сводке.Кроме того, в районе Славянска, Авдеевки и Малиновки в ДНР уничтожены четыре склада артиллерийских боеприпасов.
донбасс
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Донбасс, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:31 09.02.2023 (обновлено: 14:44 09.02.2023)
На Донецком направлении Киев за сутки потерял до 90 военных
Минобороны: на Донецком направлении уничтожены 90 военных ВСУ и четыре склада боеприпасов