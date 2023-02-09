https://ria.ru/20230209/spetsgranaty-1850701479.html

В России завершили испытания гранат для защиты от управляемых ракет

В России завершили испытания гранат для защиты от управляемых ракет - РИА Новости, 09.02.2023

В России завершили испытания гранат для защиты от управляемых ракет

В России завершились государственные испытания специальных гранат, способных укрыть людей и технику от удара высокоточных управляемых ракет, рассказали РИА... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T03:38

2023-02-09T03:38

2023-02-09T09:02

новое оружие россии

безопасность

технологии

россия

ростех

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В России завершились государственные испытания специальных гранат, способных укрыть людей и технику от удара высокоточных управляемых ракет, рассказали РИА Новости в госкорпорации "Ростех"."Ручная граната РДГ-У, обеспечивающая маскировку личного состава и техники в инфракрасном диапазоне от высокоточного оружия, успешно прошла государственные испытания", — сказали в компании.Там добавили, что сейчас идет оформление соответствующих документов, после которого можно будет начать опытную эксплуатацию гранат в войсках и их серийное производство.Ручная дымовая граната универсальная разработана в ЦНИИточмаш (входит в концерн "Калашников") для защиты от управляемых ракет с наведением в инфракрасном диапазоне, а также от оружия с тепловизионными системами прицеливания. В гранате реализован комбинированный принцип действия: с одной стороны, дымообразующий состав в момент срабатывания создает в воздухе так называемую мгновенную завесу, а с другой — курящийся элемент, которым оснащена РДГ-У, позволяет подпитывать завесу длительное время. Разработку уже запатентовали.

https://ria.ru/20230127/ak-12-1847765896.html

https://ria.ru/20230127/drony-1847744162.html

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безопасность, технологии, россия, ростех