https://ria.ru/20230209/spetsgranaty-1850701479.html
В России завершили испытания гранат для защиты от управляемых ракет
В России завершили испытания гранат для защиты от управляемых ракет - РИА Новости, 09.02.2023
В России завершили испытания гранат для защиты от управляемых ракет
В России завершились государственные испытания специальных гранат, способных укрыть людей и технику от удара высокоточных управляемых ракет, рассказали РИА... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T03:38
2023-02-09T03:38
2023-02-09T09:02
новое оружие россии
безопасность
технологии
россия
ростех
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В России завершились государственные испытания специальных гранат, способных укрыть людей и технику от удара высокоточных управляемых ракет, рассказали РИА Новости в госкорпорации "Ростех"."Ручная граната РДГ-У, обеспечивающая маскировку личного состава и техники в инфракрасном диапазоне от высокоточного оружия, успешно прошла государственные испытания", — сказали в компании.Там добавили, что сейчас идет оформление соответствующих документов, после которого можно будет начать опытную эксплуатацию гранат в войсках и их серийное производство.Ручная дымовая граната универсальная разработана в ЦНИИточмаш (входит в концерн "Калашников") для защиты от управляемых ракет с наведением в инфракрасном диапазоне, а также от оружия с тепловизионными системами прицеливания. В гранате реализован комбинированный принцип действия: с одной стороны, дымообразующий состав в момент срабатывания создает в воздухе так называемую мгновенную завесу, а с другой — курящийся элемент, которым оснащена РДГ-У, позволяет подпитывать завесу длительное время. Разработку уже запатентовали.
https://ria.ru/20230127/ak-12-1847765896.html
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безопасность, технологии, россия, ростех
Новое оружие России, Безопасность, Технологии, Россия, Ростех
03:38 09.02.2023 (обновлено: 09:02 09.02.2023)
В России завершили испытания гранат для защиты от управляемых ракет
Ростех: в России завершили испытания гранат, способных укрыть от удара высокоточных ракет