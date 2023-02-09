https://ria.ru/20230209/spasenie-1850830522.html

Российские спасатели достали мужчину из под завалов в турецком Хатае

Российские спасатели достали мужчину из под завалов в турецком Хатае - РИА Новости, 09.02.2023

Российские спасатели достали мужчину из под завалов в турецком Хатае

Спасатели МЧС России достали из под завалов в турецком Хатае мужчину, гражданина Турции, ему уже оказывается медпомощь, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T13:24

2023-02-09T13:24

2023-02-09T13:24

турция

хатай (провинция)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сильное землетрясение в турции и сирии

здоровье - общество

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Спасатели МЧС России достали из под завалов в турецком Хатае мужчину, гражданина Турции, ему уже оказывается медпомощь, сообщили в пресс-службе ведомства. По информации пресс-службы, группа спасателей МЧС России продолжает поиск россиян в Хатае, дом практически разобран. Кроме того, в городе, где работают российские спасатели, поступила информация о выживших на соседнем объекте. "Наши спасатели оперативно выдвинулись туда на помощь. В итоге спасли живого мужчину, гражданина Турции. Ему уже оказывается медицинская помощь. Через 80 часов благодаря нашим кинологам и спасателям удалось спасти еще одного человека", - говорится в сообщении. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших в Турции, по последним данным, приблизилось к 13 тысячам, раненых - почти 63 тысячи. В Сирии, тоже затронутой землетрясением, погибли 1,2 тысячи, пострадали свыше 2 тысяч человек. В Турции объявлен семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца. Поисково-спасательные операции завершены в двух провинциях.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

турция

хатай (провинция)

россия

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турция, хатай (провинция), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сильное землетрясение в турции и сирии, здоровье - общество