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В Киеве призвали SpaceX определиться со стороной, которую она поддерживает - РИА Новости, 09.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230209/spacex-1850864252.html
В Киеве призвали SpaceX определиться со стороной, которую она поддерживает
В Киеве призвали SpaceX определиться со стороной, которую она поддерживает - РИА Новости, 09.02.2023
В Киеве призвали SpaceX определиться со стороной, которую она поддерживает
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк после решения компании SpaceX, принадлежащей бизнесмену Илону Маску, ограничить услуги интернета... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T15:00
2023-02-09T15:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
михаил подоляк
spacex
россия
технологии
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк после решения компании SpaceX, принадлежащей бизнесмену Илону Маску, ограничить услуги интернета Starlink для украинских военных дронов, посоветовал определиться, на чьей стороне руководство компании: Украины или России. Ранее президент компании Гвинн Шотвелл сообщила, что американская SpaceX ограничила использование Украиной спутников Starlink в военных целях, в частности, для управления беспилотниками. "Год сопротивления и компании должны для себя решить - или они на стороне права на свободную жизнь и тогда не выдумывают, как навредить, либо они на стороне РФ и ее "права" на убийства, захваты территорий. SpaceX и госпоже Шотвелл желательно выбрать конкретную опцию", - написал Подоляк в Twitter. Ранее минобороны Украины заявило о формировании рот операторов ударных беспилотных летательных аппаратов. Новые подразделения планировалось обеспечить спутниковой связью Starlink, дронами и боеприпасами. Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Сообщалось, что Украине передано порядка 20 тысяч терминалов Starlink, эта спутниковая связь активно используется украинскими военными.
https://ria.ru/20221202/terminaly-1835756545.html
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в мире, украина, михаил подоляк, spacex, россия, технологии, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Михаил Подоляк, SpaceX, Россия, Технологии, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:00 09.02.2023
 
В Киеве призвали SpaceX определиться со стороной, которую она поддерживает

Подоляк призвал SpaceX определиться, поддерживает компания Россию или Украину

© Фото : @Elon Musk/TwitterАмериканская компания SpaceX завершила сборку крупнейшей в мире ракеты Starship
Американская компания SpaceX завершила сборку крупнейшей в мире ракеты Starship - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© Фото : @Elon Musk/Twitter
Американская компания SpaceX завершила сборку крупнейшей в мире ракеты Starship. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк после решения компании SpaceX, принадлежащей бизнесмену Илону Маску, ограничить услуги интернета Starlink для украинских военных дронов, посоветовал определиться, на чьей стороне руководство компании: Украины или России.
Ранее президент компании Гвинн Шотвелл сообщила, что американская SpaceX ограничила использование Украиной спутников Starlink в военных целях, в частности, для управления беспилотниками.
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"Год сопротивления и компании должны для себя решить - или они на стороне права на свободную жизнь и тогда не выдумывают, как навредить, либо они на стороне РФ и ее "права" на убийства, захваты территорий. SpaceX и госпоже Шотвелл желательно выбрать конкретную опцию", - написал Подоляк в Twitter.
Ранее минобороны Украины заявило о формировании рот операторов ударных беспилотных летательных аппаратов. Новые подразделения планировалось обеспечить спутниковой связью Starlink, дронами и боеприпасами.
Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Сообщалось, что Украине передано порядка 20 тысяч терминалов Starlink, эта спутниковая связь активно используется украинскими военными.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМихаил ПодолякSpaceXРоссияТехнологииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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