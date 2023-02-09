https://ria.ru/20230209/spacex-1850864252.html

В Киеве призвали SpaceX определиться со стороной, которую она поддерживает

В Киеве призвали SpaceX определиться со стороной, которую она поддерживает - РИА Новости, 09.02.2023

В Киеве призвали SpaceX определиться со стороной, которую она поддерживает

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк после решения компании SpaceX, принадлежащей бизнесмену Илону Маску, ограничить услуги интернета... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T15:00

2023-02-09T15:00

2023-02-09T15:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

михаил подоляк

spacex

россия

технологии

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/07/1744844342_0:7:1536:871_1920x0_80_0_0_39ee4d7343b2f4638b229cfa69ff68cc.jpg

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк после решения компании SpaceX, принадлежащей бизнесмену Илону Маску, ограничить услуги интернета Starlink для украинских военных дронов, посоветовал определиться, на чьей стороне руководство компании: Украины или России. Ранее президент компании Гвинн Шотвелл сообщила, что американская SpaceX ограничила использование Украиной спутников Starlink в военных целях, в частности, для управления беспилотниками. "Год сопротивления и компании должны для себя решить - или они на стороне права на свободную жизнь и тогда не выдумывают, как навредить, либо они на стороне РФ и ее "права" на убийства, захваты территорий. SpaceX и госпоже Шотвелл желательно выбрать конкретную опцию", - написал Подоляк в Twitter. Ранее минобороны Украины заявило о формировании рот операторов ударных беспилотных летательных аппаратов. Новые подразделения планировалось обеспечить спутниковой связью Starlink, дронами и боеприпасами. Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Сообщалось, что Украине передано порядка 20 тысяч терминалов Starlink, эта спутниковая связь активно используется украинскими военными.

https://ria.ru/20221202/terminaly-1835756545.html

https://ria.ru/20230206/kosmos-1849883241.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, михаил подоляк, spacex, россия, технологии, ситуация в днр и лнр