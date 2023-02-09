https://ria.ru/20230209/sneg-1850861244.html

Москвичам пообещали снегопад в ночь на воскресенье

Москвичам пообещали снегопад в ночь на воскресенье - РИА Новости, 09.02.2023

Москвичам пообещали снегопад в ночь на воскресенье

Снег и метель ожидаются в Москве в ночь на воскресенье, а в начале следующей недели снежный покров повысится на 10 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T14:48

2023-02-09T14:48

2023-02-09T15:03

москва

общество

погода

евгений тишковец

центр "фобос"

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Снег и метель ожидаются в Москве в ночь на воскресенье, а в начале следующей недели снежный покров повысится на 10 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Образовавшийся с середины января дефицит осадков и снежного покрова в Центральной России в ближайшие дни будет устранен. Так, после суточного затишья, уже вечером в пятницу в столичном регионе начнется небольшой снег, который, впрочем, к середине ночи субботы прекратится. После этого, большую часть первого выходного дня в атмосфере ожидается передышка", - рассказал Тишковец.По его словам, примерно с 18 часов субботы осадки в твердой фазе возобновятся, но уже с большей интенсивностью и продолжительностью, усилится ветер, закружат метели."Это скажется влияние североатлантического циклона, центр которого точь-в-точь пройдет через Москву в ночь на воскресенье, когда и ожидается пик обложных снегопадов с ухудшением видимости до 1-3 километров. С наступлением светлого времени суток разыгравшееся снежное ненастье постепенно прекратится, днем, благодаря промежуточному гребню антициклона из-за облаков даже выглянет солнце, а развернувшийся на северные румбы ветер откроет путь более холодному воздуху", - рассказал синоптик.Метеоролог отметил, что к утру воскресенья все будет белым-бело. "Сугробы в столице вырастут с нынешних 28 до 34-35 сантиметров, а в начале следующей недели высота снежного покрова наконец-то достигнет положенной в середине февраля климатической нормы – 36-38 сантиметров. При этом, температурный фон в предстоящие выходные ожидается очень комфортным. Ночами будет подмораживать до минус 3 - минус 8, днем ноль - минус 5. В ночь на понедельник похолодает до минус 5 - минус 10", - добавил Тишковец.По его словам, в отличии от первой малоснежной и очень теплой декады февраля, вторая десятидневка текущего месяца обретет более зимние черты.

https://realty.ria.ru/20230110/kroshka-1841904298.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, погода, евгений тишковец, центр "фобос"