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Российские войска уничтожили четыре склада боеприпасов в Херсонской области

Российские войска уничтожили четыре склада боеприпасов в Херсонской области - РИА Новости, 09.02.2023

Российские войска уничтожили четыре склада боеприпасов в Херсонской области

ВС РФ на херсонском направлении поразили за сутки четыре украинских склада с боеприпасами, а также гаубицу "Мста-Б" и три крупнокалиберных миномета, сообщили в... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T14:33

2023-02-09T14:33

2023-02-09T14:43

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

херсонская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. ВС РФ на херсонском направлении поразили за сутки четыре украинских склада с боеприпасами, а также гаубицу "Мста-Б" и три крупнокалиберных миномета, сообщили в четверг в Минобороны России."На Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены: гаубица "Мста-Б" и три крупнокалиберных миномета ВСУ. Также в районах населенных пунктов Николаевка и Чернобаевка Херсонской области поражены четыре склада боеприпасов ВСУ", - сообщили в Минобороны.

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херсонская область

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2023

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россия, безопасность, херсонская область , вооруженные силы украины