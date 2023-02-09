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Российские войска уничтожили четыре склада боеприпасов в Херсонской области
Российские войска уничтожили четыре склада боеприпасов в Херсонской области - РИА Новости, 09.02.2023
Российские войска уничтожили четыре склада боеприпасов в Херсонской области
ВС РФ на херсонском направлении поразили за сутки четыре украинских склада с боеприпасами, а также гаубицу "Мста-Б" и три крупнокалиберных миномета, сообщили в... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T14:33
2023-02-09T14:33
2023-02-09T14:43
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
херсонская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. ВС РФ на херсонском направлении поразили за сутки четыре украинских склада с боеприпасами, а также гаубицу "Мста-Б" и три крупнокалиберных миномета, сообщили в четверг в Минобороны России."На Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены: гаубица "Мста-Б" и три крупнокалиберных миномета ВСУ. Также в районах населенных пунктов Николаевка и Чернобаевка Херсонской области поражены четыре склада боеприпасов ВСУ", - сообщили в Минобороны.
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россия, безопасность, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
14:33 09.02.2023 (обновлено: 14:43 09.02.2023)
Российские войска уничтожили четыре склада боеприпасов в Херсонской области
Минобороны: ВС России уничтожили четыре склада боеприпасов в Чернобаевке и Николаевке