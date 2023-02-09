https://ria.ru/20230209/siriya-1850729136.html
В Сирии российские спасатели за сутки извлекли из-под завалов 12 тел
В Сирии российские спасатели за сутки извлекли из-под завалов 12 тел - РИА Новости, 09.02.2023
В Сирии российские спасатели за сутки извлекли из-под завалов 12 тел
Спасатели МЧС России, приехавшие на помощь Сирии после разрушительного землетрясения, за сутки достали из-под завалов 12 погибших, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T09:29
2023-02-09T09:29
2023-02-09T09:29
в мире
сирия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сильное землетрясение в турции и сирии
турция
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Спасатели МЧС России, приехавшие на помощь Сирии после разрушительного землетрясения, за сутки достали из-под завалов 12 погибших, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "За прошедшие сутки в Сирии из-под завалов извлечены тела 12 погибших", - сказал собеседник агентства. В понедельник два мощных землетрясения произошли на территории Турции - разрушения были зафиксированы и в нескольких регионах Сирии. Согласно последним данным Минздрава Сирии, число погибших в стране превысило 1,2 тысячи, пострадали более 2 тысяч. Идет разбор завалов.
https://ria.ru/20230209/siriya-1850701620.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сирия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сильное землетрясение в турции и сирии, турция
В мире, Сирия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сильное землетрясение в Турции и Сирии, Турция
В Сирии российские спасатели за сутки извлекли из-под завалов 12 тел
Российские спасатели за сутки извлекли из-под завалов в Сирии 12 тел погибших