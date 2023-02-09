https://ria.ru/20230209/siriya-1850729136.html

В Сирии российские спасатели за сутки извлекли из-под завалов 12 тел

В Сирии российские спасатели за сутки извлекли из-под завалов 12 тел - РИА Новости, 09.02.2023

В Сирии российские спасатели за сутки извлекли из-под завалов 12 тел

Спасатели МЧС России, приехавшие на помощь Сирии после разрушительного землетрясения, за сутки достали из-под завалов 12 погибших, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T09:29

2023-02-09T09:29

2023-02-09T09:29

в мире

сирия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сильное землетрясение в турции и сирии

турция

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Спасатели МЧС России, приехавшие на помощь Сирии после разрушительного землетрясения, за сутки достали из-под завалов 12 погибших, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "За прошедшие сутки в Сирии из-под завалов извлечены тела 12 погибших", - сказал собеседник агентства. В понедельник два мощных землетрясения произошли на территории Турции - разрушения были зафиксированы и в нескольких регионах Сирии. Согласно последним данным Минздрава Сирии, число погибших в стране превысило 1,2 тысячи, пострадали более 2 тысяч. Идет разбор завалов.

https://ria.ru/20230209/siriya-1850701620.html

сирия

россия

турция

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сирия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сильное землетрясение в турции и сирии, турция