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В Сирии российские спасатели за сутки извлекли из-под завалов 12 тел - РИА Новости, 09.02.2023
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В Сирии российские спасатели за сутки извлекли из-под завалов 12 тел
В Сирии российские спасатели за сутки извлекли из-под завалов 12 тел - РИА Новости, 09.02.2023
В Сирии российские спасатели за сутки извлекли из-под завалов 12 тел
Спасатели МЧС России, приехавшие на помощь Сирии после разрушительного землетрясения, за сутки достали из-под завалов 12 погибших, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T09:29
2023-02-09T09:29
в мире
сирия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сильное землетрясение в турции и сирии
турция
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Спасатели МЧС России, приехавшие на помощь Сирии после разрушительного землетрясения, за сутки достали из-под завалов 12 погибших, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "За прошедшие сутки в Сирии из-под завалов извлечены тела 12 погибших", - сказал собеседник агентства. В понедельник два мощных землетрясения произошли на территории Турции - разрушения были зафиксированы и в нескольких регионах Сирии. Согласно последним данным Минздрава Сирии, число погибших в стране превысило 1,2 тысячи, пострадали более 2 тысяч. Идет разбор завалов.
https://ria.ru/20230209/siriya-1850701620.html
сирия
россия
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в мире, сирия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сильное землетрясение в турции и сирии, турция
В мире, Сирия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сильное землетрясение в Турции и Сирии, Турция
09:29 09.02.2023
 
В Сирии российские спасатели за сутки извлекли из-под завалов 12 тел

Российские спасатели за сутки извлекли из-под завалов в Сирии 12 тел погибших

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСтроительная техника во время разбора завалов разрушенного в результате землетрясения жилого дома в сирийском Алеппо
Строительная техника во время разбора завалов разрушенного в результате землетрясения жилого дома в сирийском Алеппо - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Строительная техника во время разбора завалов разрушенного в результате землетрясения жилого дома в сирийском Алеппо. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Спасатели МЧС России, приехавшие на помощь Сирии после разрушительного землетрясения, за сутки достали из-под завалов 12 погибших, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"За прошедшие сутки в Сирии из-под завалов извлечены тела 12 погибших", - сказал собеседник агентства.
В понедельник два мощных землетрясения произошли на территории Турции - разрушения были зафиксированы и в нескольких регионах Сирии. Согласно последним данным Минздрава Сирии, число погибших в стране превысило 1,2 тысячи, пострадали более 2 тысяч. Идет разбор завалов.
Мечеть Омейядов в Дамаске - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
03:42
В Сирии заявили, что Запад не оказывает помощь Дамаску после землетрясения
 
В миреСирияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Сильное землетрясение в Турции и СирииТурция
 
 
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