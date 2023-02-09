https://ria.ru/20230209/singapur-1850803629.html

Сингапур снимает ковидные ограничения на въезд туристов

Сингапур снимает ковидные ограничения на въезд туристов - РИА Новости, 09.02.2023

Сингапур снимает ковидные ограничения на въезд туристов

Сингапур с 13 февраля снимает ковидные ограничения, для въезда не потребуются ни ПЦР-тесты, ни и сертификаты о вакцинации, сообщает Straits Times. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T13:11

2023-02-09T13:11

2023-02-09T13:11

туризм

новости - туризм

сингапур (город)

коронавирус covid-19

куда можно лететь

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739552005_59:0:1920:1047_1920x0_80_0_0_3efcd6a441ac2af05f95ec898e899e4a.jpg

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Сингапур с 13 февраля снимает ковидные ограничения, для въезда не потребуются ни ПЦР-тесты, ни и сертификаты о вакцинации, сообщает Straits Times. Помимо этого, Министерством здравоохранения Сингапура отменен масочный режим в общественном транспорте. "Понижение уровня реагирования с желтого до зеленого связано с тем, что глобальная и локальная ситуация с пандемией стабильна, а заболевание протекает в легкой форме, особенно среди вакцинированных лиц", – приводит издание заявление министерства.Министерство также объявило об отказе от приложения для отслеживания контактов с больными COVID-19 TraceTogether. Однако власти Сингапура отметили, что "полезно" держать такую систему наготове. В этих целях регистрационные данные пользователей, такие как имена и номера мобильных телефонов, будут сохранены в базе данных TraceTogether.Для посещения Сингапура россияне могут воспользоваться правом безвизового транзита длительностью не больше 96 часов. Для этого потребуется предъявить бронь отеля и обратные билеты. Также для въезда нужно было заполнять специальную форму, об отмене этого требования пока не сообщалось.

https://ria.ru/20230209/shri-lanka-1850744350.html

сингапур (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, сингапур (город), коронавирус covid-19, куда можно лететь, туризм