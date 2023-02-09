https://ria.ru/20230209/singapur-1850803629.html
Сингапур снимает ковидные ограничения на въезд туристов
Сингапур снимает ковидные ограничения на въезд туристов - РИА Новости, 09.02.2023
Сингапур снимает ковидные ограничения на въезд туристов
Сингапур с 13 февраля снимает ковидные ограничения, для въезда не потребуются ни ПЦР-тесты, ни и сертификаты о вакцинации, сообщает Straits Times. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T13:11
2023-02-09T13:11
2023-02-09T13:11
туризм
новости - туризм
сингапур (город)
коронавирус covid-19
куда можно лететь
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739552005_59:0:1920:1047_1920x0_80_0_0_3efcd6a441ac2af05f95ec898e899e4a.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Сингапур с 13 февраля снимает ковидные ограничения, для въезда не потребуются ни ПЦР-тесты, ни и сертификаты о вакцинации, сообщает Straits Times. Помимо этого, Министерством здравоохранения Сингапура отменен масочный режим в общественном транспорте. "Понижение уровня реагирования с желтого до зеленого связано с тем, что глобальная и локальная ситуация с пандемией стабильна, а заболевание протекает в легкой форме, особенно среди вакцинированных лиц", – приводит издание заявление министерства.Министерство также объявило об отказе от приложения для отслеживания контактов с больными COVID-19 TraceTogether. Однако власти Сингапура отметили, что "полезно" держать такую систему наготове. В этих целях регистрационные данные пользователей, такие как имена и номера мобильных телефонов, будут сохранены в базе данных TraceTogether.Для посещения Сингапура россияне могут воспользоваться правом безвизового транзита длительностью не больше 96 часов. Для этого потребуется предъявить бронь отеля и обратные билеты. Также для въезда нужно было заполнять специальную форму, об отмене этого требования пока не сообщалось.
https://ria.ru/20230209/shri-lanka-1850744350.html
сингапур (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739552005_524:0:1920:1047_1920x0_80_0_0_1321e08725e24982c355c2cc943de625.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, сингапур (город), коронавирус covid-19, куда можно лететь, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Сингапур (город), Коронавирус COVID-19, куда можно лететь, Туризм
Сингапур снимает ковидные ограничения на въезд туристов
Сингапур с 13 февраля полностью снимает ковидные ограничения на въезд