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Сингапур снимает ковидные ограничения на въезд туристов - РИА Новости, 09.02.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230209/singapur-1850803629.html
Сингапур снимает ковидные ограничения на въезд туристов
Сингапур снимает ковидные ограничения на въезд туристов - РИА Новости, 09.02.2023
Сингапур снимает ковидные ограничения на въезд туристов
Сингапур с 13 февраля снимает ковидные ограничения, для въезда не потребуются ни ПЦР-тесты, ни и сертификаты о вакцинации, сообщает Straits Times. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T13:11
2023-02-09T13:11
туризм
новости - туризм
сингапур (город)
коронавирус covid-19
куда можно лететь
туризм
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Сингапур с 13 февраля снимает ковидные ограничения, для въезда не потребуются ни ПЦР-тесты, ни и сертификаты о вакцинации, сообщает Straits Times. Помимо этого, Министерством здравоохранения Сингапура отменен масочный режим в общественном транспорте. "Понижение уровня реагирования с желтого до зеленого связано с тем, что глобальная и локальная ситуация с пандемией стабильна, а заболевание протекает в легкой форме, особенно среди вакцинированных лиц", – приводит издание заявление министерства.Министерство также объявило об отказе от приложения для отслеживания контактов с больными COVID-19 TraceTogether. Однако власти Сингапура отметили, что "полезно" держать такую систему наготове. В этих целях регистрационные данные пользователей, такие как имена и номера мобильных телефонов, будут сохранены в базе данных TraceTogether.Для посещения Сингапура россияне могут воспользоваться правом безвизового транзита длительностью не больше 96 часов. Для этого потребуется предъявить бронь отеля и обратные билеты. Также для въезда нужно было заполнять специальную форму, об отмене этого требования пока не сообщалось.
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новости - туризм, сингапур (город), коронавирус covid-19, куда можно лететь, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Сингапур (город), Коронавирус COVID-19, куда можно лететь, Туризм
13:11 09.02.2023
 
Сингапур снимает ковидные ограничения на въезд туристов

Сингапур с 13 февраля полностью снимает ковидные ограничения на въезд

© Pixabay / Focuszaa Сингапур
Сингапур - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© Pixabay / Focuszaa
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Сингапур с 13 февраля снимает ковидные ограничения, для въезда не потребуются ни ПЦР-тесты, ни и сертификаты о вакцинации, сообщает Straits Times.
Помимо этого, Министерством здравоохранения Сингапура отменен масочный режим в общественном транспорте.
"Понижение уровня реагирования с желтого до зеленого связано с тем, что глобальная и локальная ситуация с пандемией стабильна, а заболевание протекает в легкой форме, особенно среди вакцинированных лиц", – приводит издание заявление министерства.
Министерство также объявило об отказе от приложения для отслеживания контактов с больными COVID-19 TraceTogether. Однако власти Сингапура отметили, что "полезно" держать такую систему наготове. В этих целях регистрационные данные пользователей, такие как имена и номера мобильных телефонов, будут сохранены в базе данных TraceTogether.
Для посещения Сингапура россияне могут воспользоваться правом безвизового транзита длительностью не больше 96 часов. Для этого потребуется предъявить бронь отеля и обратные билеты. Также для въезда нужно было заполнять специальную форму, об отмене этого требования пока не сообщалось.
Коломбо, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
11:05Туризм
Российским туристам будет проще попасть на Шри-Ланку
 
ТуризмНовости - ТуризмСингапур (город)Коронавирус COVID-19куда можно лететьТуризм
 
 
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