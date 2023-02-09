https://ria.ru/20230209/simonyan-1850889307.html

Симоньян получила подозрительную посылку

Симоньян получила подозрительную посылку - РИА Новости, 09.02.2023

Симоньян получила подозрительную посылку

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян подтвердила сообщения о том, что получила подозрительную посылку. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T16:09

2023-02-09T16:09

2023-02-09T17:37

маргарита симоньян

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597210350_0:0:3286:1849_1920x0_80_0_0_397283d43179f73a4958985c636c3e97.jpg

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян подтвердила сообщения о том, что получила подозрительную посылку. Так она прокомментировала публикацию Telegram-канала Baza о том, что служба безопасности RT вызвала саперов из-за посылки, в которой были две книги о православии. Главред отметила, что "хорошие люди в погонах" посчитали посылку подозрительной, а другие "нехорошие люди в погонах <...> слили оперативную сводку за денежку". Остальные же опубликованные в Baza подробности инцидента, по словам Симоньян, — правда. В апреле в Москве задержали неонацистов, которые действовали по заданию Службы безопасности Украины и планировали убить известных российских журналистов, в том числе руководство "России сегодня" и RT. Пятерых из шести задержанных арестовали, всех их обвиняют в подготовке к убийству "лица в связи с осуществлением им своего профессионального долга". Позже в деле появился еще один фигурант, которого также арестовали.

https://ria.ru/20220425/pokushenie-1785355333.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

маргарита симоньян, общество