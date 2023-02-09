https://ria.ru/20230209/simonyan-1850889307.html
Симоньян получила подозрительную посылку
Симоньян получила подозрительную посылку - РИА Новости, 09.02.2023
Симоньян получила подозрительную посылку
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян подтвердила сообщения о том, что получила подозрительную посылку. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T16:09
2023-02-09T16:09
2023-02-09T17:37
маргарита симоньян
общество
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян подтвердила сообщения о том, что получила подозрительную посылку. Так она прокомментировала публикацию Telegram-канала Baza о том, что служба безопасности RT вызвала саперов из-за посылки, в которой были две книги о православии. Главред отметила, что "хорошие люди в погонах" посчитали посылку подозрительной, а другие "нехорошие люди в погонах <...> слили оперативную сводку за денежку". Остальные же опубликованные в Baza подробности инцидента, по словам Симоньян, — правда. В апреле в Москве задержали неонацистов, которые действовали по заданию Службы безопасности Украины и планировали убить известных российских журналистов, в том числе руководство "России сегодня" и RT. Пятерых из шести задержанных арестовали, всех их обвиняют в подготовке к убийству "лица в связи с осуществлением им своего профессионального долга". Позже в деле появился еще один фигурант, которого также арестовали.
https://ria.ru/20220425/pokushenie-1785355333.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
маргарита симоньян, общество
Маргарита Симоньян, Общество
16:09 09.02.2023 (обновлено: 17:37 09.02.2023)
Симоньян получила подозрительную посылку
Симоньян сообщила о получении подозрительной посылки
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян подтвердила
сообщения о том, что получила подозрительную посылку.
Так она прокомментировала публикацию Telegram-канала Baza о том, что служба безопасности RT вызвала саперов из-за посылки, в которой были две книги о православии.
"По поводу слива Базы о некой отправленной мне посылке. <...> С некоторого всем известного тревожного инцидента я нахожусь под госзащитой, и поэтому вопросами присылаемых мне посылок, а также моих передвижений занимаются хорошие люди в погонах, а не я сама и даже не наша служба безопасности. Именно поэтому никто не спрашивал и не собирался спрашивать, ожидаю ли я посылку. Я вообще обо всем этом не знала, поскольку хорошие люди в погонах не обязаны ставить меня в известность", — написала Симоньян в Telegram-канале.
Главред отметила, что "хорошие люди в погонах" посчитали посылку подозрительной, а другие "нехорошие люди в погонах <...> слили оперативную сводку за денежку". Остальные же опубликованные в Baza подробности инцидента, по словам Симоньян, — правда.
В апреле в Москве задержали неонацистов, которые действовали по заданию Службы безопасности Украины и планировали убить известных российских журналистов, в том числе руководство "России сегодня" и RT. Пятерых из шести задержанных арестовали, всех их обвиняют в подготовке к убийству "лица в связи с осуществлением им своего профессионального долга". Позже в деле появился еще один фигурант, которого также арестовали.