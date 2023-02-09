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Умер бывший председатель Совета министров РСФСР Силаев

Умер бывший председатель Совета министров РСФСР Силаев - РИА Новости, 09.02.2023

Умер бывший председатель Совета министров РСФСР Силаев

Бывший директор нижегородского авиастроительного завода "Сокол" Иван Силаев, возглавлявший совет министров РСФСР в 1990-1991 годах, скончался в возрасте 92 лет, РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T12:28

2023-02-09T12:28

2023-02-09T12:32

рсфср

политика

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

ссср

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 фев — РИА Новости. Бывший директор нижегородского авиастроительного завода "Сокол" Иван Силаев, возглавлявший совет министров РСФСР в 1990-1991 годах, скончался в возрасте 92 лет, сообщается на сайте Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).Отмечается, что Силаев после окончания Казанского авиационного института в 1954 году он поступил на Горьковский авиационный завод имени Орджоникидзе (ныне – филиал ОАК нижегородский авиазавод "Сокол"), где прошел путь от мастера до директора предприятия. "Силаев внес большой организационный вклад в техническое перевооружение и реконструкцию завода, строительство новых производственных корпусов, организацию комплексно-механизированных цехов, участков и технологических линий, создание передового складского хозяйства", - подчеркивается в сообщении.В 1974 году Силаев был переведен в аппарат министерства авиационной промышленности СССР, где работал в должностях заместителя министра и министра авиационной промышленности СССР. В 1985-1990 годах он занимал должность заместителя председателя совета министров СССР, в 1990-1991 годах – председателя Совета министров РСФСР. Был награжден двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, медалями."Коллектив Нижегородского авиастроительного завода "Сокол" и ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" выражает искренние соболезнования родным и близким Ивана Степановича Силаева и скорбит вместе с ними", - говорится в сообщении.Нижегородский авиастроительный завод "Сокол" — одно из крупнейших предприятий российского авиапрома, ведущий производитель передовой авиационной техники.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

рсфср, политика, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ссср, россия