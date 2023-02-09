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Умер бывший председатель Совета министров РСФСР Силаев
Умер бывший председатель Совета министров РСФСР Силаев - РИА Новости, 09.02.2023
Умер бывший председатель Совета министров РСФСР Силаев
Бывший директор нижегородского авиастроительного завода "Сокол" Иван Силаев, возглавлявший совет министров РСФСР в 1990-1991 годах, скончался в возрасте 92 лет, РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T12:28
2023-02-09T12:28
2023-02-09T12:32
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ссср
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 фев — РИА Новости. Бывший директор нижегородского авиастроительного завода "Сокол" Иван Силаев, возглавлявший совет министров РСФСР в 1990-1991 годах, скончался в возрасте 92 лет, сообщается на сайте Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).Отмечается, что Силаев после окончания Казанского авиационного института в 1954 году он поступил на Горьковский авиационный завод имени Орджоникидзе (ныне – филиал ОАК нижегородский авиазавод "Сокол"), где прошел путь от мастера до директора предприятия. "Силаев внес большой организационный вклад в техническое перевооружение и реконструкцию завода, строительство новых производственных корпусов, организацию комплексно-механизированных цехов, участков и технологических линий, создание передового складского хозяйства", - подчеркивается в сообщении.В 1974 году Силаев был переведен в аппарат министерства авиационной промышленности СССР, где работал в должностях заместителя министра и министра авиационной промышленности СССР. В 1985-1990 годах он занимал должность заместителя председателя совета министров СССР, в 1990-1991 годах – председателя Совета министров РСФСР. Был награжден двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, медалями."Коллектив Нижегородского авиастроительного завода "Сокол" и ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" выражает искренние соболезнования родным и близким Ивана Степановича Силаева и скорбит вместе с ними", - говорится в сообщении.Нижегородский авиастроительный завод "Сокол" — одно из крупнейших предприятий российского авиапрома, ведущий производитель передовой авиационной техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рсфср, политика, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ссср, россия
РСФСР, Политика, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), СССР, Россия
12:28 09.02.2023 (обновлено: 12:32 09.02.2023)
Умер бывший председатель Совета министров РСФСР Силаев
Бывший председатель Совета министров РСФСР Силаев умер на 93-м году жизни
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 фев — РИА Новости. Бывший директор нижегородского авиастроительного завода "Сокол" Иван Силаев, возглавлявший совет министров РСФСР в 1990-1991 годах, скончался в возрасте 92 лет, сообщается на сайте Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
"Восьмого февраля на 93-м году жизни скончался Герой Социалистического труда, лауреат Ленинской премии, директор Нижегородского авиастроительного завода "Сокол" в 1970-1974 годах Иван Степанович Силаев", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Силаев после окончания Казанского авиационного института в 1954 году он поступил на Горьковский авиационный завод имени Орджоникидзе (ныне – филиал ОАК нижегородский авиазавод "Сокол"), где прошел путь от мастера до директора предприятия. "Силаев внес большой организационный вклад в техническое перевооружение и реконструкцию завода, строительство новых производственных корпусов, организацию комплексно-механизированных цехов, участков и технологических линий, создание передового складского хозяйства", - подчеркивается в сообщении.
В 1974 году Силаев был переведен в аппарат министерства авиационной промышленности СССР
, где работал в должностях заместителя министра и министра авиационной промышленности СССР. В 1985-1990 годах он занимал должность заместителя председателя совета министров СССР, в 1990-1991 годах – председателя Совета министров РСФСР. Был награжден двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, медалями.
"Коллектив Нижегородского авиастроительного завода "Сокол" и ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" выражает искренние соболезнования родным и близким Ивана Степановича Силаева и скорбит вместе с ними", - говорится в сообщении.
Нижегородский авиастроительный завод "Сокол" — одно из крупнейших предприятий российского авиапрома, ведущий производитель передовой авиационной техники.