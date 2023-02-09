https://ria.ru/20230209/shos-1850960290.html

Лукашенко одобрил меморандум о получении Белоруссией членства в ШОС

Лукашенко одобрил меморандум о получении Белоруссией членства в ШОС - РИА Новости, 09.02.2023

Лукашенко одобрил меморандум о получении Белоруссией членства в ШОС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым одобрил меморандум об обязательствах республики по получению статуса члена ШОС, сообщила... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T19:26

2023-02-09T19:26

2023-02-09T19:26

белоруссия

александр лукашенко

в мире

шос

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МИНСК, 9 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым одобрил меморандум об обязательствах республики по получению статуса члена ШОС, сообщила пресс-служба белорусского лидера. "Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 февраля подписал Указ № 31, которым одобрен проект меморандума об обязательствах Беларуси в целях получения статуса государства - члена Шанхайской организации сотрудничества", - говорится в сообщении. В пресс-службе напомнили, что с 2010 года Белоруссия является партнером по диалогу ШОС, а с 2015-го имеет статус наблюдателя при организации. В 2022 году начата процедура приема республики в члены ШОС. Для оформления участия требуется подписать и ратифицировать меморандум, а также присоединиться к ряду документов, составляющих договорно-правовую базу этого интеграционного объединения. "Проектом меморандума определены общие обязательства Беларуси соблюдать цели и принципы международных договоров, принятых в ШОС, сроки присоединения к таким договорам, финансовые аспекты вступления в организацию, а также положения о замещении квотных должностей в ее органах. Полномочия на подписание меморандума предоставлены министерству иностранных дел", - пояснили в пресс-службе президента.

https://ria.ru/20230207/gazprom-1850424648.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

белоруссия, александр лукашенко, в мире, шос