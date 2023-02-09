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Лукашенко одобрил меморандум о получении Белоруссией членства в ШОС - РИА Новости, 09.02.2023
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Лукашенко одобрил меморандум о получении Белоруссией членства в ШОС
Лукашенко одобрил меморандум о получении Белоруссией членства в ШОС - РИА Новости, 09.02.2023
Лукашенко одобрил меморандум о получении Белоруссией членства в ШОС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым одобрил меморандум об обязательствах республики по получению статуса члена ШОС, сообщила... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T19:26
2023-02-09T19:26
белоруссия
александр лукашенко
в мире
шос
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МИНСК, 9 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым одобрил меморандум об обязательствах республики по получению статуса члена ШОС, сообщила пресс-служба белорусского лидера. "Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 февраля подписал Указ № 31, которым одобрен проект меморандума об обязательствах Беларуси в целях получения статуса государства - члена Шанхайской организации сотрудничества", - говорится в сообщении. В пресс-службе напомнили, что с 2010 года Белоруссия является партнером по диалогу ШОС, а с 2015-го имеет статус наблюдателя при организации. В 2022 году начата процедура приема республики в члены ШОС. Для оформления участия требуется подписать и ратифицировать меморандум, а также присоединиться к ряду документов, составляющих договорно-правовую базу этого интеграционного объединения. "Проектом меморандума определены общие обязательства Беларуси соблюдать цели и принципы международных договоров, принятых в ШОС, сроки присоединения к таким договорам, финансовые аспекты вступления в организацию, а также положения о замещении квотных должностей в ее органах. Полномочия на подписание меморандума предоставлены министерству иностранных дел", - пояснили в пресс-службе президента.
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белоруссия, александр лукашенко, в мире, шос
Белоруссия, Александр Лукашенко, В мире, ШОС
19:26 09.02.2023
 
Лукашенко одобрил меморандум о получении Белоруссией членства в ШОС

Президент Белоруссии Лукашенко одобрил меморандум о получении республикой членства в ШОС

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 9 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым одобрил меморандум об обязательствах республики по получению статуса члена ШОС, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 февраля подписал Указ № 31, которым одобрен проект меморандума об обязательствах Беларуси в целях получения статуса государства - члена Шанхайской организации сотрудничества", - говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что с 2010 года Белоруссия является партнером по диалогу ШОС, а с 2015-го имеет статус наблюдателя при организации. В 2022 году начата процедура приема республики в члены ШОС. Для оформления участия требуется подписать и ратифицировать меморандум, а также присоединиться к ряду документов, составляющих договорно-правовую базу этого интеграционного объединения.
"Проектом меморандума определены общие обязательства Беларуси соблюдать цели и принципы международных договоров, принятых в ШОС, сроки присоединения к таким договорам, финансовые аспекты вступления в организацию, а также положения о замещении квотных должностей в ее органах. Полномочия на подписание меморандума предоставлены министерству иностранных дел", - пояснили в пресс-службе президента.
Работник на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) Газпром нефть - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
7 февраля, 21:55
"Газпром" продлил контракты на поставку газа в Белоруссию
 
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