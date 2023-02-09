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Шольц заверил Зеленского в долгосрочной поддержке - РИА Новости, 09.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230209/sholts-1850696373.html
Шольц заверил Зеленского в долгосрочной поддержке
Шольц заверил Зеленского в долгосрочной поддержке - РИА Новости, 09.02.2023
Шольц заверил Зеленского в долгосрочной поддержке
Германия будет оказывать Киеву военную поддержку так долго, как это будет необходимо, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе встречи с президентом Франции... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T01:02
2023-02-09T01:14
париж
германия
киев
в мире
специальная военная операция на украине
украина
россия
олаф шольц
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ПАРИЖ, 9 фев – РИА Новости. Германия будет оказывать Киеву военную поддержку так долго, как это будет необходимо, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским в среду в Париже."Мы поддерживаем Украину, мы оказывали ей финансовую, гуманитарную и военную поддержку, с помощью тяжелой артиллерии, ПВО и, в последнее время, с помощью поставки танков. Мы продолжим это делать так долго, как это потребуется", - сказал Шольц в ходе совместного заявления для прессы, которое транслировалось в официальном аккаунте Елисейского дворца в Twitter.В свою очередь Зеленский попросил Макрона и Шольца предоставить Киеву самолеты и тяжелые вооружения "как можно скорее".Лидеры продолжат переговоры в ходе ужина за закрытыми дверями.Встреча в Елисейском дворце проходит в преддверии саммита ЕС в Брюсселе в четверг.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
https://ria.ru/20230209/leopard-1850694513.html
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париж, германия, киев, в мире, украина, россия, олаф шольц, эммануэль макрон, евросоюз, владимир зеленский, нато
Париж, Германия, Киев, В мире, Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон, Евросоюз, Владимир Зеленский, НАТО
01:02 09.02.2023 (обновлено: 01:14 09.02.2023)
 
Шольц заверил Зеленского в долгосрочной поддержке

Шольц: Германия будет оказывать поддержку Киеву так долго, как это будет необходимо

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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ПАРИЖ, 9 фев – РИА Новости. Германия будет оказывать Киеву военную поддержку так долго, как это будет необходимо, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским в среду в Париже.
"Мы поддерживаем Украину, мы оказывали ей финансовую, гуманитарную и военную поддержку, с помощью тяжелой артиллерии, ПВО и, в последнее время, с помощью поставки танков. Мы продолжим это делать так долго, как это потребуется", - сказал Шольц в ходе совместного заявления для прессы, которое транслировалось в официальном аккаунте Елисейского дворца в Twitter.
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В свою очередь Зеленский попросил Макрона и Шольца предоставить Киеву самолеты и тяжелые вооружения "как можно скорее".
"Чем раньше Украина получит тяжёлое вооружение дальнего радиуса действия, чем раньше наши пилоты получат самолеты, тем быстрее закончится агрессия и мы сможем вернуться к миру в Европе", - заявил он.
Лидеры продолжат переговоры в ходе ужина за закрытыми дверями.
Встреча в Елисейском дворце проходит в преддверии саммита ЕС в Брюсселе в четверг.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
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