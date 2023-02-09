https://ria.ru/20230209/sholts-1850696373.html

Шольц заверил Зеленского в долгосрочной поддержке

Шольц заверил Зеленского в долгосрочной поддержке - РИА Новости, 09.02.2023

Шольц заверил Зеленского в долгосрочной поддержке

Германия будет оказывать Киеву военную поддержку так долго, как это будет необходимо, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе встречи с президентом Франции... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T01:02

2023-02-09T01:02

2023-02-09T01:14

париж

германия

киев

в мире

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украина

россия

олаф шольц

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ПАРИЖ, 9 фев – РИА Новости. Германия будет оказывать Киеву военную поддержку так долго, как это будет необходимо, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским в среду в Париже."Мы поддерживаем Украину, мы оказывали ей финансовую, гуманитарную и военную поддержку, с помощью тяжелой артиллерии, ПВО и, в последнее время, с помощью поставки танков. Мы продолжим это делать так долго, как это потребуется", - сказал Шольц в ходе совместного заявления для прессы, которое транслировалось в официальном аккаунте Елисейского дворца в Twitter.В свою очередь Зеленский попросил Макрона и Шольца предоставить Киеву самолеты и тяжелые вооружения "как можно скорее".Лидеры продолжат переговоры в ходе ужина за закрытыми дверями.Встреча в Елисейском дворце проходит в преддверии саммита ЕС в Брюсселе в четверг.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.

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https://ria.ru/20230208/zelenskiy-1850691792.html

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