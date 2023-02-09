https://ria.ru/20230209/shkola-1850778229.html
В Госдуме предложили сделать "Разговоры о важном" для родителей школьников
В Госдуме предложили сделать "Разговоры о важном" для родителей школьников - РИА Новости, 09.02.2023
В Госдуме предложили сделать "Разговоры о важном" для родителей школьников
Председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова заявила, что направит предложение в Минпросвещения РФ создать родительские собрания в формате... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T11:43
2023-02-09T11:43
2023-02-09T11:43
россия
ольга казакова
госдума рф
общество
национальная родительская ассоциация
школа
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова заявила, что направит предложение в Минпросвещения РФ создать родительские собрания в формате "Разговоров о важном". Во время расширенного заседания комитета по просвещению представители Национальной родительской ассоциации отметили, что занятия "Разговоры о важном" необходимо расширить и для родителей - сделать тематические родительские собрания, где обсуждают не только "покупку штор". "Хорошая идея. Мы как раз в результате нашей встречи предложим. В министерство (просвещения - ред.) направим такое предложение - "Разговоры о важном" для родителей... Тогда может и ходить будут охотнее на родительские собрания", - сказала Казакова. "Разговоры о важном" - цикл занятий в формате классного часа, которые проводятся в российских школах в начале каждой учебной недели. Главной целью таких занятий заявлено развитие патриотизма, гражданское воспитание, нравственность, историческое просвещение. Первый урок прошел в российских школах 5 сентября, он, как отмечалось, был посвящен Дню знаний и был направлен на формирование у школьников понимания, что государство создает возможности для самореализации каждого из них.
https://ria.ru/20230203/ege-1849647648.html
https://ria.ru/20230130/uchebnik-1848327587.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ольга казакова, госдума рф, общество, национальная родительская ассоциация, школа
Россия, Ольга Казакова, Госдума РФ, Общество, Национальная родительская ассоциация, Школа
В Госдуме предложили сделать "Разговоры о важном" для родителей школьников
Депутат Казакова предложит Минпросвещения создать "Разговоры о важном" для родителей
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова заявила, что направит предложение в Минпросвещения РФ создать родительские собрания в формате "Разговоров о важном".
Во время расширенного заседания комитета по просвещению представители Национальной родительской ассоциации
отметили, что занятия "Разговоры о важном" необходимо расширить и для родителей - сделать тематические родительские собрания, где обсуждают не только "покупку штор".
"Хорошая идея. Мы как раз в результате нашей встречи предложим. В министерство (просвещения - ред.) направим такое предложение - "Разговоры о важном" для родителей... Тогда может и ходить будут охотнее на родительские собрания", - сказала Казакова.
"Разговоры о важном" - цикл занятий в формате классного часа, которые проводятся в российских школах в начале каждой учебной недели. Главной целью таких занятий заявлено развитие патриотизма, гражданское воспитание, нравственность, историческое просвещение. Первый урок прошел в российских школах 5 сентября, он, как отмечалось, был посвящен Дню знаний и был направлен на формирование у школьников понимания, что государство создает возможности для самореализации каждого из них.