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В Госдуме предложили сделать "Разговоры о важном" для родителей школьников - РИА Новости, 09.02.2023
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В Госдуме предложили сделать "Разговоры о важном" для родителей школьников
В Госдуме предложили сделать "Разговоры о важном" для родителей школьников - РИА Новости, 09.02.2023
В Госдуме предложили сделать "Разговоры о важном" для родителей школьников
Председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова заявила, что направит предложение в Минпросвещения РФ создать родительские собрания в формате... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T11:43
2023-02-09T11:43
россия
ольга казакова
госдума рф
общество
национальная родительская ассоциация
школа
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова заявила, что направит предложение в Минпросвещения РФ создать родительские собрания в формате "Разговоров о важном". Во время расширенного заседания комитета по просвещению представители Национальной родительской ассоциации отметили, что занятия "Разговоры о важном" необходимо расширить и для родителей - сделать тематические родительские собрания, где обсуждают не только "покупку штор". "Хорошая идея. Мы как раз в результате нашей встречи предложим. В министерство (просвещения - ред.) направим такое предложение - "Разговоры о важном" для родителей... Тогда может и ходить будут охотнее на родительские собрания", - сказала Казакова. "Разговоры о важном" - цикл занятий в формате классного часа, которые проводятся в российских школах в начале каждой учебной недели. Главной целью таких занятий заявлено развитие патриотизма, гражданское воспитание, нравственность, историческое просвещение. Первый урок прошел в российских школах 5 сентября, он, как отмечалось, был посвящен Дню знаний и был направлен на формирование у школьников понимания, что государство создает возможности для самореализации каждого из них.
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россия, ольга казакова, госдума рф, общество, национальная родительская ассоциация, школа
Россия, Ольга Казакова, Госдума РФ, Общество, Национальная родительская ассоциация, Школа
11:43 09.02.2023
 
В Госдуме предложили сделать "Разговоры о важном" для родителей школьников

Депутат Казакова предложит Минпросвещения создать "Разговоры о важном" для родителей

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова заявила, что направит предложение в Минпросвещения РФ создать родительские собрания в формате "Разговоров о важном".
Во время расширенного заседания комитета по просвещению представители Национальной родительской ассоциации отметили, что занятия "Разговоры о важном" необходимо расширить и для родителей - сделать тематические родительские собрания, где обсуждают не только "покупку штор".
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"Хорошая идея. Мы как раз в результате нашей встречи предложим. В министерство (просвещения - ред.) направим такое предложение - "Разговоры о важном" для родителей... Тогда может и ходить будут охотнее на родительские собрания", - сказала Казакова.
"Разговоры о важном" - цикл занятий в формате классного часа, которые проводятся в российских школах в начале каждой учебной недели. Главной целью таких занятий заявлено развитие патриотизма, гражданское воспитание, нравственность, историческое просвещение. Первый урок прошел в российских школах 5 сентября, он, как отмечалось, был посвящен Дню знаний и был направлен на формирование у школьников понимания, что государство создает возможности для самореализации каждого из них.
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РоссияОльга КазаковаГосдума РФОбществоНациональная родительская ассоциацияШкола
 
 
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