https://ria.ru/20230209/shkola-1850778229.html

В Госдуме предложили сделать "Разговоры о важном" для родителей школьников

В Госдуме предложили сделать "Разговоры о важном" для родителей школьников - РИА Новости, 09.02.2023

В Госдуме предложили сделать "Разговоры о важном" для родителей школьников

Председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова заявила, что направит предложение в Минпросвещения РФ создать родительские собрания в формате... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T11:43

2023-02-09T11:43

2023-02-09T11:43

россия

ольга казакова

госдума рф

общество

национальная родительская ассоциация

школа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова заявила, что направит предложение в Минпросвещения РФ создать родительские собрания в формате "Разговоров о важном". Во время расширенного заседания комитета по просвещению представители Национальной родительской ассоциации отметили, что занятия "Разговоры о важном" необходимо расширить и для родителей - сделать тематические родительские собрания, где обсуждают не только "покупку штор". "Хорошая идея. Мы как раз в результате нашей встречи предложим. В министерство (просвещения - ред.) направим такое предложение - "Разговоры о важном" для родителей... Тогда может и ходить будут охотнее на родительские собрания", - сказала Казакова. "Разговоры о важном" - цикл занятий в формате классного часа, которые проводятся в российских школах в начале каждой учебной недели. Главной целью таких занятий заявлено развитие патриотизма, гражданское воспитание, нравственность, историческое просвещение. Первый урок прошел в российских школах 5 сентября, он, как отмечалось, был посвящен Дню знаний и был направлен на формирование у школьников понимания, что государство создает возможности для самореализации каждого из них.

https://ria.ru/20230203/ege-1849647648.html

https://ria.ru/20230130/uchebnik-1848327587.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, ольга казакова, госдума рф, общество, национальная родительская ассоциация, школа