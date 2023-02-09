https://ria.ru/20230209/sevpotok-1850844866.html
Госдума подготовит обращение в ООН после расследования о "Северных потоках"
Госдума подготовит обращение в ООН после расследования о "Северных потоках" - РИА Новости, 09.02.2023
Госдума подготовит обращение в ООН после расследования о "Северных потоках"
В Госдуме планируют подготовить обращение в ООН, чтобы призвать к ответственности тех, кто организовывал взрывы на "Северных потоках", заявил спикер Госдумы... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T14:05
2023-02-09T14:05
2023-02-09T15:56
россия
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. В Госдуме планируют подготовить обращение в ООН, чтобы призвать к ответственности тех, кто организовывал взрывы на "Северных потоках", заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.По словам Володина, сейчас ООН было бы правильно "дать оценку действиям руководству США", и, по его словам, на этом "нужно настаивать".При этом политик добавил, что в международной организации должны поднять и вопрос об ответственности тех, "кто развязал войну в Афганистане, Сирии, Ливии, Ирак уничтожил".Произошедшее на Украине спикер ГД назвал "циничным захватом власти" и "порабощением украинского народа", а теракт на газопроводах - ударом США по своим же союзникам.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш ранее подтвердил РИА Новости авторство статьи о взрывах на первом и втором газопроводах "Северных потоках". В публикации Херша говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских экспортных газопроводов "Северный поток" в прошлом году.Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вячеслав володин, госдума рф, газпром, северный поток — 2, северный поток, сша, европа, в мире, авария на "северных потоках", оон
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Газпром, Северный поток — 2, Северный поток, США, Европа, В мире, Авария на "Северных потоках", ООН
14:05 09.02.2023 (обновлено: 15:56 09.02.2023)
Госдума подготовит обращение в ООН после расследования о "Северных потоках"
Володин: Госдума подготовит обращение в ООН после расследования Херша о "Северных потоках"
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. В Госдуме планируют подготовить обращение в ООН, чтобы призвать к ответственности тех, кто организовывал взрывы на "Северных потоках", заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Давайте возьмем... и подготовим обращение профильного комитета, пускай ООН занимается и думает о том, как привлечь к трибуналу и судить и Байдена, и тех, кто развязал войну, кто взрывает газопроводы, инфраструктуру", - сказал он в ходе заседания в четверг.
По словам Володина, сейчас ООН было бы правильно "дать оценку действиям руководству США", и, по его словам, на этом "нужно настаивать".
При этом политик добавил, что в международной организации должны поднять и вопрос об ответственности тех, "кто развязал войну в Афганистане, Сирии, Ливии, Ирак уничтожил".
Произошедшее на Украине спикер ГД назвал "циничным захватом власти" и "порабощением украинского народа", а теракт на газопроводах - ударом США по своим же союзникам.
"Сегодня ни одна страна, ни одно государство не может находиться в безопасности, пока террористы у власти", - резюмировал он.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш ранее подтвердил РИА Новости авторство статьи о взрывах на первом и втором газопроводах "Северных потоках". В публикации Херша говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США
не имеют отношения к подрыву российских экспортных газопроводов "Северный поток" в прошлом году.
Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу
- "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура
РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин
31 октября сообщал, что "Газпром
" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер
доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.