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Зеленский призвал ввести санкции против российских ракетной и IT-отраслей - РИА Новости, 09.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230209/sanktsii-1850902466.html
Зеленский призвал ввести санкции против российских ракетной и IT-отраслей
Зеленский призвал ввести санкции против российских ракетной и IT-отраслей - РИА Новости, 09.02.2023
Зеленский призвал ввести санкции против российских ракетной и IT-отраслей
Владимир Зеленский во время выступления в Европейском Совете заявил о необходимости ввести санкции против ракетной и IT-отраслей России. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T16:40
2023-02-09T16:40
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
европейский совет
евросоюз
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский во время выступления в Европейском Совете заявил о необходимости ввести санкции против ракетной и IT-отраслей России. "В интересах всех нас: и украинцев, и европейцев - чтобы Россия не могла делать новые ракеты... Поэтому нужно делать еще один шаг - вводить санкции против всей ракетной и дроновой промышленности, против той части их IT-отрасли, которая обеспечивает этот террор", - заявил Зеленский во время выступления в четверг в Брюсселе в Совете Европы. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, россия, украина, европейский совет, евросоюз, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Европейский совет, Евросоюз, Владимир Зеленский, Ситуация в ДНР и ЛНР, Санкции в отношении России
16:40 09.02.2023
 
Зеленский призвал ввести санкции против российских ракетной и IT-отраслей

Зеленский заявил о необходимости ввести санкции против российских ракетной и IT-отраслей

© AP Photo / Olivier MatthysПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Европарламенте в Брюсселе
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Европарламенте в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Европарламенте в Брюсселе
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский во время выступления в Европейском Совете заявил о необходимости ввести санкции против ракетной и IT-отраслей России.
"В интересах всех нас: и украинцев, и европейцев - чтобы Россия не могла делать новые ракеты... Поэтому нужно делать еще один шаг - вводить санкции против всей ракетной и дроновой промышленности, против той части их IT-отрасли, которая обеспечивает этот террор", - заявил Зеленский во время выступления в четверг в Брюсселе в Совете Европы.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
6 февраля, 14:34
В ЕС предположили, какими будут потери России из-за санкций по нефти
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЕвропейский советЕвросоюзВладимир ЗеленскийСитуация в ДНР и ЛНРСанкции в отношении России
 
 
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