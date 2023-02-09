https://ria.ru/20230209/sanktsii-1850902466.html

Зеленский призвал ввести санкции против российских ракетной и IT-отраслей

Зеленский призвал ввести санкции против российских ракетной и IT-отраслей - РИА Новости, 09.02.2023

Зеленский призвал ввести санкции против российских ракетной и IT-отраслей

Владимир Зеленский во время выступления в Европейском Совете заявил о необходимости ввести санкции против ракетной и IT-отраслей России. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T16:40

2023-02-09T16:40

2023-02-09T16:40

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

европейский совет

евросоюз

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский во время выступления в Европейском Совете заявил о необходимости ввести санкции против ракетной и IT-отраслей России. "В интересах всех нас: и украинцев, и европейцев - чтобы Россия не могла делать новые ракеты... Поэтому нужно делать еще один шаг - вводить санкции против всей ракетной и дроновой промышленности, против той части их IT-отрасли, которая обеспечивает этот террор", - заявил Зеленский во время выступления в четверг в Брюсселе в Совете Европы. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230206/neft-1850039106.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, украина, европейский совет, евросоюз, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии