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Британия ввела санкции против семи россиян - РИА Новости, 09.02.2023
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Британия ввела санкции против семи россиян
Британия ввела санкции против семи россиян - РИА Новости, 09.02.2023
Британия ввела санкции против семи россиян
Великобритания ввела санкции против семи российских граждан, якобы связанных с хакерской деятельностью. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T16:07
2023-02-09T16:22
санкции в отношении россии
санкции
великобритания
россия
в мире
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против семи российских граждан, якобы связанных с хакерской деятельностью."Семь российских киберпреступников сегодня... подверглись санкциям со стороны Соединенного Королевства и США в рамках первой волны новых скоординированных мер против международной киберпреступности", - говорится в заявлении британского правительства.Отмечается, что активы граждан РФ заморожены, им также запрещен въезд в страну.
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санкции в отношении россии, санкции, великобритания, россия, в мире
Санкции в отношении России, Санкции, Великобритания, Россия, В мире
16:07 09.02.2023 (обновлено: 16:22 09.02.2023)
 
Британия ввела санкции против семи россиян

Британия ввела санкции против семи россиян, связанных с хакерской деятельностью

© Depositphotos.com / samotЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© Depositphotos.com / samot
Лондон. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против семи российских граждан, якобы связанных с хакерской деятельностью.
"Семь российских киберпреступников сегодня... подверглись санкциям со стороны Соединенного Королевства и США в рамках первой волны новых скоординированных мер против международной киберпреступности", - говорится в заявлении британского правительства.
Отмечается, что активы граждан РФ заморожены, им также запрещен въезд в страну.
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