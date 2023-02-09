https://ria.ru/20230209/sanktsii-1850888816.html
Британия ввела санкции против семи россиян
Британия ввела санкции против семи россиян - РИА Новости, 09.02.2023
Британия ввела санкции против семи россиян
Великобритания ввела санкции против семи российских граждан, якобы связанных с хакерской деятельностью. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T16:07
2023-02-09T16:07
2023-02-09T16:22
санкции в отношении россии
санкции
великобритания
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155568/98/1555689899_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_b0e1dd1b513245d14bdcd826fd03f8b1.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против семи российских граждан, якобы связанных с хакерской деятельностью."Семь российских киберпреступников сегодня... подверглись санкциям со стороны Соединенного Королевства и США в рамках первой волны новых скоординированных мер против международной киберпреступности", - говорится в заявлении британского правительства.Отмечается, что активы граждан РФ заморожены, им также запрещен въезд в страну.
https://ria.ru/20230204/vagner-1849677136.html
великобритания
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155568/98/1555689899_108:0:1885:1333_1920x0_80_0_0_8d1a4b17258d1af9d6b68b98a5448259.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, санкции, великобритания, россия, в мире
Санкции в отношении России, Санкции, Великобритания, Россия, В мире
16:07 09.02.2023 (обновлено: 16:22 09.02.2023)
Британия ввела санкции против семи россиян
Британия ввела санкции против семи россиян, связанных с хакерской деятельностью