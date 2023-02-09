https://ria.ru/20230209/sanktsii-1850888816.html

Британия ввела санкции против семи россиян

Британия ввела санкции против семи россиян - РИА Новости, 09.02.2023

Британия ввела санкции против семи россиян

Великобритания ввела санкции против семи российских граждан, якобы связанных с хакерской деятельностью. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T16:07

2023-02-09T16:07

2023-02-09T16:22

санкции в отношении россии

санкции

великобритания

россия

в мире

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против семи российских граждан, якобы связанных с хакерской деятельностью."Семь российских киберпреступников сегодня... подверглись санкциям со стороны Соединенного Королевства и США в рамках первой волны новых скоординированных мер против международной киберпреступности", - говорится в заявлении британского правительства.Отмечается, что активы граждан РФ заморожены, им также запрещен въезд в страну.

https://ria.ru/20230204/vagner-1849677136.html

великобритания

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

санкции в отношении россии, санкции, великобритания, россия, в мире