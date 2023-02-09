https://ria.ru/20230209/sanktsii-1850825328.html
На Турцию давят из-за неприсоединения к санкциям, заявил посол России
На Турцию давят из-за неприсоединения к санкциям, заявил посол России - РИА Новости, 09.02.2023
На Турцию давят из-за неприсоединения к санкциям, заявил посол России
Турция испытывает давление из-за неприсоединения к санкциям против РФ, доходит до угроз, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Турции Алексей Ерхов. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T13:14
2023-02-09T13:14
2023-02-09T13:28
в мире
россия
турция
сша
алексей ерхов
ибрагим калын
владимир путин
санкции в отношении россии
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АНКАРА, 9 фев - РИА Новости. Турция испытывает давление из-за неприсоединения к санкциям против РФ, доходит до угроз, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Турции Алексей Ерхов. США настаивают, чтобы Турция прекратила экспорт товаров в РФ, который, по мнению Вашингтона, помогает Москве продолжать действия на Украине, сообщило ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Как сообщается, такое предупреждение официальные лица США сделали своим коллегам на встрече в Турции на этой неделе. По данным источников, заместитель министра финансов США Брайан Нельсон встречался с турецкими чиновниками, чтобы обсудить опасения Вашингтона по поводу роста экспорта в РФ, включая американские товары. Нельсон уже третий высокопоставленный чиновник минфина США, который посетил Турцию за год, тем самым усилив давление на Анкару с целью заставить ее соблюдать американские санкции. "Турция действительно объявила, что не будет принимать участие в антироссийских санкциях. Считаю, что это – мужественное и смелое решение, полностью отвечающее национальным интересам страны", - заявил посол. По его словам, давление на Турцию в этом вопросе есть. "Есть ли давление на Турцию? Конечно же, есть. И было бы странно, если бы его не было", - подчеркнул дипломат. Посол в качестве примера привел заявления высокопоставленного представителя США на встрече с представителями турецких деловых кругов. "И если это не прямая и неприкрытая угроза, то я не знаю, что это. Понятно, нашим турецким партнерам работать в такой обстановке непросто, но те, кто взаимодействует с нами, знают, в чем именно их интерес", - подчеркнул Ерхов. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын ранее отмечал, что Турция не подключается к санкциям против России, так как это больше нанесет вред Анкаре, чем России. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. В РФ ранее заявляли, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам президента РФ Владимира Путина, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230204/turtsiya-1849683416.html
https://ria.ru/20230131/turtsiya-1848579831.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, турция, сша, алексей ерхов, ибрагим калын, владимир путин, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Турция, США, Алексей Ерхов, Ибрагим Калын, Владимир Путин, Санкции в отношении России
13:14 09.02.2023 (обновлено: 13:28 09.02.2023)
На Турцию давят из-за неприсоединения к санкциям, заявил посол России
Посол в Анкаре Ерхов: на Турцию давят из-за неприсоединения к антироссийским санкциям
АНКАРА, 9 фев - РИА Новости. Турция испытывает давление из-за неприсоединения к санкциям против РФ, доходит до угроз, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Турции Алексей Ерхов.
США
настаивают, чтобы Турция прекратила экспорт товаров в РФ, который, по мнению Вашингтона
, помогает Москве
продолжать действия на Украине
, сообщило ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Как сообщается, такое предупреждение официальные лица США сделали своим коллегам на встрече в Турции на этой неделе. По данным источников, заместитель министра финансов США Брайан Нельсон встречался с турецкими чиновниками, чтобы обсудить опасения Вашингтона по поводу роста экспорта в РФ, включая американские товары. Нельсон уже третий высокопоставленный чиновник минфина США, который посетил Турцию за год, тем самым усилив давление на Анкару
с целью заставить ее соблюдать американские санкции.
"Турция действительно объявила, что не будет принимать участие в антироссийских санкциях. Считаю, что это – мужественное и смелое решение, полностью отвечающее национальным интересам страны", - заявил посол.
По его словам, давление на Турцию в этом вопросе есть.
"Есть ли давление на Турцию? Конечно же, есть. И было бы странно, если бы его не было", - подчеркнул дипломат.
Посол в качестве примера привел заявления высокопоставленного представителя США на встрече с представителями турецких деловых кругов.
"И если это не прямая и неприкрытая угроза, то я не знаю, что это. Понятно, нашим турецким партнерам работать в такой обстановке непросто, но те, кто взаимодействует с нами, знают, в чем именно их интерес", - подчеркнул Ерхов.
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын
ранее отмечал, что Турция не подключается к санкциям против России, так как это больше нанесет вред Анкаре, чем России.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. В РФ ранее заявляли, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам президента РФ Владимира Путина
, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.