https://ria.ru/20230209/sanktsii-1850825328.html

На Турцию давят из-за неприсоединения к санкциям, заявил посол России

На Турцию давят из-за неприсоединения к санкциям, заявил посол России - РИА Новости, 09.02.2023

На Турцию давят из-за неприсоединения к санкциям, заявил посол России

Турция испытывает давление из-за неприсоединения к санкциям против РФ, доходит до угроз, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Турции Алексей Ерхов. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T13:14

2023-02-09T13:14

2023-02-09T13:28

в мире

россия

турция

сша

алексей ерхов

ибрагим калын

владимир путин

санкции в отношении россии

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АНКАРА, 9 фев - РИА Новости. Турция испытывает давление из-за неприсоединения к санкциям против РФ, доходит до угроз, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Турции Алексей Ерхов. США настаивают, чтобы Турция прекратила экспорт товаров в РФ, который, по мнению Вашингтона, помогает Москве продолжать действия на Украине, сообщило ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Как сообщается, такое предупреждение официальные лица США сделали своим коллегам на встрече в Турции на этой неделе. По данным источников, заместитель министра финансов США Брайан Нельсон встречался с турецкими чиновниками, чтобы обсудить опасения Вашингтона по поводу роста экспорта в РФ, включая американские товары. Нельсон уже третий высокопоставленный чиновник минфина США, который посетил Турцию за год, тем самым усилив давление на Анкару с целью заставить ее соблюдать американские санкции. "Турция действительно объявила, что не будет принимать участие в антироссийских санкциях. Считаю, что это – мужественное и смелое решение, полностью отвечающее национальным интересам страны", - заявил посол. По его словам, давление на Турцию в этом вопросе есть. "Есть ли давление на Турцию? Конечно же, есть. И было бы странно, если бы его не было", - подчеркнул дипломат. Посол в качестве примера привел заявления высокопоставленного представителя США на встрече с представителями турецких деловых кругов. "И если это не прямая и неприкрытая угроза, то я не знаю, что это. Понятно, нашим турецким партнерам работать в такой обстановке непросто, но те, кто взаимодействует с нами, знают, в чем именно их интерес", - подчеркнул Ерхов. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын ранее отмечал, что Турция не подключается к санкциям против России, так как это больше нанесет вред Анкаре, чем России. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. В РФ ранее заявляли, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам президента РФ Владимира Путина, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230204/turtsiya-1849683416.html

https://ria.ru/20230131/turtsiya-1848579831.html

россия

турция

сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, турция, сша, алексей ерхов, ибрагим калын, владимир путин, санкции в отношении россии