https://ria.ru/20230209/samolety-1850951841.html
Путин призвал опираться на отечественную авиатехнику
Путин призвал опираться на отечественную авиатехнику - РИА Новости, 09.02.2023
Путин призвал опираться на отечественную авиатехнику
Перевозки воздушным транспортом должны опираться на отечественную технику, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями авиационной... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T18:44
2023-02-09T18:44
2023-02-09T22:56
владимир путин
экономика
россия
виталий савельев
авиация
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Перевозки воздушным транспортом должны опираться на отечественную технику, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями авиационной отрасли.Он отметил, что транспортная отрасль и, в частности, авиация играют очень значимую роль в развитии страны, власти продолжат их поддерживать."И очень важная составляющая заключается еще и в том, что перевозки воздушным транспортом должны опираться на отечественную продукцию, на отечественную технику", - сказал Путин. Он добавил, что также сильно ругался с министром транспорта РФ Виталием Савельевым и говорил ему, что необходимо уделять внимание закупкам отечественной техники. При этом Путин уточнил, что Савельев в результате смог сохранить авиаотрасль.
https://ria.ru/20230111/aeroflot-1844151175.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, россия, виталий савельев, авиация
Владимир Путин, Экономика, Россия, Виталий Савельев, Авиация
18:44 09.02.2023 (обновлено: 22:56 09.02.2023)
Путин призвал опираться на отечественную авиатехнику
Путин рассказал о спорах с Савельевым о закупках отечественной техники для самолетов