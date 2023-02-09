https://ria.ru/20230209/samolety-1850951841.html

Путин призвал опираться на отечественную авиатехнику

Путин призвал опираться на отечественную авиатехнику - РИА Новости, 09.02.2023

Путин призвал опираться на отечественную авиатехнику

Перевозки воздушным транспортом должны опираться на отечественную технику, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями авиационной... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T18:44

2023-02-09T18:44

2023-02-09T22:56

владимир путин

экономика

россия

виталий савельев

авиация

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Перевозки воздушным транспортом должны опираться на отечественную технику, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями авиационной отрасли.Он отметил, что транспортная отрасль и, в частности, авиация играют очень значимую роль в развитии страны, власти продолжат их поддерживать."И очень важная составляющая заключается еще и в том, что перевозки воздушным транспортом должны опираться на отечественную продукцию, на отечественную технику", - сказал Путин. Он добавил, что также сильно ругался с министром транспорта РФ Виталием Савельевым и говорил ему, что необходимо уделять внимание закупкам отечественной техники. При этом Путин уточнил, что Савельев в результате смог сохранить авиаотрасль.

https://ria.ru/20230111/aeroflot-1844151175.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, экономика, россия, виталий савельев, авиация