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СМИ: европейские лидеры пока не решились передавать Украине самолеты - РИА Новости, 09.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230209/samolety-1850940544.html
СМИ: европейские лидеры пока не решились передавать Украине самолеты
СМИ: европейские лидеры пока не решились передавать Украине самолеты - РИА Новости, 09.02.2023
СМИ: европейские лидеры пока не решились передавать Украине самолеты
Ни один из европейских лидеров пока не заявил о намерении передать Украине самолеты, передает агентство Блумберг со ссылкой на чиновника ЕС. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T18:05
2023-02-09T18:09
в мире
украина
евросоюз
специальная военная операция на украине
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Ни один из европейских лидеров пока не заявил о намерении передать Украине самолеты, передает агентство Блумберг со ссылкой на чиновника ЕС.Ранее глава Европарламента Роберта Метсола на встрече в Брюсселе с Зеленским призвала страны ЕС предоставить Украине ракетные системы дальнего действия и истребители."Европейские лидеры дали понять Владимиру Зеленскому, что они готовы оказывать больше военной помощи Украине, но пока никто не обязался предоставить истребители", - говорится в сообщении агентства.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, евросоюз, нато, ситуация в днр и лнр
В мире, Украина, Евросоюз, Специальная военная операция на Украине, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:05 09.02.2023 (обновлено: 18:09 09.02.2023)
 
СМИ: европейские лидеры пока не решились передавать Украине самолеты

Bloomberg: никто из европейских лидеров пока не заявил о планах передать Украине самолеты

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Ни один из европейских лидеров пока не заявил о намерении передать Украине самолеты, передает агентство Блумберг со ссылкой на чиновника ЕС.
Ранее глава Европарламента Роберта Метсола на встрече в Брюсселе с Зеленским призвала страны ЕС предоставить Украине ракетные системы дальнего действия и истребители.
"Европейские лидеры дали понять Владимиру Зеленскому, что они готовы оказывать больше военной помощи Украине, но пока никто не обязался предоставить истребители", - говорится в сообщении агентства.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак (справа) и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
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