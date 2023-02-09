18:05 09.02.2023 (обновлено: 18:09 09.02.2023)
СМИ: европейские лидеры пока не решились передавать Украине самолеты
Bloomberg: никто из европейских лидеров пока не заявил о планах передать Украине самолеты
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Ни один из европейских лидеров пока не заявил о намерении передать Украине самолеты, передает агентство Блумберг со ссылкой на чиновника ЕС.
Ранее глава Европарламента Роберта Метсола на встрече в Брюсселе с Зеленским призвала страны ЕС предоставить Украине ракетные системы дальнего действия и истребители.
"Европейские лидеры дали понять Владимиру Зеленскому, что они готовы оказывать больше военной помощи Украине, но пока никто не обязался предоставить истребители", - говорится в сообщении агентства.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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