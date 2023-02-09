https://ria.ru/20230209/samolety-1850940544.html

СМИ: европейские лидеры пока не решились передавать Украине самолеты

СМИ: европейские лидеры пока не решились передавать Украине самолеты - РИА Новости, 09.02.2023

СМИ: европейские лидеры пока не решились передавать Украине самолеты

Ни один из европейских лидеров пока не заявил о намерении передать Украине самолеты, передает агентство Блумберг со ссылкой на чиновника ЕС. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T18:05

2023-02-09T18:05

2023-02-09T18:09

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украина

евросоюз

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Ни один из европейских лидеров пока не заявил о намерении передать Украине самолеты, передает агентство Блумберг со ссылкой на чиновника ЕС.Ранее глава Европарламента Роберта Метсола на встрече в Брюсселе с Зеленским призвала страны ЕС предоставить Украине ракетные системы дальнего действия и истребители."Европейские лидеры дали понять Владимиру Зеленскому, что они готовы оказывать больше военной помощи Украине, но пока никто не обязался предоставить истребители", - говорится в сообщении агентства.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230209/evropa-1850693143.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, евросоюз, нато, ситуация в днр и лнр