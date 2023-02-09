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Российские ВКС и ПВО за сутки сбили два украинских самолета - РИА Новости, 09.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230209/samolety-1850855288.html
Российские ВКС и ПВО за сутки сбили два украинских самолета
Российские ВКС и ПВО за сутки сбили два украинских самолета - РИА Новости, 09.02.2023
Российские ВКС и ПВО за сутки сбили два украинских самолета
Российские ВКС и ПВО сбили за сутки два украинских самолета - МиГ-29 и Су-25 - в ДНР и в районе Херсона, уничтожили 11 беспилотников сообщило в четверг... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T14:32
2023-02-09T14:43
россия
миг-29
су-25
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российские ВКС и ПВО сбили за сутки два украинских самолета - МиГ-29 и Су-25 - в ДНР и в районе Херсона, уничтожили 11 беспилотников сообщило в четверг Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Новопавловка Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Российскими средствами противовоздушной обороны в районе города Херсон сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Кроме того, за сутки уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, в районах населенных пунктов Таволжанка, Лозовая Харьковской области, Кириловка Донецкой народной республики, Кременная, Краснореченское, Коломыйчиха, Червонопоповка Наугольная Луганской народной республики, Водяное Запорожской области и Князе-Григоровка Херсонской области.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 384 самолета, 206 вертолетов, 3057 беспилотных летательных аппаратов, 403 зенитных ракетных комплекса, 7798 танков и других боевых бронированных машин, 1012 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4034 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8 302 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230209/istrebiteli-1850848303.html
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россия
донецкая народная республика
херсон
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россия, миг-29, су-25, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, херсон
Россия, МиГ-29, Су-25, Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Херсон
14:32 09.02.2023 (обновлено: 14:43 09.02.2023)
 
Российские ВКС и ПВО за сутки сбили два украинских самолета

Минобороны: ВКС и ПВО за сутки сбили украинские МиГ-29 в ДНР и Су-25 в районе Херсона

© РИА Новости / Александр ВильфИстребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
Истребитель МиГ-29 . Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российские ВКС и ПВО сбили за сутки два украинских самолета - МиГ-29 и Су-25 - в ДНР и в районе Херсона, уничтожили 11 беспилотников сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Новопавловка Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Российскими средствами противовоздушной обороны в районе города Херсон сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Истребители Королевских ВВС Великобритании Tornado GR4 - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
14:14Специальная военная операция на Украине
Британия не собирается немедленно передавать Украине истребители
Кроме того, за сутки уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, в районах населенных пунктов Таволжанка, Лозовая Харьковской области, Кириловка Донецкой народной республики, Кременная, Краснореченское, Коломыйчиха, Червонопоповка Наугольная Луганской народной республики, Водяное Запорожской области и Князе-Григоровка Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 384 самолета, 206 вертолетов, 3057 беспилотных летательных аппаратов, 403 зенитных ракетных комплекса, 7798 танков и других боевых бронированных машин, 1012 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4034 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8 302 единицы специальной военной автомобильной техники.
Анкара - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
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Посол в Анкаре заявил, что Турция продолжает поставлять оружие Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМиГ-29Су-25Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииХерсон
 
 
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