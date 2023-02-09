https://ria.ru/20230209/samolety-1850855288.html

Российские ВКС и ПВО за сутки сбили два украинских самолета

Российские ВКС и ПВО за сутки сбили два украинских самолета - РИА Новости, 09.02.2023

Российские ВКС и ПВО за сутки сбили два украинских самолета

Российские ВКС и ПВО сбили за сутки два украинских самолета - МиГ-29 и Су-25 - в ДНР и в районе Херсона, уничтожили 11 беспилотников сообщило в четверг... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T14:32

2023-02-09T14:32

2023-02-09T14:43

россия

миг-29

су-25

донецкая народная республика

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российские ВКС и ПВО сбили за сутки два украинских самолета - МиГ-29 и Су-25 - в ДНР и в районе Херсона, уничтожили 11 беспилотников сообщило в четверг Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Новопавловка Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Российскими средствами противовоздушной обороны в районе города Херсон сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Кроме того, за сутки уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, в районах населенных пунктов Таволжанка, Лозовая Харьковской области, Кириловка Донецкой народной республики, Кременная, Краснореченское, Коломыйчиха, Червонопоповка Наугольная Луганской народной республики, Водяное Запорожской области и Князе-Григоровка Херсонской области.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 384 самолета, 206 вертолетов, 3057 беспилотных летательных аппаратов, 403 зенитных ракетных комплекса, 7798 танков и других боевых бронированных машин, 1012 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4034 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8 302 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230209/istrebiteli-1850848303.html

https://ria.ru/20230209/turtsiya-1850830032.html

россия

донецкая народная республика

херсон

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россия, миг-29, су-25, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, херсон