Премьер Польши рассказал о ситуации с поставкой Киеву самолетов НАТО
Моравецкий заявил, что НАТО пока не договорилась об отправке Киеву боевых самолетов
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
РИМ, 9 фев – РИА Новости. Решение об отправке Киеву боевых самолетов зависит от НАТО, договоренностей об этом нет, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
"Украина пользуется нашей полной поддержкой, в том числе и в долгосрочной перспективе. Польша уже поставила Киеву огромное количество военной техники. Что касается истребителей, то решение остается за НАТО. На данный момент никаких договоренностей по этому поводу нет. Однако, как сказал (бывший) председатель Конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, не следует ничего исключать, иначе мы только усилим Москву", - заявил он в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
"Я ценю помощь Германии Украине, но мы также должны соблюдать пропорции. Берлин декларирует больше помощи, чем дает на самом деле. И мы не защитим Украину одними заявлениями. Даже если Германия поставит Украине то, что она заявляет, это все равно будет каплей в море потребностей. От одной из сильнейших европейских стран нужно ожидать большего", - заявил Моравецкий. По его словам, задержки с поставками идут против интересов Европы, заставляя РФ "чувствовать себя более уверенной". Он заявил также, что в возможном "столкновении" с НАТО Россия "не имела бы никаких шансов".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".