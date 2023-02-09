https://ria.ru/20230209/safronov-1850826586.html

Сафронова уволили с должности советника главы "Роскосмоса"

Сафронова уволили с должности советника главы "Роскосмоса" - РИА Новости, 09.02.2023

Сафронова уволили с должности советника главы "Роскосмоса"

Иван Сафронов уволен с должности советника главы "Роскосмоса" после приговора в 22 года колонии за госизмену, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T13:15

2023-02-09T13:15

2023-02-09T13:29

политика

роскосмос

иван сафронов

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

общество

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Иван Сафронов уволен с должности советника главы "Роскосмоса" после приговора в 22 года колонии за госизмену, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации в ответ на соответствующий запрос."В соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу, Иван Сафронов уволен по пункту 4 части 1 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации – в связи с осуждением к наказанию, исключающему продолжение прежней работы", - говорится в сообщении.В госкорпорации также уточнили, что с начала задержания Сафронов оставался сотрудником "Роскосмоса", но зарплату не получал, поскольку в табеле учета рабочего времени Сафронова проставлялись неявки.Сафронов, до перехода в "Роскосмос" занимавшийся военной и космической тематиками в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", был задержан 7 июля 2020 года. ФСБ сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.Защита заявляла, что следователи подозревают Сафронова в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки. Конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США.Кроме того, по данным защиты, в окончательном обвинении следствие вменило Сафронову еще один эпизод: передачу политологу Демури Воронину некой информации о деятельности российских военных в Сирии, которую тот уже переслал представителям Цюрихского университета и разведке ФРГ. Воронин сам является фигурантом уголовного дела о госизмене. Он был свидетелем обвинения по делу Ивана Сафронова, однако в суде дал показания, которые говорят о невиновности советника главы "Роскосмоса", утверждала защита.По данным Генпрокуратуры РФ, утверждавшей обвинительное заключение в отношении Сафронова, "документально подтверждены факты длительного, на протяжении 2015-2019 годов, выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами ОДКБ, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова".Собранные сведения, указали в ГП, Сафронов не бесплатно "систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами-участниками блока НАТО против безопасности России".Бывший журналист не согласен ни с одним из пунктов обвинения, считает свое преследование незаконным, а причастность к каким-либо преступлениям недоказанным.

https://ria.ru/20230202/gosizmena-1849279475.html

https://ria.ru/20230208/arest-1850567245.html

https://ria.ru/20221213/izmena-1838254605.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

политика, роскосмос, иван сафронов, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество