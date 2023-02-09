Рейтинг@Mail.ru
Сафронова уволили с должности советника главы "Роскосмоса" - РИА Новости, 09.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230209/safronov-1850826586.html
Сафронова уволили с должности советника главы "Роскосмоса"
Сафронова уволили с должности советника главы "Роскосмоса" - РИА Новости, 09.02.2023
Сафронова уволили с должности советника главы "Роскосмоса"
Иван Сафронов уволен с должности советника главы "Роскосмоса" после приговора в 22 года колонии за госизмену, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T13:15
2023-02-09T13:29
политика
роскосмос
иван сафронов
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1837031692_0:0:3136:1764_1920x0_80_0_0_0561273e3cdfda74961c3d0d371e7c83.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Иван Сафронов уволен с должности советника главы "Роскосмоса" после приговора в 22 года колонии за госизмену, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации в ответ на соответствующий запрос."В соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу, Иван Сафронов уволен по пункту 4 части 1 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации – в связи с осуждением к наказанию, исключающему продолжение прежней работы", - говорится в сообщении.В госкорпорации также уточнили, что с начала задержания Сафронов оставался сотрудником "Роскосмоса", но зарплату не получал, поскольку в табеле учета рабочего времени Сафронова проставлялись неявки.Сафронов, до перехода в "Роскосмос" занимавшийся военной и космической тематиками в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", был задержан 7 июля 2020 года. ФСБ сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.Защита заявляла, что следователи подозревают Сафронова в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки. Конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США.Кроме того, по данным защиты, в окончательном обвинении следствие вменило Сафронову еще один эпизод: передачу политологу Демури Воронину некой информации о деятельности российских военных в Сирии, которую тот уже переслал представителям Цюрихского университета и разведке ФРГ. Воронин сам является фигурантом уголовного дела о госизмене. Он был свидетелем обвинения по делу Ивана Сафронова, однако в суде дал показания, которые говорят о невиновности советника главы "Роскосмоса", утверждала защита.По данным Генпрокуратуры РФ, утверждавшей обвинительное заключение в отношении Сафронова, "документально подтверждены факты длительного, на протяжении 2015-2019 годов, выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами ОДКБ, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова".Собранные сведения, указали в ГП, Сафронов не бесплатно "систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами-участниками блока НАТО против безопасности России".Бывший журналист не согласен ни с одним из пунктов обвинения, считает свое преследование незаконным, а причастность к каким-либо преступлениям недоказанным.
https://ria.ru/20230202/gosizmena-1849279475.html
https://ria.ru/20230208/arest-1850567245.html
https://ria.ru/20221213/izmena-1838254605.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1837031692_405:0:3136:2048_1920x0_80_0_0_26338319ce22e355f9f1fa83b2e778df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, роскосмос, иван сафронов, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
Политика, Роскосмос, Иван Сафронов, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
13:15 09.02.2023 (обновлено: 13:29 09.02.2023)
 
Сафронова уволили с должности советника главы "Роскосмоса"

Осужденного за госизмену Сафронова уволили с должности советника главы "Роскосмоса"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкБывший советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов
Бывший советник главы Роскосмоса Иван Сафронов - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Бывший советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Иван Сафронов уволен с должности советника главы "Роскосмоса" после приговора в 22 года колонии за госизмену, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации в ответ на соответствующий запрос.
"В соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу, Иван Сафронов уволен по пункту 4 части 1 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации – в связи с осуждением к наказанию, исключающему продолжение прежней работы", - говорится в сообщении.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
2 февраля, 15:46
Суд в Москве арестовал россиянина Пешкова за госизмену
В госкорпорации также уточнили, что с начала задержания Сафронов оставался сотрудником "Роскосмоса", но зарплату не получал, поскольку в табеле учета рабочего времени Сафронова проставлялись неявки.
Сафронов, до перехода в "Роскосмос" занимавшийся военной и космической тематиками в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", был задержан 7 июля 2020 года. ФСБ сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.
Защита заявляла, что следователи подозревают Сафронова в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки. Конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
Вчера, 14:57
Суд оставил Кара-Мурзу* в СИЗО по делу о фейках об армии и госизмене
Кроме того, по данным защиты, в окончательном обвинении следствие вменило Сафронову еще один эпизод: передачу политологу Демури Воронину некой информации о деятельности российских военных в Сирии, которую тот уже переслал представителям Цюрихского университета и разведке ФРГ. Воронин сам является фигурантом уголовного дела о госизмене. Он был свидетелем обвинения по делу Ивана Сафронова, однако в суде дал показания, которые говорят о невиновности советника главы "Роскосмоса", утверждала защита.
По данным Генпрокуратуры РФ, утверждавшей обвинительное заключение в отношении Сафронова, "документально подтверждены факты длительного, на протяжении 2015-2019 годов, выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами ОДКБ, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова".
Собранные сведения, указали в ГП, Сафронов не бесплатно "систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами-участниками блока НАТО против безопасности России".
Бывший журналист не согласен ни с одним из пунктов обвинения, считает свое преследование незаконным, а причастность к каким-либо преступлениям недоказанным.
Задержанный по подозрению в покушении на государственную измену в Республике Хакасия
13 декабря 2022, 10:50Специальная военная операция на Украине
В Красноярске задержали жителя Хакасии, пытавшегося примкнуть к ВСУ
 
ПолитикаРоскосмосИван СафроновРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала