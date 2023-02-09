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Рябков обвинил Запад в использовании энергоносителей в качестве оружия - РИА Новости, 09.02.2023
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Рябков обвинил Запад в использовании энергоносителей в качестве оружия
Рябков обвинил Запад в использовании энергоносителей в качестве оружия - РИА Новости, 09.02.2023
Рябков обвинил Запад в использовании энергоносителей в качестве оружия
Вашингтон и Брюссель, десятилетиями обвиняя Москву в использовании энергетики как оружия, сейчас сами используют энергоносители для военных целей, заявил в... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T12:49
2023-02-09T13:03
в мире
вашингтон (штат)
брюссель
сергей рябков
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Вашингтон и Брюссель, десятилетиями обвиняя Москву в использовании энергетики как оружия, сейчас сами используют энергоносители для военных целей, заявил в четверг заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков."Вопросы использования энергетики как оружия сейчас, я думаю, нужно адресовать прежде всего в Вашингтон, в Брюссель. Люди, которые демагогически, лицемерно десятилетиями обвиняли Москву, а более надежного поставщика энергоресурсов просто не было на протяжении всех этих лет, в использовании энергии как оружия, теперь занимаются бесстыдно, беззастенчиво ровно этим и считают для себя это вполне допустимым", - сказал он в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня".
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вашингтон (штат)
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в мире, вашингтон (штат), брюссель, сергей рябков
В мире, Вашингтон (штат), Брюссель, Сергей Рябков
12:49 09.02.2023 (обновлено: 13:03 09.02.2023)
 
Рябков обвинил Запад в использовании энергоносителей в качестве оружия

Рябков заявил, что Вашингтон и Брюссель сейчас сами используют энергоносители как оружие

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Вашингтон и Брюссель, десятилетиями обвиняя Москву в использовании энергетики как оружия, сейчас сами используют энергоносители для военных целей, заявил в четверг заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
"Вопросы использования энергетики как оружия сейчас, я думаю, нужно адресовать прежде всего в Вашингтон, в Брюссель. Люди, которые демагогически, лицемерно десятилетиями обвиняли Москву, а более надежного поставщика энергоресурсов просто не было на протяжении всех этих лет, в использовании энергии как оружия, теперь занимаются бесстыдно, беззастенчиво ровно этим и считают для себя это вполне допустимым", - сказал он в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня".
Флаг на здании посольства США на Новинском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
12:29
Россия не хочет, чтобы ДСНВ стал жертвой курса США, заявил Рябков
 
В миреВашингтон (штат)БрюссельСергей Рябков
 
 
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