https://ria.ru/20230209/ryabkov-1850811140.html

Рябков обвинил Запад в использовании энергоносителей в качестве оружия

Рябков обвинил Запад в использовании энергоносителей в качестве оружия - РИА Новости, 09.02.2023

Рябков обвинил Запад в использовании энергоносителей в качестве оружия

Вашингтон и Брюссель, десятилетиями обвиняя Москву в использовании энергетики как оружия, сейчас сами используют энергоносители для военных целей, заявил в... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T12:49

2023-02-09T12:49

2023-02-09T13:03

в мире

вашингтон (штат)

брюссель

сергей рябков

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Вашингтон и Брюссель, десятилетиями обвиняя Москву в использовании энергетики как оружия, сейчас сами используют энергоносители для военных целей, заявил в четверг заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков."Вопросы использования энергетики как оружия сейчас, я думаю, нужно адресовать прежде всего в Вашингтон, в Брюссель. Люди, которые демагогически, лицемерно десятилетиями обвиняли Москву, а более надежного поставщика энергоресурсов просто не было на протяжении всех этих лет, в использовании энергии как оружия, теперь занимаются бесстыдно, беззастенчиво ровно этим и считают для себя это вполне допустимым", - сказал он в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня".

https://ria.ru/20230209/dsnv-1850799162.html

вашингтон (штат)

брюссель

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, вашингтон (штат), брюссель, сергей рябков