https://ria.ru/20230209/rudakov-1850792541.html

Александр Рудаков: Запад запрещает Ливану заправлять российские авиалайнеры

Александр Рудаков: Запад запрещает Ливану заправлять российские авиалайнеры - РИА Новости, 09.02.2023

Александр Рудаков: Запад запрещает Ливану заправлять российские авиалайнеры

Экономика Ливана с начала года прошла новый этап ухудшения кризиса на фоне резкого падения национальной валюты к доллару, что в свою очередь спровоцировало... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T13:00

2023-02-09T13:00

2023-02-09T13:04

интервью

россия

ливан

александр рудаков (посол россии в ливане )

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Экономика Ливана с начала года прошла новый этап ухудшения кризиса на фоне резкого падения национальной валюты к доллару, что в свою очередь спровоцировало очередной рост цен на продукты питания и топливо. Ситуация в стране усугубляется присутствием сирийских беженцев и санкциями США. Посол России в Ливане Александр Рудаков в преддверии Дня дипломата рассказал в интервью РИА Новости, как выстраиваются двухсторонние отношения между Москвой и Бейрутом вопреки давлению со стороны Вашингтона, о готовности России отправить помощь дружественному государству и о препятствиях со стороны запада в процессе возвращения беженцев из Сирии домой.– Прошел почти год после начала специальной военной операции (СВО). Как вы оцениваете отношение Ливанского населения к ситуации на Украине и освобожденных территориях?– Год назад стала очевидной полная недоговороспособность западных стран в контексте многолетних терпеливых попыток России добиться создания системы равной и неделимой безопасности для всех. Мы видели только демонстративное игнорирование наших законных интересов и обоснованных озабоченностей.Сейчас европейские политики сами подтверждают, что никто и не собирался выполнять Минские соглашения. Они нужны были лишь для затягивания времени и большей накачки украинских нацистов оружием, нацеленным против России.Специальная военная операция стала вынужденным ответом на агрессивную экспансию Запада в целях обеспечения защиты российских граждан, после того как все мирные средства для этого были исчерпаны.В подавляющем большинстве государств мира прекрасно понимают истинные причины разворачивающихся вокруг Украины событий. Россия – миролюбивое государство, а конфронтация – это не наш метод. В наших интересах укрепление мира и стабильности, создание равных для всех условий развития и процветания.Верю, что и ливанцы способны отличить правду от лжи. Показательно, например, что Ливан последовательно входит в число соавторов российской резолюции Генеральной ассамблеи ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". Знаем, что, несмотря на оказываемое давление, официальный Бейрут в решении актуальных международных вопросов стремится руководствоваться собственными национальными интересами, в целом придерживаясь сбалансированных общеарабских позиций.– Ливанская экономика переживает очередной этап падения. Ведутся ли переговоры в экономической сфере с Бейрутом, которые могли бы хоть как-то оздоровить ливанскую экономику?– В начале прошлого года в формате видеоконференции состоялась встреча сопредседателей межправительственной российско-ливанской комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству. Ее ливанскую часть возглавляет и.о. министра экономики и торговли Салям. По итогам принято решение об активизации работы Комиссии по основным и перспективным направлениям, включая энергетику, медицину, информационные технологии, транспорт, таможенное сотрудничество, сельское хозяйство. Как было условлено, российская сторона ожидает предложений ливанской стороны по проекту соответствующей "дорожной карты" в целях стимулирования двусторонних партнерских отношений.Посольством, в свою очередь, на протяжении года передавались российские предложения и проекты документов, которые могли бы лечь в основу дальнейших усилий по развитию и укреплению двусторонних партнерских связей между Россией и Ливаном. Находимся в постоянном поиске возможностей оказать ливанским друзьям поддержку в этот нелегкий для их страны период. Всегда остаемся открытыми для рассмотрения предложений относительно запуска любых взаимовыгодных проектов.Убеждены, что скорейшее избрание президента Ливана и последующее формирование полномочного правительства в значительной мере способствовали бы успешному продвижению всех наших планов по торгово-экономическому сотрудничеству, что в полной мере отвечало бы и задаче оздоровления ливанской хозяйственной системы.– Планируются ли в 2023 году поставки гуманитарных грузов из России в Ливан?– В трудную минуту Россия всегда была готова протянуть ливанским друзьям руку помощи. Российское содействие Ливану осуществляется в том числе по линии гуманитарных структур ООН. На протяжении прошлого года среди ливанских школ было распределено 714,15 тонны российского подсолнечного масла. На основании обращения ливанского правительства руководством России принято решение о безвозмездных поставках пшеницы и нефтепродуктов. На данном этапе идет техническое согласование передачи этой продукции. Изучаются возможности предоставления Ливану в виде гуманитарной помощи лекарственных средств, применяемых при онкологических и неизлечимых заболеваниях.– Как обстоит вопрос с процессом возвращения сирийских беженцев из Ливана в Сирию? Он полностью приостановлен или наоборот?– Россия хорошо понимает проблему присутствия на территории Ливана до полутора миллионов сирийских беженцев. Многие государства столкнулись с подобным вызовом, ставшим последствием опасных игр США на Ближнем Востоке. Напомню, что еще в 2018 году Россия выступила с инициативой об организации международного взаимодействия по возвращению сирийских беженцев к местам постоянного проживания в Сирии. Там был открыт и до сих пор функционирует центр приема, распределения и размещения беженцев. Создан Межведомственный координационный штаб Минобороны и МИД России, который работает над решением этого вопроса.Бейрут в целом поддерживает усилия Москвы на данном направлении. Ливан выступает в качестве наблюдателя в ходе Международных встреч по Сирии в "астанинском формате". Ливанская делегация приняла участие в профильной Международной конференции в Дамаске в ноябре 2020 года. Ливанцы подтверждают принципиальную готовность провести у себя второе такое мероприятие, как только позволят обстоятельства. Другой вопрос в том, что западные страны всячески препятствуют всем этим благим начинаниям, используя судьбы миллионов людей, вынужденных покинуть родные дома, как пешки в своих нездоровых геополитических играх.– Неоднократно министерство энергетики сообщало о заинтересованности российских нефтяных компаний в участии в разработке нефтяных месторождений на ливанском побережье. Будут ли наши компании принимать участие в тендере?– Посольство своевременно направляет в Россию информацию о предложениях ливанских партнеров по запуску совместных экономических проектов, включая тендеры на разработку шельфовых нефтегазовых месторождений. Российские нефтяные компании, в свою очередь, самостоятельно принимают решения об участии в тех или иных тендерах на основе, прежде всего, оценок потенциальной коммерческой привлекательности соответствующих проектов. Понятно, что приглашающая сторона при этом должна обеспечить приемлемые условия для выполнения предполагаемых работ. Это касается в том числе гарантированной возможности совершения различных банковских платежно-расчетных операций, а также налаживания стабильного логистического обеспечения.– На каком этапе разрешение вопроса по возобновлению прямого авиасообщения между Москвой и Бейрутом?– Одним из проявлений применяемого Западом против России экономического терроризма стало неприкрытое запугивание российских партнеров с целью разорвать сотрудничество с нами. Действующие в Ливане компании, обеспечивающие наземное обслуживание самолетов, к сожалению, не избежали этой участи. Под угрозой применения санкций им запрещено в том числе осуществлять заправку российских авиалайнеров.Хотя сложившаяся ситуация и создает некоторые неудобства для России, в целом наша экономика давно адаптировалась к постоянному санкционному давлению. А вот представители проживающей в России многотысячной ливанской диаспоры потеряли возможность недорогого прямого авиасообщения со своей родиной. Пытаемся найти решение этого вопроса. Убеждены, что со временем сможем восстановить полеты по маршруту Москва-Бейрут.Неоднократно указывали, что антироссийские рестрикции зачастую создают целый набор гуманитарных осложнений, от которых страдают рядовые граждане, не имеющие никакого отношения к противодействию западным амбициям. В нередких случаях расплачиваться в конечном счете приходится населению самих этих стран, которые вводят санкции.– На сколько стало сложней или легче работать российским дипломатам в Ливане после введения большого количества антироссийских санкций и политического давления на Россию со стороны западных политиков?– Практика экономических санкций, как и попытки оказать на Россию политическое давление – явление не новое. Вводимые против нас ограничения и другие враждебные шаги во многом предсказуемы, и в целом нам удается своевременно к ним подготовиться. Исходя из интересов нашей страны, находим эффективные методы нейтрализации ущерба от любых рестрикций и даем на них соразмерный ответ.Вся система международных отношений переживает период кардинальных перемен. Этот процесс сопровождается обострением комплекса масштабных кризисных явлений. Уровень взаимного доверия между ведущими державами снизился до опасных пределов. При этом возможности дипломатии как средства поиска коллективных ответов на общие вызовы в принципе остаются достаточно ограниченными.Вследствие предпринятого Западом курса на сворачивание отношений с Россией происходит переориентация наших связей на мировой арене. У нас высвобождаются ресурсы для углубления сотрудничества с конструктивно настроенными странами в Азии, Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.Что касается Ливана, то с этой прекрасной страной Россию связывает долгая история тесных многоплановых взаимоотношений. Работать здесь, среди друзей, всегда было интересно.

https://ria.ru/20221118/livan-1832582249.html

https://ria.ru/20230209/livan-1850709847.html

https://ria.ru/20220221/aviasoobschenie-1773976978.html

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ливан

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, ливан, александр рудаков (посол россии в ливане )