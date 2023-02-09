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Российские военные показали попадание целого пакета РСЗО по позициям ВСУ - РИА Новости, 09.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Российские военные показали попадание целого пакета РСЗО по позициям ВСУ
Российские военные показали попадание целого пакета РСЗО по позициям ВСУ - РИА Новости, 09.02.2023
Российские военные показали попадание целого пакета РСЗО по позициям ВСУ
Российские военные зафиксировали попадание целого пакета из 40 снарядов реактивной системы залпового огня "Град" по позициям украинских боевиков под Авдеевкой,... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T00:44
2023-02-09T00:58
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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ДОНЕЦК, 9 фев — РИА Новости. Российские военные зафиксировали попадание целого пакета из 40 снарядов реактивной системы залпового огня "Град" по позициям украинских боевиков под Авдеевкой, передает корреспондент РИА Новости. Огневое поражение войскам киевского режима нанесли в ночь на 8 февраля. Для наблюдения за позициями противника и фиксации последствий обстрела Вооруженные силы России применили современный отечественный оптико-электронный комплекс "Ирония".
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безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
00:44 09.02.2023 (обновлено: 00:58 09.02.2023)
 
Российские военные показали попадание целого пакета РСЗО по позициям ВСУ

Российские военные показали попадание целого пакета РСЗО "Град" по украинским боевикам

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкРабота расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения СВО
Работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 фев — РИА Новости. Российские военные зафиксировали попадание целого пакета из 40 снарядов реактивной системы залпового огня "Град" по позициям украинских боевиков под Авдеевкой, передает корреспондент РИА Новости.
Огневое поражение войскам киевского режима нанесли в ночь на 8 февраля.
Для наблюдения за позициями противника и фиксации последствий обстрела Вооруженные силы России применили современный отечественный оптико-электронный комплекс "Ирония".
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссия
 
 
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