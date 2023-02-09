https://ria.ru/20230209/rszo-1850695341.html

Российские военные показали попадание целого пакета РСЗО по позициям ВСУ

Российские военные показали попадание целого пакета РСЗО по позициям ВСУ - РИА Новости, 09.02.2023

Российские военные показали попадание целого пакета РСЗО по позициям ВСУ

Российские военные зафиксировали попадание целого пакета из 40 снарядов реактивной системы залпового огня "Град" по позициям украинских боевиков под Авдеевкой,... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T00:44

2023-02-09T00:44

2023-02-09T00:58

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840737987_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_69e77a3523ad83076e6dd1a4918492c0.jpg

ДОНЕЦК, 9 фев — РИА Новости. Российские военные зафиксировали попадание целого пакета из 40 снарядов реактивной системы залпового огня "Град" по позициям украинских боевиков под Авдеевкой, передает корреспондент РИА Новости. Огневое поражение войскам киевского режима нанесли в ночь на 8 февраля. Для наблюдения за позициями противника и фиксации последствий обстрела Вооруженные силы России применили современный отечественный оптико-электронный комплекс "Ирония".

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия