https://ria.ru/20230209/rossiya-1850898938.html
Путин назвал Россию лучшей страной в мире
Путин назвал Россию лучшей страной в мире - РИА Новости, 09.02.2023
Путин назвал Россию лучшей страной в мире
Россия является лучшей в мире страной, но работать есть над чем, а для достижения результатов стране нужны высококвалифицированные кадры, заявил президент РФ... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T16:30
2023-02-09T16:30
2023-02-09T17:49
россия
владимир путин
политика
роберт уразов
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Россия является лучшей в мире страной, но работать есть над чем, а для достижения результатов стране нужны высококвалифицированные кадры, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании набсовета Агентства стратегических инициатив (АСИ). Во время доклада гендиректора АНО "Агентство развития профессионального мастерства" Роберта Уразова, посвященного подготовке квалифицированных кадров в РФ, Путин обратил внимание на оговорку в выступлении собеседника и поправил его. "Я обратил внимание вот на что. Вы, когда сейчас говорили, сказали вот какую фразу: "В других странах, лучших в мире…". И дальше пошли по тексту. Лучшая в мире страна - это Россия. Надеюсь, что вы оговорились просто. Но, правда, нам есть над чем работать. А для того, чтобы работать эффективно, нам нужны, безусловно, кадры самой высшей квалификации", - сказал Путин. Президент России в четверг проводит заседание наблюдательного совета АСИ. Участники обсуждают итоги работы агентства за прошлый год и планы на 2023-й год.
https://ria.ru/20230208/putin-1850583456.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин: лучшая в мире страна – это Россия
Россия является лучшей в мире страной, но работать есть над чем, а для достижения результатов стране нужны высококвалифицированные кадры, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании набсовета Агентства стратегических инициатив (АСИ).
2023-02-09T16:30
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PT0M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, политика, роберт уразов, агентство стратегических инициатив (аси)
Россия, Владимир Путин, Политика, Роберт Уразов, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
16:30 09.02.2023 (обновлено: 17:49 09.02.2023)
Путин назвал Россию лучшей страной в мире
Владимир Путин назвал Россию лучшей страной в мире
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Россия является лучшей в мире страной, но работать есть над чем, а для достижения результатов стране нужны высококвалифицированные кадры, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании набсовета Агентства стратегических инициатив (АСИ).
Во время доклада гендиректора АНО "Агентство развития профессионального мастерства" Роберта Уразова
, посвященного подготовке квалифицированных кадров в РФ, Путин обратил внимание на оговорку в выступлении собеседника и поправил его.
"Я обратил внимание вот на что. Вы, когда сейчас говорили, сказали вот какую фразу: "В других странах, лучших в мире…". И дальше пошли по тексту. Лучшая в мире страна - это Россия. Надеюсь, что вы оговорились просто. Но, правда, нам есть над чем работать. А для того, чтобы работать эффективно, нам нужны, безусловно, кадры самой высшей квалификации", - сказал Путин.
Президент России в четверг проводит заседание наблюдательного совета АСИ. Участники обсуждают итоги работы агентства за прошлый год и планы на 2023-й год.