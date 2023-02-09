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США воспринимают Россию как противника, заявили в Кремле - РИА Новости, 09.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230209/rossiya-1850799267.html
США воспринимают Россию как противника, заявили в Кремле
США воспринимают Россию как противника, заявили в Кремле - РИА Новости, 09.02.2023
США воспринимают Россию как противника, заявили в Кремле
США воспринимают Россию как противника и расширяют свою вовлеченность в конфликт на Украине, провоцируют дальнейшую эскалацию, заявил журналистам... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T12:29
2023-02-09T12:29
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. США воспринимают Россию как противника и расширяют свою вовлеченность в конфликт на Украине, провоцируют дальнейшую эскалацию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "США сохраняют свой враждебный настрой в отношении нашей страны, США воспринимают нас как противника, США констатируют свою политическую волю далее расширять свою вовлеченность в конфликт между Россией и Украиной", - сказал он. Песков также отметил, что Вашингтон "провоцирует дальнейшую эскалацию" конфликта на Украине.
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в мире, сша, россия, украина, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Дмитрий Песков
12:29 09.02.2023
 
США воспринимают Россию как противника, заявили в Кремле

Песков: США воспринимают Россию как противника, провоцируют эскалацию конфликта на Украине

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВид на Красную Площадь в Москве
Вид на Красную Площадь в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. США воспринимают Россию как противника и расширяют свою вовлеченность в конфликт на Украине, провоцируют дальнейшую эскалацию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"США сохраняют свой враждебный настрой в отношении нашей страны, США воспринимают нас как противника, США констатируют свою политическую волю далее расширять свою вовлеченность в конфликт между Россией и Украиной", - сказал он.
Песков также отметил, что Вашингтон "провоцирует дальнейшую эскалацию" конфликта на Украине.
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
3 февраля, 08:00
В США предложили устроить России "большой взрыв"
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияУкраинаДмитрий Песков
 
 
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