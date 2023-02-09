https://ria.ru/20230209/rossiya-1850799267.html

США воспринимают Россию как противника, заявили в Кремле

США воспринимают Россию как противника, заявили в Кремле - РИА Новости, 09.02.2023

США воспринимают Россию как противника, заявили в Кремле

США воспринимают Россию как противника и расширяют свою вовлеченность в конфликт на Украине, провоцируют дальнейшую эскалацию, заявил журналистам... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T12:29

2023-02-09T12:29

2023-02-09T12:29

специальная военная операция на украине

в мире

сша

россия

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. США воспринимают Россию как противника и расширяют свою вовлеченность в конфликт на Украине, провоцируют дальнейшую эскалацию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "США сохраняют свой враждебный настрой в отношении нашей страны, США воспринимают нас как противника, США констатируют свою политическую волю далее расширять свою вовлеченность в конфликт между Россией и Украиной", - сказал он. Песков также отметил, что Вашингтон "провоцирует дальнейшую эскалацию" конфликта на Украине.

https://ria.ru/20230203/vzryv-1849315743.html

сша

россия

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, россия, украина, дмитрий песков