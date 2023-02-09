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Путин призвал сделать все российские регионы комфортными - РИА Новости, 09.02.2023
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Путин призвал сделать все российские регионы комфортными
Путин призвал сделать все российские регионы комфортными - РИА Новости, 09.02.2023
Путин призвал сделать все российские регионы комфортными
Комфортными для жизни должны становиться все регионы РФ, чтобы у жителей росла приверженность к своей малой родине, с которой и начинается сама Родина, заявил... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T15:58
2023-02-09T15:58
общество
россия
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Комфортными для жизни должны становиться все регионы РФ, чтобы у жителей росла приверженность к своей малой родине, с которой и начинается сама Родина, заявил президент России Владимир Путин. "Хочу подчеркнуть, мы должны развиваться и идти вперед, становиться комфортной для жизни все наши регионы, чтобы жители связывали с ними будущее своей семьи, строили свои планы на долгосрочную перспективу, чтобы росла, как социологи говорят, приверженность человека к своему городу, поселку, месту, где он родился и живет, то есть, другими словами, к своей малой родине. Так что родина в целом начинается как раз с малой родины, это очевидная вещь", - сказал Путин на заседании набсовета АСИ. Также президент остановился на важнейших направлениях деятельности АСИ, а именно в распространении и тиражировании, обмене передовым опытом российских регионов в организации работ школ, больниц, благоустройства городов и населенных пунктов, в формировании среды для жизни, условий для запуска предпринимательских и творческих проектов.
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общество, россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)
Общество, Россия, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
15:58 09.02.2023
 
Путин призвал сделать все российские регионы комфортными

Путин: все регионы должны быть комфортными, чтобы росла приверженность к малой родине

© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Комфортными для жизни должны становиться все регионы РФ, чтобы у жителей росла приверженность к своей малой родине, с которой и начинается сама Родина, заявил президент России Владимир Путин.
"Хочу подчеркнуть, мы должны развиваться и идти вперед, становиться комфортной для жизни все наши регионы, чтобы жители связывали с ними будущее своей семьи, строили свои планы на долгосрочную перспективу, чтобы росла, как социологи говорят, приверженность человека к своему городу, поселку, месту, где он родился и живет, то есть, другими словами, к своей малой родине. Так что родина в целом начинается как раз с малой родины, это очевидная вещь", - сказал Путин на заседании набсовета АСИ.
Также президент остановился на важнейших направлениях деятельности АСИ, а именно в распространении и тиражировании, обмене передовым опытом российских регионов в организации работ школ, больниц, благоустройства городов и населенных пунктов, в формировании среды для жизни, условий для запуска предпринимательских и творческих проектов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
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ОбществоРоссияВладимир ПутинАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
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