https://ria.ru/20230209/rodina-1850884980.html
Путин призвал сделать все российские регионы комфортными
Путин призвал сделать все российские регионы комфортными - РИА Новости, 09.02.2023
Путин призвал сделать все российские регионы комфортными
Комфортными для жизни должны становиться все регионы РФ, чтобы у жителей росла приверженность к своей малой родине, с которой и начинается сама Родина, заявил... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T15:58
2023-02-09T15:58
2023-02-09T15:58
общество
россия
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849520654_0:0:3176:1788_1920x0_80_0_0_2a6a1f01c06e22ec574564e2ef46e29e.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Комфортными для жизни должны становиться все регионы РФ, чтобы у жителей росла приверженность к своей малой родине, с которой и начинается сама Родина, заявил президент России Владимир Путин. "Хочу подчеркнуть, мы должны развиваться и идти вперед, становиться комфортной для жизни все наши регионы, чтобы жители связывали с ними будущее своей семьи, строили свои планы на долгосрочную перспективу, чтобы росла, как социологи говорят, приверженность человека к своему городу, поселку, месту, где он родился и живет, то есть, другими словами, к своей малой родине. Так что родина в целом начинается как раз с малой родины, это очевидная вещь", - сказал Путин на заседании набсовета АСИ. Также президент остановился на важнейших направлениях деятельности АСИ, а именно в распространении и тиражировании, обмене передовым опытом российских регионов в организации работ школ, больниц, благоустройства городов и населенных пунктов, в формировании среды для жизни, условий для запуска предпринимательских и творческих проектов.
https://ria.ru/20230208/tekhnologii-1850627264.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849520654_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_f51cec4e30267b6f7797e50d92ca3f96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)
Общество, Россия, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Путин призвал сделать все российские регионы комфортными
Путин: все регионы должны быть комфортными, чтобы росла приверженность к малой родине