https://ria.ru/20230209/rodina-1850884980.html

Путин призвал сделать все российские регионы комфортными

Путин призвал сделать все российские регионы комфортными - РИА Новости, 09.02.2023

Путин призвал сделать все российские регионы комфортными

Комфортными для жизни должны становиться все регионы РФ, чтобы у жителей росла приверженность к своей малой родине, с которой и начинается сама Родина, заявил... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T15:58

2023-02-09T15:58

2023-02-09T15:58

общество

россия

владимир путин

агентство стратегических инициатив (аси)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849520654_0:0:3176:1788_1920x0_80_0_0_2a6a1f01c06e22ec574564e2ef46e29e.jpg

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Комфортными для жизни должны становиться все регионы РФ, чтобы у жителей росла приверженность к своей малой родине, с которой и начинается сама Родина, заявил президент России Владимир Путин. "Хочу подчеркнуть, мы должны развиваться и идти вперед, становиться комфортной для жизни все наши регионы, чтобы жители связывали с ними будущее своей семьи, строили свои планы на долгосрочную перспективу, чтобы росла, как социологи говорят, приверженность человека к своему городу, поселку, месту, где он родился и живет, то есть, другими словами, к своей малой родине. Так что родина в целом начинается как раз с малой родины, это очевидная вещь", - сказал Путин на заседании набсовета АСИ. Также президент остановился на важнейших направлениях деятельности АСИ, а именно в распространении и тиражировании, обмене передовым опытом российских регионов в организации работ школ, больниц, благоустройства городов и населенных пунктов, в формировании среды для жизни, условий для запуска предпринимательских и творческих проектов.

https://ria.ru/20230208/tekhnologii-1850627264.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)