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Уфимец спас младенца, сидевшего голым в сугробе рядом с пьяной матерью - РИА Новости, 09.02.2023
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Уфимец спас младенца, сидевшего голым в сугробе рядом с пьяной матерью
Уфимец спас младенца, сидевшего голым в сугробе рядом с пьяной матерью - РИА Новости, 09.02.2023
Уфимец спас младенца, сидевшего голым в сугробе рядом с пьяной матерью
Житель Уфы обнаружил на улице в частном секторе десятимесячного малыша, сидящего в сугробе, рядом с ним лежала пьяная мать, ребенок передан медикам. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T16:53
2023-02-09T16:53
происшествия
здоровье - общество
уфа
республика башкортостан
гибдд мвд рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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УФА, 9 фев – РИА Новости. Житель Уфы обнаружил на улице в частном секторе десятимесячного малыша, сидящего в сугробе, рядом с ним лежала пьяная мать, ребенок передан медикам. В пресс-службе МВД по Башкирии РИА Новости рассказали, что инцидент произошел в частном секторе города на улице Розы Люксембург. "По предварительным данным, на улице в частном секторе мужчиной был обнаружен плачущий 10-месячный малыш и рядом (находилась) женщина в сильном алкогольном опьянении. Неравнодушный гражданин не растерялся, укутал малыша в верхнюю одежду и вызвал скорую помощь. Малыша госпитализировали с диагнозом переохлаждение, после лечения он будет определен в дом ребенка", - рассказали в башкирской полиции. Правоохранители выяснили, что женщина, допустившая вопиющее пренебрежение к здоровью ребенка, оказалась 48-летней многодетной матерью. "Она имеет пятерых детей. Старший сын уже совершеннолетний и оформил опекунство над тремя остальными, так как женщина лишена родительских прав. Материалы проверки переданы в СУСК по Республике Башкортостан для принятия процессуального решения", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230109/nozh-1843627209.html
уфа
республика башкортостан
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происшествия, здоровье - общество, уфа, республика башкортостан, гибдд мвд рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Здоровье - Общество, Уфа, Республика Башкортостан, ГИБДД МВД РФ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
16:53 09.02.2023
 
Уфимец спас младенца, сидевшего голым в сугробе рядом с пьяной матерью

Житель Уфы спас десятимесячного ребенка, сидевшего голым в сугробе рядом с пьяной матерью

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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УФА, 9 фев – РИА Новости. Житель Уфы обнаружил на улице в частном секторе десятимесячного малыша, сидящего в сугробе, рядом с ним лежала пьяная мать, ребенок передан медикам.
В пресс-службе МВД по Башкирии РИА Новости рассказали, что инцидент произошел в частном секторе города на улице Розы Люксембург.
"По предварительным данным, на улице в частном секторе мужчиной был обнаружен плачущий 10-месячный малыш и рядом (находилась) женщина в сильном алкогольном опьянении. Неравнодушный гражданин не растерялся, укутал малыша в верхнюю одежду и вызвал скорую помощь. Малыша госпитализировали с диагнозом переохлаждение, после лечения он будет определен в дом ребенка", - рассказали в башкирской полиции.
Правоохранители выяснили, что женщина, допустившая вопиющее пренебрежение к здоровью ребенка, оказалась 48-летней многодетной матерью. "Она имеет пятерых детей. Старший сын уже совершеннолетний и оформил опекунство над тремя остальными, так как женщина лишена родительских прав. Материалы проверки переданы в СУСК по Республике Башкортостан для принятия процессуального решения", - добавили в ведомстве.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоУфаРеспублика БашкортостанГИБДД МВД РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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