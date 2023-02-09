https://ria.ru/20230209/rebenok-1850908994.html
Уфимец спас младенца, сидевшего голым в сугробе рядом с пьяной матерью
Уфимец спас младенца, сидевшего голым в сугробе рядом с пьяной матерью - РИА Новости, 09.02.2023
Уфимец спас младенца, сидевшего голым в сугробе рядом с пьяной матерью
Житель Уфы обнаружил на улице в частном секторе десятимесячного малыша, сидящего в сугробе, рядом с ним лежала пьяная мать, ребенок передан медикам. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T16:53
2023-02-09T16:53
2023-02-09T16:53
происшествия
здоровье - общество
уфа
республика башкортостан
гибдд мвд рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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УФА, 9 фев – РИА Новости. Житель Уфы обнаружил на улице в частном секторе десятимесячного малыша, сидящего в сугробе, рядом с ним лежала пьяная мать, ребенок передан медикам. В пресс-службе МВД по Башкирии РИА Новости рассказали, что инцидент произошел в частном секторе города на улице Розы Люксембург. "По предварительным данным, на улице в частном секторе мужчиной был обнаружен плачущий 10-месячный малыш и рядом (находилась) женщина в сильном алкогольном опьянении. Неравнодушный гражданин не растерялся, укутал малыша в верхнюю одежду и вызвал скорую помощь. Малыша госпитализировали с диагнозом переохлаждение, после лечения он будет определен в дом ребенка", - рассказали в башкирской полиции. Правоохранители выяснили, что женщина, допустившая вопиющее пренебрежение к здоровью ребенка, оказалась 48-летней многодетной матерью. "Она имеет пятерых детей. Старший сын уже совершеннолетний и оформил опекунство над тремя остальными, так как женщина лишена родительских прав. Материалы проверки переданы в СУСК по Республике Башкортостан для принятия процессуального решения", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230109/nozh-1843627209.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, уфа, республика башкортостан, гибдд мвд рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Здоровье - Общество, Уфа, Республика Башкортостан, ГИБДД МВД РФ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Уфимец спас младенца, сидевшего голым в сугробе рядом с пьяной матерью
Житель Уфы спас десятимесячного ребенка, сидевшего голым в сугробе рядом с пьяной матерью