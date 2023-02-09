https://ria.ru/20230209/razgovor-1850800189.html
В Кремле прокомментировали запись разговора якобы Путина с Плотницким
В Кремле прокомментировали запись разговора якобы Путина с Плотницким - РИА Новости, 09.02.2023
В Кремле прокомментировали запись разговора якобы Путина с Плотницким
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг достоверность телефонного разговора Владимира Путина и бывшего главы ЛНР Игоря... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T12:30
2023-02-09T12:30
2023-02-09T12:51
владимир путин
специальная военная операция на украине
политика
россия
луганская народная республика
игорь плотницкий
дмитрий песков
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг достоверность телефонного разговора Владимира Путина и бывшего главы ЛНР Игоря Плотницкого, но подчеркнул, что в опубликованной записи нет речи о вооружениях.Ранее на пресс-конференции в Гааге по новым итогам расследования катастрофы MH17 в 2014 году была воспроизведена якобы запись телефонной беседы Плотницкого с Путиным от 2017 года, разговор не касался малайзийского Boeing; по утверждению следователей, это свидетельствует о причастности президента РФ к событиям на востоке Украины в целом."Мы знаем, что была опубликована запись предположительного телефонного разговора, которая стала публичной, в которой ни слова не говорится ни о каких о вооружениях, если предположим, что этот разговор мог быть настоящим. Здесь я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, это не мои функции, но там не говорится ни слова о вооружениях. Поэтому иных разговоров никто не публиковал, поэтому ничего здесь сказать невозможно", - ответил Песков журналистам.Он подчеркнул, что РФ не принимает результаты расследования катастрофы малайзийского Boeing. "Россия не принимала никакого участия в этом расследовании, соответственно, мы не можем принимать эти результаты. Тем более никаких обоснований для этих заявлений", - сказал Песков.
https://ria.ru/20230208/mh17-1850594801.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, политика, россия, луганская народная республика, игорь плотницкий, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Луганская Народная Республика, Игорь Плотницкий, Дмитрий Песков, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:30 09.02.2023 (обновлено: 12:51 09.02.2023)
В Кремле прокомментировали запись разговора якобы Путина с Плотницким
Песков подчеркнул, что в записи разговора якобы Путина и Плотницкого не упоминается оружие
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг достоверность телефонного разговора Владимира Путина и бывшего главы ЛНР Игоря Плотницкого, но подчеркнул, что в опубликованной записи нет речи о вооружениях.
Ранее на пресс-конференции в Гааге
по новым итогам расследования катастрофы MH17 в 2014 году была воспроизведена якобы запись телефонной беседы Плотницкого с Путиным от 2017 года, разговор не касался малайзийского Boeing; по утверждению следователей, это свидетельствует о причастности президента РФ к событиям на востоке Украины
в целом.
"Мы знаем, что была опубликована запись предположительного телефонного разговора, которая стала публичной, в которой ни слова не говорится ни о каких о вооружениях, если предположим, что этот разговор мог быть настоящим. Здесь я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, это не мои функции, но там не говорится ни слова о вооружениях. Поэтому иных разговоров никто не публиковал, поэтому ничего здесь сказать невозможно", - ответил Песков журналистам.
Он подчеркнул, что РФ не принимает результаты расследования катастрофы малайзийского Boeing. "Россия не принимала никакого участия в этом расследовании, соответственно, мы не можем принимать эти результаты. Тем более никаких обоснований для этих заявлений", - сказал Песков.