https://ria.ru/20230209/razgovor-1850800189.html

В Кремле прокомментировали запись разговора якобы Путина с Плотницким

В Кремле прокомментировали запись разговора якобы Путина с Плотницким - РИА Новости, 09.02.2023

В Кремле прокомментировали запись разговора якобы Путина с Плотницким

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг достоверность телефонного разговора Владимира Путина и бывшего главы ЛНР Игоря... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T12:30

2023-02-09T12:30

2023-02-09T12:51

владимир путин

специальная военная операция на украине

политика

россия

луганская народная республика

игорь плотницкий

дмитрий песков

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг достоверность телефонного разговора Владимира Путина и бывшего главы ЛНР Игоря Плотницкого, но подчеркнул, что в опубликованной записи нет речи о вооружениях.Ранее на пресс-конференции в Гааге по новым итогам расследования катастрофы MH17 в 2014 году была воспроизведена якобы запись телефонной беседы Плотницкого с Путиным от 2017 года, разговор не касался малайзийского Boeing; по утверждению следователей, это свидетельствует о причастности президента РФ к событиям на востоке Украины в целом."Мы знаем, что была опубликована запись предположительного телефонного разговора, которая стала публичной, в которой ни слова не говорится ни о каких о вооружениях, если предположим, что этот разговор мог быть настоящим. Здесь я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, это не мои функции, но там не говорится ни слова о вооружениях. Поэтому иных разговоров никто не публиковал, поэтому ничего здесь сказать невозможно", - ответил Песков журналистам.Он подчеркнул, что РФ не принимает результаты расследования катастрофы малайзийского Boeing. "Россия не принимала никакого участия в этом расследовании, соответственно, мы не можем принимать эти результаты. Тем более никаких обоснований для этих заявлений", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230208/mh17-1850594801.html

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Кирилл Волков

владимир путин, политика, россия, луганская народная республика, игорь плотницкий, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр