https://ria.ru/20230209/rassledovanie-1850804435.html

В Кремле призвали провести открытое следствие по подрыву "Северных потоков"

В Кремле призвали провести открытое следствие по подрыву "Северных потоков" - РИА Новости, 09.02.2023

В Кремле призвали провести открытое следствие по подрыву "Северных потоков"

Расследование американского журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша по "Северным потокам" еще раз показывает необходимость открытого... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T12:40

2023-02-09T12:40

2023-02-09T12:42

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генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Расследование американского журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша по "Северным потокам" еще раз показывает необходимость открытого международного следствия и наказания виновных, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что опубликованные факты о взрывах на "Севернах потоках" должны стать основой для международного расследования, привлечения президента США Джо Байдена к ответственности. "В этом плане вы видите определенные пересечения, но, конечно же, появление таких материалов лишний раз показывает необходимость открытого международного расследования этого беспрецедентного нападения на важнейшую инфраструктуру, на критическую инфраструктуру, международную критическую инфраструктуру. Оставлять это без раскрытия виновных и без их наказания невозможно", - сказал Песков. Он напомнил, что с российской стороны уже были заявления "о всех данных, которые указывают на причастность англосаксов" к организации терактов. "Статья, безусловно, я еще раз повторяю, некоторые моменты можно оспаривать, некоторые моменты нуждаются в доказательствах, но она примечательна глубиной анализа, стройностью изложения и так далее. Скажем так, обходить ее вниманием как минимум было бы несправедливо. Особенно для такой страны как Германия, которая, собственно, в результате этого террористического акта была лишена очень важного энергообъекта", - добавил пресс-секретарь главы государства. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш ранее подтвердил РИА Новости авторство статьи о взрывах на первом и втором газопроводах "Северных потоках". В публикации Херша говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских экспортных газопроводов "Северный поток" в прошлом году. Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.

https://ria.ru/20230209/vzryv-1850675762.html

https://ria.ru/20230208/potok-1850660303.html

https://ria.ru/20230209/bayden-1850715298.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, сша, европа, дмитрий песков, джо байден, владимир путин, генеральная прокуратура рф, газпром, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"