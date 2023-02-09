https://ria.ru/20230209/rabota-1850741873.html

В России стартовал прием заявок на переобучение в рамках нацпроекта

В России стартовал прием заявок на переобучение в рамках нацпроекта - РИА Новости, 09.02.2023

В России стартовал прием заявок на переобучение в рамках нацпроекта

Прием заявок на программу переобучения в рамках национального проекта "Демография" стартовал в России, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T10:23

2023-02-09T10:23

2023-02-09T10:23

общество

россия

антон котяков

нацпроекты

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762621985_0:77:739:492_1920x0_80_0_0_c5e4fa7602a1186cee301bf9d13f4e64.jpg

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Прием заявок на программу переобучения в рамках национального проекта "Демография" стартовал в России, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда. "Стартовала федеральная программа переобучения по востребованным на региональных рынках труда направлениям. Уже сейчас соискателям доступно около 7,7 тысячи образовательных программ, число которых будет увеличиваться. Получить новые знания смогут 138 тысяч человек", - говорится в сообщении. В министерстве отметили, что участником программы могут стать граждане в возрасте от 50 лет, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, неработающие матери детей дошкольного возраста, отдельные категории соискателей в возрасте до 35 лет включительно, а также безработные или находящиеся под риском увольнения граждане. По словам министра труда и социальной защиты России Антона Котякова, за четыре года реализации федеральных программ по переобучению в рамках нацпроекта "Демография" более 600 тысяч человек смогли получить новые компетенции.

https://ria.ru/20230206/sluzhba-1850107823.html

https://ria.ru/20230206/pensii-1850004288.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, антон котяков, нацпроекты, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)