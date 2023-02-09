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В России стартовал прием заявок на переобучение в рамках нацпроекта
В России стартовал прием заявок на переобучение в рамках нацпроекта - РИА Новости, 09.02.2023
В России стартовал прием заявок на переобучение в рамках нацпроекта
Прием заявок на программу переобучения в рамках национального проекта "Демография" стартовал в России, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T10:23
2023-02-09T10:23
2023-02-09T10:23
общество
россия
антон котяков
нацпроекты
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Прием заявок на программу переобучения в рамках национального проекта "Демография" стартовал в России, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда. "Стартовала федеральная программа переобучения по востребованным на региональных рынках труда направлениям. Уже сейчас соискателям доступно около 7,7 тысячи образовательных программ, число которых будет увеличиваться. Получить новые знания смогут 138 тысяч человек", - говорится в сообщении. В министерстве отметили, что участником программы могут стать граждане в возрасте от 50 лет, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, неработающие матери детей дошкольного возраста, отдельные категории соискателей в возрасте до 35 лет включительно, а также безработные или находящиеся под риском увольнения граждане. По словам министра труда и социальной защиты России Антона Котякова, за четыре года реализации федеральных программ по переобучению в рамках нацпроекта "Демография" более 600 тысяч человек смогли получить новые компетенции.
https://ria.ru/20230206/sluzhba-1850107823.html
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общество, россия, антон котяков, нацпроекты, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Общество, Россия, Антон Котяков, Нацпроекты, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
В России стартовал прием заявок на переобучение в рамках нацпроекта
Минтруд: в России стартовал прием заявок на переобучение в рамках нацпроекта "Демография"