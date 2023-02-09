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Россиянам рассказали, почему в феврале невыгодно пропускать работу
Россиянам рассказали, почему в феврале невыгодно пропускать работу - РИА Новости, 09.02.2023
Россиянам рассказали, почему в феврале невыгодно пропускать работу
Уходить в отпуск или по какой-либо причине пропускать работу в феврале невыгодно: стоимость одного рабочего дня в этом коротком месяце выше, чем в любом другом, РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T07:53
2023-02-09T07:53
2023-02-09T15:34
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Уходить в отпуск или по какой-либо причине пропускать работу в феврале невыгодно: стоимость одного рабочего дня в этом коротком месяце выше, чем в любом другом, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин. "Тем, кто работает по пятидневной рабочей неделе, в конце февраля предстоит отдыхать сразу четыре дня подряд: 23 февраля — праздник, 24 февраля — выходной, перенесенный с 1 января, плюс два календарных выходных дня — 25 и 26 февраля. Кроме того, февраль сам по себе короткий месяц, в этом году в нем всего 18 рабочих дней", — сказал он. При этом зарплата работников, которые получают оклад, не уменьшается из-за короткого месяца, подчеркнул эксперт. У работающих на сдельной системе оплаты труда или на почасовой тарифной ставке ситуация другая. "Если же работник будет трудиться в выходные или нерабочие дни, то оплата в этом случае будет производиться в двойном размере", — добавил Южалин.
https://ria.ru/20230207/zarplata-1850169080.html
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общество, россия, superjob
Общество, Россия, SuperJob
07:53 09.02.2023 (обновлено: 15:34 09.02.2023)
Россиянам рассказали, почему в феврале невыгодно пропускать работу
SuperJob: стоимость одного рабочего дня в феврале выше, чем в любом другом месяце
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Уходить в отпуск или по какой-либо причине пропускать работу в феврале невыгодно: стоимость одного рабочего дня в этом коротком месяце выше, чем в любом другом, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
"Тем, кто работает по пятидневной рабочей неделе, в конце февраля предстоит отдыхать сразу четыре дня подряд: 23 февраля — праздник, 24 февраля — выходной, перенесенный с 1 января, плюс два календарных выходных дня — 25 и 26 февраля. Кроме того, февраль сам по себе короткий месяц, в этом году в нем всего 18 рабочих дней", — сказал он.
При этом зарплата работников, которые получают оклад, не уменьшается из-за короткого месяца, подчеркнул эксперт.
"Небольшое количество рабочих дней в феврале означает лишь то, что стоимость одного рабочего дня у работника будет выше в сравнении с остальными месяцами, где рабочих дней больше. Поэтому в феврале невыгодно уходить в отпуск или по какой-либо другой причине пропускать работу", — пояснил он.
У работающих на сдельной системе оплаты труда или на почасовой тарифной ставке ситуация другая.
"Для таких статья 112 Трудового кодекса России предусматривает гарантию: работодатель должен выплатить дополнительное вознаграждение сотрудникам, если они не привлекаются к работе в праздничные дни", — сказал эксперт. Размер такого вознаграждения определяет работодатель.
"Если же работник будет трудиться в выходные или нерабочие дни, то оплата в этом случае будет производиться в двойном размере", — добавил Южалин.