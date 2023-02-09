https://ria.ru/20230209/rabota-1850713165.html

Россиянам рассказали, почему в феврале невыгодно пропускать работу

Россиянам рассказали, почему в феврале невыгодно пропускать работу - РИА Новости, 09.02.2023

Россиянам рассказали, почему в феврале невыгодно пропускать работу

Уходить в отпуск или по какой-либо причине пропускать работу в феврале невыгодно: стоимость одного рабочего дня в этом коротком месяце выше, чем в любом другом, РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T07:53

2023-02-09T07:53

2023-02-09T15:34

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Уходить в отпуск или по какой-либо причине пропускать работу в феврале невыгодно: стоимость одного рабочего дня в этом коротком месяце выше, чем в любом другом, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин. "Тем, кто работает по пятидневной рабочей неделе, в конце февраля предстоит отдыхать сразу четыре дня подряд: 23 февраля — праздник, 24 февраля — выходной, перенесенный с 1 января, плюс два календарных выходных дня — 25 и 26 февраля. Кроме того, февраль сам по себе короткий месяц, в этом году в нем всего 18 рабочих дней", — сказал он. При этом зарплата работников, которые получают оклад, не уменьшается из-за короткого месяца, подчеркнул эксперт. У работающих на сдельной системе оплаты труда или на почасовой тарифной ставке ситуация другая. "Если же работник будет трудиться в выходные или нерабочие дни, то оплата в этом случае будет производиться в двойном размере", — добавил Южалин.

https://ria.ru/20230207/zarplata-1850169080.html

https://ria.ru/20230131/kiberbezopasnost-1848560911.html

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общество, россия, superjob