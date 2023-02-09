https://ria.ru/20230209/pvo-1850980946.html

Берлин поставит Братиславе две системы ПВО малой дальности

Берлин поставит Братиславе две системы ПВО малой дальности - РИА Новости, 09.02.2023

Берлин поставит Братиславе две системы ПВО малой дальности

Германия предоставит Словакии бесплатно и на постоянной основе два комплекса систем ПВО малой дальности Mantis для защиты восточной границы с Украиной, сообщила РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T21:33

2023-02-09T21:33

2023-02-09T21:33

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ПРАГА, 9 фев – РИА Новости. Германия предоставит Словакии бесплатно и на постоянной основе два комплекса систем ПВО малой дальности Mantis для защиты восточной границы с Украиной, сообщила в четверг журналистам пресс-секретарь минобороны республики Мартина Какашчикова. Mantis - это стационарная система ПВО малой дальности. Она предназначена для защиты конкретных сооружений или объектов от ракет, артиллерии, мин, а также беспилотников и крылатых ракет. В свою очередь, глава оборонного ведомства Ярослав Надь отметил высокое качество систем Mantis. "Нам удалось договориться о помощи Словакии в форме самой современной техники. Германия предоставит нам два комплекта систем Mantis на общую сумму 120 миллионов евро. Причем нам эти системы будут переданы бесплатно и на постоянной основе. В данном случае речь идет о дополнении к нашей ПВО. Обучение наших военнослужащих управлению этими системами начнется уже в ближайшее время. Передача нам этой современной техники является оценкой вклада Словакии в поддержку Украины", - написал Надь в сети Facebook* (запрещена в РФ).* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230126/zuzana-2-1847583125.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, словакия, германия, берлин (город), россия