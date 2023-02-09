https://ria.ru/20230209/pvo-1850980946.html
Берлин поставит Братиславе две системы ПВО малой дальности
Берлин поставит Братиславе две системы ПВО малой дальности - РИА Новости, 09.02.2023
Берлин поставит Братиславе две системы ПВО малой дальности
Германия предоставит Словакии бесплатно и на постоянной основе два комплекса систем ПВО малой дальности Mantis для защиты восточной границы с Украиной, сообщила РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T21:33
2023-02-09T21:33
2023-02-09T21:33
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ПРАГА, 9 фев – РИА Новости. Германия предоставит Словакии бесплатно и на постоянной основе два комплекса систем ПВО малой дальности Mantis для защиты восточной границы с Украиной, сообщила в четверг журналистам пресс-секретарь минобороны республики Мартина Какашчикова. Mantis - это стационарная система ПВО малой дальности. Она предназначена для защиты конкретных сооружений или объектов от ракет, артиллерии, мин, а также беспилотников и крылатых ракет. В свою очередь, глава оборонного ведомства Ярослав Надь отметил высокое качество систем Mantis. "Нам удалось договориться о помощи Словакии в форме самой современной техники. Германия предоставит нам два комплекта систем Mantis на общую сумму 120 миллионов евро. Причем нам эти системы будут переданы бесплатно и на постоянной основе. В данном случае речь идет о дополнении к нашей ПВО. Обучение наших военнослужащих управлению этими системами начнется уже в ближайшее время. Передача нам этой современной техники является оценкой вклада Словакии в поддержку Украины", - написал Надь в сети Facebook* (запрещена в РФ).* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
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в мире, словакия, германия, берлин (город), россия
В мире, Словакия, Германия, Берлин (город), Россия
Берлин поставит Братиславе две системы ПВО малой дальности
Минобороны Словакии: Берлин поставит Братиславе две системы ПВО малой дальности
ПРАГА, 9 фев – РИА Новости. Германия предоставит Словакии бесплатно и на постоянной основе два комплекса систем ПВО малой дальности Mantis для защиты восточной границы с Украиной, сообщила в четверг журналистам пресс-секретарь минобороны республики Мартина Какашчикова.
Mantis - это стационарная система ПВО малой дальности. Она предназначена для защиты конкретных сооружений или объектов от ракет, артиллерии, мин, а также беспилотников и крылатых ракет.
"Германия поставит в Словакию бесплатно и на постоянной основе две стационарных системы ПВО малой дальности Mantis, которые помогут усилить защиту восточной границы республики с Украиной", - сказала пресс-секретарь.
В свою очередь, глава оборонного ведомства Ярослав Надь отметил высокое качество систем Mantis.
"Нам удалось договориться о помощи Словакии в форме самой современной техники. Германия предоставит нам два комплекта систем Mantis на общую сумму 120 миллионов евро. Причем нам эти системы будут переданы бесплатно и на постоянной основе. В данном случае речь идет о дополнении к нашей ПВО. Обучение наших военнослужащих управлению этими системами начнется уже в ближайшее время. Передача нам этой современной техники является оценкой вклада Словакии в поддержку Украины", - написал Надь в сети Facebook* (запрещена в РФ
).
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.