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Путин заинтересовался туристическими маршрутами по России - РИА Новости, 09.02.2023
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Путин заинтересовался туристическими маршрутами по России
Путин заинтересовался туристическими маршрутами по России - РИА Новости, 09.02.2023
Путин заинтересовался туристическими маршрутами по России
Президент России Владимир Путин заинтересовался туристическими маршрутами по России, признав, что еще не везде побывал. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T22:18
2023-02-09T22:34
россия
владимир путин
светлана чупшева
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заинтересовался туристическими маршрутами по России, признав, что еще не везде побывал.Президент в четверг встретился с главой АСИ Светланой Чупшевой. Она подарила ему книгу с лучшими туристическими маршрутами по России, которые, по ее словам, позволят лучше узнать страну.Путин принял подарок, но отметил, что почти везде был. Однако, пролистав книгу, изменил мнение. "Я сейчас смотрю, и понял, что не везде", - сказал президент.Глава АСИ рассказала, что эти маршруты были подготовлены совместно с региональными командами и туроператорами и уже включены в общероссийский перечень. "Это и Карелия, и прекрасный Байкал, Урал, Дагестан… В любой вам советую поехать, точно не пожалеете, останетесь под огромным впечатлением", - обратилась Чупшева к президенту.Тридцать туристических маршрутов, которые проходят по 21 региону РФ, были объявлены победителями всероссийского проекта АСИ "Открой свою Россию".
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россия, владимир путин, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси)
Россия, Владимир Путин, Светлана Чупшева, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
22:18 09.02.2023 (обновлено: 22:34 09.02.2023)
 
Путин заинтересовался туристическими маршрутами по России

Путин заинтересовался туристическими маршрутами по России, признав, что еще не везде был

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкОтдых президента РФ В. Путина в Сибири
Отдых президента РФ В. Путина в Сибири - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Отдых президента РФ В. Путина в Сибири. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заинтересовался туристическими маршрутами по России, признав, что еще не везде побывал.
Президент в четверг встретился с главой АСИ Светланой Чупшевой. Она подарила ему книгу с лучшими туристическими маршрутами по России, которые, по ее словам, позволят лучше узнать страну.
"Это маршруты про то, как узнать свою страну, узнать регионы, познакомиться с их культурой, традициями. Я хочу вам вручить путеводитель - тут 30 маршрутов, которые были отобраны. Потрясающе интересные маршруты", - рассказала Чупшева на встрече с президентом и подарила ему сборник.
Путин принял подарок, но отметил, что почти везде был. Однако, пролистав книгу, изменил мнение. "Я сейчас смотрю, и понял, что не везде", - сказал президент.
Глава АСИ рассказала, что эти маршруты были подготовлены совместно с региональными командами и туроператорами и уже включены в общероссийский перечень. "Это и Карелия, и прекрасный Байкал, Урал, Дагестан… В любой вам советую поехать, точно не пожалеете, останетесь под огромным впечатлением", - обратилась Чупшева к президенту.
Тридцать туристических маршрутов, которые проходят по 21 региону РФ, были объявлены победителями всероссийского проекта АСИ "Открой свою Россию".
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РоссияВладимир ПутинСветлана ЧупшеваАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
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