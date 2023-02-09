https://ria.ru/20230209/putin-1850985683.html

Путин заинтересовался туристическими маршрутами по России

Путин заинтересовался туристическими маршрутами по России - РИА Новости, 09.02.2023

Путин заинтересовался туристическими маршрутами по России

Президент России Владимир Путин заинтересовался туристическими маршрутами по России, признав, что еще не везде побывал. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T22:18

2023-02-09T22:18

2023-02-09T22:34

россия

владимир путин

светлана чупшева

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заинтересовался туристическими маршрутами по России, признав, что еще не везде побывал.Президент в четверг встретился с главой АСИ Светланой Чупшевой. Она подарила ему книгу с лучшими туристическими маршрутами по России, которые, по ее словам, позволят лучше узнать страну.Путин принял подарок, но отметил, что почти везде был. Однако, пролистав книгу, изменил мнение. "Я сейчас смотрю, и понял, что не везде", - сказал президент.Глава АСИ рассказала, что эти маршруты были подготовлены совместно с региональными командами и туроператорами и уже включены в общероссийский перечень. "Это и Карелия, и прекрасный Байкал, Урал, Дагестан… В любой вам советую поехать, точно не пожалеете, останетесь под огромным впечатлением", - обратилась Чупшева к президенту.Тридцать туристических маршрутов, которые проходят по 21 региону РФ, были объявлены победителями всероссийского проекта АСИ "Открой свою Россию".

https://ria.ru/20230209/rossiya-1850898938.html

россия

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Евгения Нефедова

россия, владимир путин, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси)