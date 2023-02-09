https://ria.ru/20230209/putin-1850962356.html
Путин рассказал о планах по совершенствованию авиаотрасли
Путин рассказал о планах по совершенствованию авиаотрасли - РИА Новости, 09.02.2023
Путин рассказал о планах по совершенствованию авиаотрасли
Работа по совершенствованию авиаотрасли РФ продолжится с опорой на собственные технологии с максимальной локализацией производства, сообщил президент РФ... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T19:37
2023-02-09T19:37
2023-02-09T19:50
россия
экономика
технологии
владимир путин
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Работа по совершенствованию авиаотрасли РФ продолжится с опорой на собственные технологии с максимальной локализацией производства, сообщил президент РФ Владимир Путин на праздничном концерте по случаю 100-летия отечественной гражданской авиации.Глава государства отметил, что в России создаются новые отечественные самолеты, строятся перспективные логистические оптимальные маршруты."И такая работа будет продолжена. Предстоит реконструкция аэропортов, увеличится количество прямых рейсов и современных транспортных хабов, особое внимание будет уделяться обновлению парка авиакомпаний. Все эти задачи мы будем решать с опорой на собственные технологии, на мощности отечественных производителей, создавать и развивать линейку новых модернизированных воздушных судов при максимальной локализации производства", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230209/putin-1850953124.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, технологии, владимир путин
Россия, Экономика, Технологии, Владимир Путин
19:37 09.02.2023 (обновлено: 19:50 09.02.2023)
Путин рассказал о планах по совершенствованию авиаотрасли
Путин: работа по совершенствованию авиаотрасли продолжится с опорой на свои технологии
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Работа по совершенствованию авиаотрасли РФ продолжится с опорой на собственные технологии с максимальной локализацией производства, сообщил президент РФ Владимир Путин на праздничном концерте по случаю 100-летия отечественной гражданской авиации.
Глава государства отметил, что в России создаются новые отечественные самолеты, строятся перспективные логистические оптимальные маршруты.
"И такая работа будет продолжена. Предстоит реконструкция аэропортов, увеличится количество прямых рейсов и современных транспортных хабов, особое внимание будет уделяться обновлению парка авиакомпаний. Все эти задачи мы будем решать с опорой на собственные технологии, на мощности отечественных производителей, создавать и развивать линейку новых модернизированных воздушных судов при максимальной локализации производства", - сказал Путин.