https://ria.ru/20230209/putin-1850962356.html

Путин рассказал о планах по совершенствованию авиаотрасли

Путин рассказал о планах по совершенствованию авиаотрасли - РИА Новости, 09.02.2023

Путин рассказал о планах по совершенствованию авиаотрасли

Работа по совершенствованию авиаотрасли РФ продолжится с опорой на собственные технологии с максимальной локализацией производства, сообщил президент РФ... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T19:37

2023-02-09T19:37

2023-02-09T19:50

россия

экономика

технологии

владимир путин

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Работа по совершенствованию авиаотрасли РФ продолжится с опорой на собственные технологии с максимальной локализацией производства, сообщил президент РФ Владимир Путин на праздничном концерте по случаю 100-летия отечественной гражданской авиации.Глава государства отметил, что в России создаются новые отечественные самолеты, строятся перспективные логистические оптимальные маршруты."И такая работа будет продолжена. Предстоит реконструкция аэропортов, увеличится количество прямых рейсов и современных транспортных хабов, особое внимание будет уделяться обновлению парка авиакомпаний. Все эти задачи мы будем решать с опорой на собственные технологии, на мощности отечественных производителей, создавать и развивать линейку новых модернизированных воздушных судов при максимальной локализации производства", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230209/putin-1850953124.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, экономика, технологии, владимир путин