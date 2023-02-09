18:52 09.02.2023 (обновлено: 22:53 09.02.2023)
Путин вспомнил пословицу про волков, говоря об отношениях с Западом
Путин прокомментировал решение оставить иностранные самолеты в России пословицей о волках
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с представителями авиационной отрасли назвал правильным решение оставить в России самолеты, зарегистрированные за рубежом.
Глава государства положительно оценил действия главы Минтранса Виталия Савельева.
"И правильно сделал, потому что если с нами так по-хамски ведут себя, то с волками жить — по-волчьи выть. Сохранил отрасль, парк, объемы перевозок. Они даже расти начали. Причем мы никому не хамим. Мы же готовы и рассчитываться, но просто не можем обвалить (авиационную. — Прим. ред.) отрасль", — заявил Путин.
Президент рассказал, что сильно ругался с министром транспорта и призывал его уделять внимание закупкам отечественной техники. Он предложил делать ставку на российские воздушные суда, добиваясь их безусловного качества.
Глава государства уточнил, что Россия продолжит поддерживать авиаотрасль, и указал: в вопросах развития сферы нужно в первую очередь исходить из вопросов безопасности.
Москва обязательно выйдет на международные рынки с отечественными воздушными судами, продолжил Путин, власти будут и впредь развивать лоукостеры.
"Такой вид услуги востребован, должен быть поддержан и будет поддержан", — высказался российский лидер.
Сейчас на субсидирование перевозок на Дальний Восток предусмотрено 12,6 миллиарда рублей, добавил глава государства.
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