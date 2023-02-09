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Путин вспомнил пословицу про волков, говоря об отношениях с Западом - РИА Новости, 09.02.2023
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Путин вспомнил пословицу про волков, говоря об отношениях с Западом
Путин вспомнил пословицу про волков, говоря об отношениях с Западом - РИА Новости, 09.02.2023
Путин вспомнил пословицу про волков, говоря об отношениях с Западом
Владимир Путин на встрече с представителями авиационной отрасли назвал правильным решение оставить в России самолеты, зарегистрированные за рубежом. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T18:52
2023-02-09T22:53
россия
владимир путин
виталий савельев
москва
экономика
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с представителями авиационной отрасли назвал правильным решение оставить в России самолеты, зарегистрированные за рубежом.Глава государства положительно оценил действия главы Минтранса Виталия Савельева.Президент рассказал, что сильно ругался с министром транспорта и призывал его уделять внимание закупкам отечественной техники. Он предложил делать ставку на российские воздушные суда, добиваясь их безусловного качества.Глава государства уточнил, что Россия продолжит поддерживать авиаотрасль, и указал: в вопросах развития сферы нужно в первую очередь исходить из вопросов безопасности. Москва обязательно выйдет на международные рынки с отечественными воздушными судами, продолжил Путин, власти будут и впредь развивать лоукостеры.Сейчас на субсидирование перевозок на Дальний Восток предусмотрено 12,6 миллиарда рублей, добавил глава государства.
https://ria.ru/20230209/rekonstruktsiya-1850949208.html
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Путин об отношениях с Западом: "С волками жить — по-волчьи выть"
Россия никому не хамит, но на хамство в свой адрес нужно отвечать зеркально, заявил Владимир Путин на встрече с представителями авиационной отрасли.
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россия, владимир путин, виталий савельев, москва, экономика
Россия, Владимир Путин, Виталий Савельев, Москва, Экономика
18:52 09.02.2023 (обновлено: 22:53 09.02.2023)
 
Путин вспомнил пословицу про волков, говоря об отношениях с Западом

Путин прокомментировал решение оставить иностранные самолеты в России пословицей о волках

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с представителями авиационной отрасли назвал правильным решение оставить в России самолеты, зарегистрированные за рубежом.
Глава государства положительно оценил действия главы Минтранса Виталия Савельева.

"И правильно сделал, потому что если с нами так по-хамски ведут себя, то с волками жить — по-волчьи выть. Сохранил отрасль, парк, объемы перевозок. Они даже расти начали. Причем мы никому не хамим. Мы же готовы и рассчитываться, но просто не можем обвалить (авиационную. — Прим. ред.) отрасль", — заявил Путин.

Президент рассказал, что сильно ругался с министром транспорта и призывал его уделять внимание закупкам отечественной техники. Он предложил делать ставку на российские воздушные суда, добиваясь их безусловного качества.
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Москва обязательно выйдет на международные рынки с отечественными воздушными судами, продолжил Путин, власти будут и впредь развивать лоукостеры.

"Такой вид услуги востребован, должен быть поддержан и будет поддержан", — высказался российский лидер.

Сейчас на субсидирование перевозок на Дальний Восток предусмотрено 12,6 миллиарда рублей, добавил глава государства.
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