https://ria.ru/20230209/putin-1850953124.html

Путин вспомнил пословицу про волков, говоря об отношениях с Западом

Путин вспомнил пословицу про волков, говоря об отношениях с Западом - РИА Новости, 09.02.2023

Путин вспомнил пословицу про волков, говоря об отношениях с Западом

Владимир Путин на встрече с представителями авиационной отрасли назвал правильным решение оставить в России самолеты, зарегистрированные за рубежом. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T18:52

2023-02-09T18:52

2023-02-09T22:53

россия

владимир путин

виталий савельев

москва

экономика

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с представителями авиационной отрасли назвал правильным решение оставить в России самолеты, зарегистрированные за рубежом.Глава государства положительно оценил действия главы Минтранса Виталия Савельева.Президент рассказал, что сильно ругался с министром транспорта и призывал его уделять внимание закупкам отечественной техники. Он предложил делать ставку на российские воздушные суда, добиваясь их безусловного качества.Глава государства уточнил, что Россия продолжит поддерживать авиаотрасль, и указал: в вопросах развития сферы нужно в первую очередь исходить из вопросов безопасности. Москва обязательно выйдет на международные рынки с отечественными воздушными судами, продолжил Путин, власти будут и впредь развивать лоукостеры.Сейчас на субсидирование перевозок на Дальний Восток предусмотрено 12,6 миллиарда рублей, добавил глава государства.

https://ria.ru/20230209/rekonstruktsiya-1850949208.html

https://ria.ru/20230131/rosaviatsiya-1848800592.html

россия

москва

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин об отношениях с Западом: "С волками жить — по-волчьи выть" Россия никому не хамит, но на хамство в свой адрес нужно отвечать зеркально, заявил Владимир Путин на встрече с представителями авиационной отрасли. 2023-02-09T18:52 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, владимир путин, виталий савельев, москва, экономика