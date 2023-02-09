16:20 09.02.2023 (обновлено: 16:52 09.02.2023)
Роджер Уотерс заявил, что начал больше уважать Путина
Сооснователь Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что начал больше уважать Владимира Путина
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкКонцерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса
Концерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что в лучшую сторону изменил свое мнение о президенте России Владимире Путине.
В интервью газете The Telegraph музыкант признался, что, "возможно, несправедливо" в прошлом называл Путина гангстером. Уотерс отметил, что начал слушать подкаст The Duran, в котором ведущие комментируют мировые новости "с позиции политического реализма", и после этого стал больше уважать Путина.
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"Возможно, он руководит своей страной во благо всего народа России", — добавил он.
Уотерс на заседании Совбеза ООН ранее заявил, что не считает неспровоцированной российскую операцию на Украине и призвал президентов США, России и Украины договориться о прекращении огня на Украине.
Ранее музыкант выступил против поставок западных вооружений Киеву. На своей странице в соцсетях он опубликовал письмо супруге Владимира Зеленского Елене, в котором раскритиковал "подливание масла в огонь" со стороны западных стран в ситуации с Украиной. Зеленская ответила на письмо, но посоветовала обращаться в поисках мира не к ней.