https://ria.ru/20230209/putin-1850895689.html

Роджер Уотерс заявил, что начал больше уважать Путина

Роджер Уотерс заявил, что начал больше уважать Путина - РИА Новости, 09.02.2023

Роджер Уотерс заявил, что начал больше уважать Путина

Сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что в лучшую сторону изменил свое мнение о президенте России Владимире Путине. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T16:20

2023-02-09T16:20

2023-02-09T16:52

в мире

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что в лучшую сторону изменил свое мнение о президенте России Владимире Путине.В интервью газете The Telegraph музыкант признался, что, "возможно, несправедливо" в прошлом называл Путина гангстером. Уотерс отметил, что начал слушать подкаст The Duran, в котором ведущие комментируют мировые новости "с позиции политического реализма", и после этого стал больше уважать Путина."Возможно, он руководит своей страной во благо всего народа России", — добавил он.Уотерс на заседании Совбеза ООН ранее заявил, что не считает неспровоцированной российскую операцию на Украине и призвал президентов США, России и Украины договориться о прекращении огня на Украине.Ранее музыкант выступил против поставок западных вооружений Киеву. На своей странице в соцсетях он опубликовал письмо супруге Владимира Зеленского Елене, в котором раскритиковал "подливание масла в огонь" со стороны западных стран в ситуации с Украиной. Зеленская ответила на письмо, но посоветовала обращаться в поисках мира не к ней.

https://ria.ru/20221004/muzykant-1821487099.html

https://ria.ru/20230208/uoters-1850686450.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, владимир путин, pink floyd, уотерс роджер, владимир зеленский, джо байден, оон, украина, россия, сша