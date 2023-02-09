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Роджер Уотерс заявил, что начал больше уважать Путина - РИА Новости, 09.02.2023
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Роджер Уотерс заявил, что начал больше уважать Путина
Роджер Уотерс заявил, что начал больше уважать Путина - РИА Новости, 09.02.2023
Роджер Уотерс заявил, что начал больше уважать Путина
Сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что в лучшую сторону изменил свое мнение о президенте России Владимире Путине. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T16:20
2023-02-09T16:52
в мире
владимир путин
pink floyd
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что в лучшую сторону изменил свое мнение о президенте России Владимире Путине.В интервью газете The Telegraph музыкант признался, что, "возможно, несправедливо" в прошлом называл Путина гангстером. Уотерс отметил, что начал слушать подкаст The Duran, в котором ведущие комментируют мировые новости "с позиции политического реализма", и после этого стал больше уважать Путина."Возможно, он руководит своей страной во благо всего народа России", — добавил он.Уотерс на заседании Совбеза ООН ранее заявил, что не считает неспровоцированной российскую операцию на Украине и призвал президентов США, России и Украины договориться о прекращении огня на Украине.Ранее музыкант выступил против поставок западных вооружений Киеву. На своей странице в соцсетях он опубликовал письмо супруге Владимира Зеленского Елене, в котором раскритиковал "подливание масла в огонь" со стороны западных стран в ситуации с Украиной. Зеленская ответила на письмо, но посоветовала обращаться в поисках мира не к ней.
https://ria.ru/20221004/muzykant-1821487099.html
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в мире, владимир путин, pink floyd, уотерс роджер, владимир зеленский, джо байден, оон, украина, россия, сша
В мире, Владимир Путин, Pink Floyd, Уотерс Роджер, Владимир Зеленский, Джо Байден, ООН, Украина, Россия, США
16:20 09.02.2023 (обновлено: 16:52 09.02.2023)
 
Роджер Уотерс заявил, что начал больше уважать Путина

Сооснователь Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что начал больше уважать Владимира Путина

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкКонцерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса
Концерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Концерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что в лучшую сторону изменил свое мнение о президенте России Владимире Путине.
В интервью газете The Telegraph музыкант признался, что, "возможно, несправедливо" в прошлом называл Путина гангстером. Уотерс отметил, что начал слушать подкаст The Duran, в котором ведущие комментируют мировые новости "с позиции политического реализма", и после этого стал больше уважать Путина.
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Роджер Уотерс назвал США наибольшим злом в мире
"Возможно, он руководит своей страной во благо всего народа России", — добавил он.
Уотерс на заседании Совбеза ООН ранее заявил, что не считает неспровоцированной российскую операцию на Украине и призвал президентов США, России и Украины договориться о прекращении огня на Украине.
Ранее музыкант выступил против поставок западных вооружений Киеву. На своей странице в соцсетях он опубликовал письмо супруге Владимира Зеленского Елене, в котором раскритиковал "подливание масла в огонь" со стороны западных стран в ситуации с Украиной. Зеленская ответила на письмо, но посоветовала обращаться в поисках мира не к ней.
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В миреВладимир ПутинPink FloydУотерс РоджерВладимир ЗеленскийДжо БайденООНУкраинаРоссияСША
 
 
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