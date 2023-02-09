https://ria.ru/20230209/putin-1850866422.html
Путин в пятницу встретится с главой Архангельской области
Путин в пятницу встретится с главой Архангельской области - РИА Новости, 09.02.2023
Путин в пятницу встретится с главой Архангельской области
Президент России Владимир Путин в пятницу посетит Устьянский лесопромышленный комплекс в Архангельской области, проведет совещание по развитию отрасли, а также... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T15:07
2023-02-09T15:07
2023-02-09T15:54
архангельская область
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850668171_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_a8899780ef588f31bbf1cd448d2e51d7.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу посетит Устьянский лесопромышленный комплекс в Архангельской области, проведет совещание по развитию отрасли, а также встретится с губернатором региона Александром Цыбульским, сообщила пресс-служба Кремля."Десятого февраля в ходе рабочей поездки в Архангельскую область президент Российской Федерации Владимир Путин посетит Устьянский лесопромышленный комплекс, где проведет в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития отрасли. Также глава Российского государства проведет встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230209/bpla-1850861763.html
архангельская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850668171_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_fd80693dbcdbb6f3d5968b9a88c2d4c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
архангельская область, владимир путин, политика
Архангельская область, Владимир Путин, Политика
15:07 09.02.2023 (обновлено: 15:54 09.02.2023)
Путин в пятницу встретится с главой Архангельской области
Путин в пятницу посетит Устьянский лесопромышленный комплекс в Архангельской области
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу посетит Устьянский лесопромышленный комплекс в Архангельской области, проведет совещание по развитию отрасли, а также встретится с губернатором региона Александром Цыбульским, сообщила пресс-служба Кремля.
"Десятого февраля в ходе рабочей поездки в Архангельскую область президент Российской Федерации Владимир Путин посетит Устьянский лесопромышленный комплекс, где проведет в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития отрасли. Также глава Российского государства проведет встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским", - говорится в сообщении.