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Путин в пятницу встретится с главой Архангельской области - РИА Новости, 09.02.2023
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Путин в пятницу встретится с главой Архангельской области
Путин в пятницу встретится с главой Архангельской области - РИА Новости, 09.02.2023
Путин в пятницу встретится с главой Архангельской области
Президент России Владимир Путин в пятницу посетит Устьянский лесопромышленный комплекс в Архангельской области, проведет совещание по развитию отрасли, а также... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T15:07
2023-02-09T15:54
архангельская область
владимир путин
политика
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу посетит Устьянский лесопромышленный комплекс в Архангельской области, проведет совещание по развитию отрасли, а также встретится с губернатором региона Александром Цыбульским, сообщила пресс-служба Кремля."Десятого февраля в ходе рабочей поездки в Архангельскую область президент Российской Федерации Владимир Путин посетит Устьянский лесопромышленный комплекс, где проведет в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития отрасли. Также глава Российского государства проведет встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230209/bpla-1850861763.html
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архангельская область, владимир путин, политика
Архангельская область, Владимир Путин, Политика
15:07 09.02.2023 (обновлено: 15:54 09.02.2023)
 
Путин в пятницу встретится с главой Архангельской области

Путин в пятницу посетит Устьянский лесопромышленный комплекс в Архангельской области

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу посетит Устьянский лесопромышленный комплекс в Архангельской области, проведет совещание по развитию отрасли, а также встретится с губернатором региона Александром Цыбульским, сообщила пресс-служба Кремля.
"Десятого февраля в ходе рабочей поездки в Архангельскую область президент Российской Федерации Владимир Путин посетит Устьянский лесопромышленный комплекс, где проведет в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития отрасли. Также глава Российского государства проведет встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
14:50
Путин весной проведет совещание по развитию беспилотников
 
Архангельская областьВладимир ПутинПолитика
 
 
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