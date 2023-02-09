https://ria.ru/20230209/putin-1850866422.html

Путин в пятницу встретится с главой Архангельской области

Путин в пятницу встретится с главой Архангельской области - РИА Новости, 09.02.2023

Путин в пятницу встретится с главой Архангельской области

Президент России Владимир Путин в пятницу посетит Устьянский лесопромышленный комплекс в Архангельской области, проведет совещание по развитию отрасли, а также... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T15:07

2023-02-09T15:07

2023-02-09T15:54

архангельская область

владимир путин

политика

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу посетит Устьянский лесопромышленный комплекс в Архангельской области, проведет совещание по развитию отрасли, а также встретится с губернатором региона Александром Цыбульским, сообщила пресс-служба Кремля."Десятого февраля в ходе рабочей поездки в Архангельскую область президент Российской Федерации Владимир Путин посетит Устьянский лесопромышленный комплекс, где проведет в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития отрасли. Также глава Российского государства проведет встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230209/bpla-1850861763.html

архангельская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

архангельская область, владимир путин, политика