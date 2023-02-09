06:34 09.02.2023 (обновлено: 06:42 09.02.2023)
Эксперты рассказали, где туристы любят отдыхать в России зимой
Ostrovok.ru: в феврале туристы чаще проводят отпуск в горах и на Байкале, а не в городах
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в медиабанкДевушка на горнолыжном курорте "Красная Поляна" в Сочи
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Определены города, где туристы чаще всего бронировали гостиницы в последний месяц зимы, сообщает Ostrovok.ru.
Если в декабре и январе пользователи чаще проводили отпуск в городах — в Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Туле, Суздале и Владимире, то в феврале интерес путешественников сфокусировался на направлениях для активного отдыха. Так, Эсто-Садок обогнал Казань, а Архыз и Иркутск — Калининград, Мурманск обошел Ярославль, а в Домбае туристы совершили больше бронирований, чем в Туле.
Эксперты связывают такое перераспределение предпочтений с особенностями сезона. "В феврале на российских горнолыжных курортах стабильно много снега, на Байкале устанавливается самый крепкий лед, а северные направления привлекают туристов возможностью понаблюдать за сиянием", — отметила пресс-секретарь компании Анита Гусич.
Средний чек бронирования в российских отелях составляет 12,5 тысячи рублей за три ночи. На праздничные длинные выходные — дороже на 2,5 тысячи.
Дороже всего в феврале туристам обходится размещение на горнолыжных курортах: в Эсто-Садке средняя стоимость ночи — 11,5 тысячи рублей, в Архызе — 8,8 тысячи рублей, Шерегеше — 7,75 тысячи рублей, Красной Поляне — 6,7 тысячи рублей, Домбае — 5,8 тысячи рублей.
Лидер среди зарубежных направлений — Таиланд, туда планирует поехать каждый пятый пользователь, ищущий отели за границей. Белоруссию намерены посетить 18 процентов туристов, Турцию — 13 процентов, ОАЭ и Италию — по пять процентов путешественников. Средний чек на проживание в гостиницах вне РФ — 40 тысяч рублей за шесть ночей.
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