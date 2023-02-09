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Эксперты рассказали, где туристы любят отдыхать в России зимой - РИА Новости, 09.02.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230209/puteshestviya-1850649393.html
Эксперты рассказали, где туристы любят отдыхать в России зимой
Эксперты рассказали, где туристы любят отдыхать в России зимой - РИА Новости, 09.02.2023
Эксперты рассказали, где туристы любят отдыхать в России зимой
Определены города, где туристы чаще всего бронировали гостиницы в последний месяц зимы, сообщает Ostrovok.ru. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T06:34
2023-02-09T06:42
туризм
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новости - туризм
архыз
домбай
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Определены города, где туристы чаще всего бронировали гостиницы в последний месяц зимы, сообщает Ostrovok.ru.Специалисты сервиса проанализировали данные за февраль и выяснили, что в этот период самостоятельные путешественники предпочитают городскому туризму активный отдых на природе. Так, количество заявок в отелях Архыза, Домбая, Иркутска и Мурманска заметно выросло по сравнению с первой половиной зимы.Если в декабре и январе пользователи чаще проводили отпуск в городах — в Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Туле, Суздале и Владимире, то в феврале интерес путешественников сфокусировался на направлениях для активного отдыха. Так, Эсто-Садок обогнал Казань, а Архыз и Иркутск — Калининград, Мурманск обошел Ярославль, а в Домбае туристы совершили больше бронирований, чем в Туле.Эксперты связывают такое перераспределение предпочтений с особенностями сезона. "В феврале на российских горнолыжных курортах стабильно много снега, на Байкале устанавливается самый крепкий лед, а северные направления привлекают туристов возможностью понаблюдать за сиянием", — отметила пресс-секретарь компании Анита Гусич.Средний чек бронирования в российских отелях составляет 12,5 тысячи рублей за три ночи. На праздничные длинные выходные — дороже на 2,5 тысячи.Дороже всего в феврале туристам обходится размещение на горнолыжных курортах: в Эсто-Садке средняя стоимость ночи — 11,5 тысячи рублей, в Архызе — 8,8 тысячи рублей, Шерегеше — 7,75 тысячи рублей, Красной Поляне — 6,7 тысячи рублей, Домбае — 5,8 тысячи рублей.Лидер среди зарубежных направлений — Таиланд, туда планирует поехать каждый пятый пользователь, ищущий отели за границей. Белоруссию намерены посетить 18 процентов туристов, Турцию — 13 процентов, ОАЭ и Италию — по пять процентов путешественников. Средний чек на проживание в гостиницах вне РФ — 40 тысяч рублей за шесть ночей.Самые дорогие номера — на Мальдивах. Средняя стоимость забронированной ночи там превышает 35 тысяч рублей. В ОАЭ туристы резервируют размещение в среднем за 15 тысяч рублей в сутки, во Франции — за 10,5 тысячи рублей, Израиле — за 9,9 тысячи рублей.
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туризм, новости - туризм, архыз, домбай, россия, отдых в россии
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Архыз, Домбай, Россия, отдых в России
06:34 09.02.2023 (обновлено: 06:42 09.02.2023)
 
Эксперты рассказали, где туристы любят отдыхать в России зимой

Ostrovok.ru: в феврале туристы чаще проводят отпуск в горах и на Байкале, а не в городах

© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в медиабанкДевушка на горнолыжном курорте "Красная Поляна" в Сочи
Девушка на горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Определены города, где туристы чаще всего бронировали гостиницы в последний месяц зимы, сообщает Ostrovok.ru.
Специалисты сервиса проанализировали данные за февраль и выяснили, что в этот период самостоятельные путешественники предпочитают городскому туризму активный отдых на природе. Так, количество заявок в отелях Архыза, Домбая, Иркутска и Мурманска заметно выросло по сравнению с первой половиной зимы.
Если в декабре и январе пользователи чаще проводили отпуск в городах — в Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Туле, Суздале и Владимире, то в феврале интерес путешественников сфокусировался на направлениях для активного отдыха. Так, Эсто-Садок обогнал Казань, а Архыз и Иркутск — Калининград, Мурманск обошел Ярославль, а в Домбае туристы совершили больше бронирований, чем в Туле.
Эксперты связывают такое перераспределение предпочтений с особенностями сезона. "В феврале на российских горнолыжных курортах стабильно много снега, на Байкале устанавливается самый крепкий лед, а северные направления привлекают туристов возможностью понаблюдать за сиянием", — отметила пресс-секретарь компании Анита Гусич.
Средний чек бронирования в российских отелях составляет 12,5 тысячи рублей за три ночи. На праздничные длинные выходные — дороже на 2,5 тысячи.
Дороже всего в феврале туристам обходится размещение на горнолыжных курортах: в Эсто-Садке средняя стоимость ночи — 11,5 тысячи рублей, в Архызе — 8,8 тысячи рублей, Шерегеше — 7,75 тысячи рублей, Красной Поляне — 6,7 тысячи рублей, Домбае — 5,8 тысячи рублей.
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Лидер среди зарубежных направлений — Таиланд, туда планирует поехать каждый пятый пользователь, ищущий отели за границей. Белоруссию намерены посетить 18 процентов туристов, Турцию — 13 процентов, ОАЭ и Италию — по пять процентов путешественников. Средний чек на проживание в гостиницах вне РФ — 40 тысяч рублей за шесть ночей.
Самые дорогие номера — на Мальдивах. Средняя стоимость забронированной ночи там превышает 35 тысяч рублей. В ОАЭ туристы резервируют размещение в среднем за 15 тысяч рублей в сутки, во Франции — за 10,5 тысячи рублей, Израиле — за 9,9 тысячи рублей.
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