https://ria.ru/20230209/puteshestviya-1850649393.html

Эксперты рассказали, где туристы любят отдыхать в России зимой

Эксперты рассказали, где туристы любят отдыхать в России зимой - РИА Новости, 09.02.2023

Эксперты рассказали, где туристы любят отдыхать в России зимой

Определены города, где туристы чаще всего бронировали гостиницы в последний месяц зимы, сообщает Ostrovok.ru. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T06:34

2023-02-09T06:34

2023-02-09T06:42

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Определены города, где туристы чаще всего бронировали гостиницы в последний месяц зимы, сообщает Ostrovok.ru.Специалисты сервиса проанализировали данные за февраль и выяснили, что в этот период самостоятельные путешественники предпочитают городскому туризму активный отдых на природе. Так, количество заявок в отелях Архыза, Домбая, Иркутска и Мурманска заметно выросло по сравнению с первой половиной зимы.Если в декабре и январе пользователи чаще проводили отпуск в городах — в Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Туле, Суздале и Владимире, то в феврале интерес путешественников сфокусировался на направлениях для активного отдыха. Так, Эсто-Садок обогнал Казань, а Архыз и Иркутск — Калининград, Мурманск обошел Ярославль, а в Домбае туристы совершили больше бронирований, чем в Туле.Эксперты связывают такое перераспределение предпочтений с особенностями сезона. "В феврале на российских горнолыжных курортах стабильно много снега, на Байкале устанавливается самый крепкий лед, а северные направления привлекают туристов возможностью понаблюдать за сиянием", — отметила пресс-секретарь компании Анита Гусич.Средний чек бронирования в российских отелях составляет 12,5 тысячи рублей за три ночи. На праздничные длинные выходные — дороже на 2,5 тысячи.Дороже всего в феврале туристам обходится размещение на горнолыжных курортах: в Эсто-Садке средняя стоимость ночи — 11,5 тысячи рублей, в Архызе — 8,8 тысячи рублей, Шерегеше — 7,75 тысячи рублей, Красной Поляне — 6,7 тысячи рублей, Домбае — 5,8 тысячи рублей.Лидер среди зарубежных направлений — Таиланд, туда планирует поехать каждый пятый пользователь, ищущий отели за границей. Белоруссию намерены посетить 18 процентов туристов, Турцию — 13 процентов, ОАЭ и Италию — по пять процентов путешественников. Средний чек на проживание в гостиницах вне РФ — 40 тысяч рублей за шесть ночей.Самые дорогие номера — на Мальдивах. Средняя стоимость забронированной ночи там превышает 35 тысяч рублей. В ОАЭ туристы резервируют размещение в среднем за 15 тысяч рублей в сутки, во Франции — за 10,5 тысячи рублей, Израиле — за 9,9 тысячи рублей.

https://ria.ru/20230207/pattayya-1849480638.html

https://ria.ru/20221208/kurorty-1837272137.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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