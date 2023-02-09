https://ria.ru/20230209/puteshestviya-1850602091.html
Названы популярные страны для зимнего отдыха у состоятельных россиян
Названы популярные страны для зимнего отдыха у состоятельных россиян - РИА Новости, 09.02.2023
Названы популярные страны для зимнего отдыха у состоятельных россиян
Определены самые востребованные направления для зимнего отдыха у руководителей российских компаний, сообщает Ассоциация менеджеров. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T05:23
2023-02-09T05:23
2023-02-09T06:34
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Определены самые востребованные направления для зимнего отдыха у руководителей российских компаний, сообщает Ассоциация менеджеров.Специалисты организации опросили 130 респондентов, занимающих важные управленческие должности в отечественных и международных фирмах и работающих в РФ. Оказалось, что четверть (26 процентов) предпочитают зимой отдыхать в России. ОАЭ — на втором месте рейтинга, курорты этой страны ценит 21 процент опрошенных, Таиланд и Египте назвали по 16 процентов специалистов, а Турцию — пять процентов.Наиболее важный критерий при выборе места проведения зимних каникул для 39 процентов стал климат. Цена была решающим фактором для 17 процентов опрошенных, достопримечательности — главный аргумент при выборе места для девяти процентов обеспеченных туристов. Безопасность во главу угла поставили 16 процентов респондентов. Остальные делали выбор, изучая продолжительность перелета и отношение к россиянам в стране пребывания.Траты на отдых не стали урезать 60 процентов респондентов. Четверть рассказали, что потратили даже больше, чем год назад, и лишь 16 процентов уменьшили отпускные расходы этой зимой.
https://ria.ru/20230207/pattayya-1849480638.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, россия, оаэ, таиланд, египет, турция
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Россия, ОАЭ, Таиланд, Египет, Турция
05:23 09.02.2023 (обновлено: 06:34 09.02.2023)
Названы популярные страны для зимнего отдыха у состоятельных россиян
Названы популярные направления для зимнего отдыха у топ-менеджеров российских компаний