https://ria.ru/20230209/puteshestviya-1850602091.html

Названы популярные страны для зимнего отдыха у состоятельных россиян

Названы популярные страны для зимнего отдыха у состоятельных россиян - РИА Новости, 09.02.2023

Названы популярные страны для зимнего отдыха у состоятельных россиян

Определены самые востребованные направления для зимнего отдыха у руководителей российских компаний, сообщает Ассоциация менеджеров. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T05:23

2023-02-09T05:23

2023-02-09T06:34

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таиланд

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Определены самые востребованные направления для зимнего отдыха у руководителей российских компаний, сообщает Ассоциация менеджеров.Специалисты организации опросили 130 респондентов, занимающих важные управленческие должности в отечественных и международных фирмах и работающих в РФ. Оказалось, что четверть (26 процентов) предпочитают зимой отдыхать в России. ОАЭ — на втором месте рейтинга, курорты этой страны ценит 21 процент опрошенных, Таиланд и Египте назвали по 16 процентов специалистов, а Турцию — пять процентов.Наиболее важный критерий при выборе места проведения зимних каникул для 39 процентов стал климат. Цена была решающим фактором для 17 процентов опрошенных, достопримечательности — главный аргумент при выборе места для девяти процентов обеспеченных туристов. Безопасность во главу угла поставили 16 процентов респондентов. Остальные делали выбор, изучая продолжительность перелета и отношение к россиянам в стране пребывания.Траты на отдых не стали урезать 60 процентов респондентов. Четверть рассказали, что потратили даже больше, чем год назад, и лишь 16 процентов уменьшили отпускные расходы этой зимой.

https://ria.ru/20230207/pattayya-1849480638.html

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египет

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, россия, оаэ, таиланд, египет, турция